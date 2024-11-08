ING’nin dünyada 3’te 2’sini yönetiyor, 600 milyar mevduat 500 milyar Euro krediye bakıyor

29 Kasım 2018’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la “G-20 Zirvesi” için Buenos Aires’teyken (Arjantin) dönemin ING Bank Türkiye CEO’su Pınar Abay’ın sosyal medyadaki mesajını görmüştüm:

Tebrikler Onur! İlk global banka CEO’su Türk olmak ne güzel.

Onur Genç, Garanti Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı iken ABD’deki BBVA Compas’ın başına transfer olmuş, 31 Aralık 2018’den itibaren de İspanyol BBVA’nın global CEO’luk görevine atanmıştı. Abay, McKinsey’deki günlerinden arkadaşı Genç’in başarısını sosyal medyada paylaşmıştı.

Derken Aralık 2019’da ING Bank Türkiye’den mesaj gelmişti:

Pınar Abay, 1 Ocak 2020 itibariyle ING Grubu’na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Hemen Abay’ı aramıştım, ING Grubu CEO’su Ralph Hamers’in altını çizdiği gelişmeye işaret etmişti:

ING Türkiye, 8 yıllık görev dönemimde dijital ve inovatif bir organizasyona dönüştü. Hollanda’da devreye girmesi 3 yıl süren bir yenilik, Türkiye’de 6 ayda rayına oturuyor. Ayrıca ING’nin bulunduğu 40 ülke arasında “çalışan memnuniyeti”nde ilk sıralardayız.

ING Grubu’nun İcra Kurulu’nda “Pazar Lideri Bölgesi”nden sorumlu olacağını belirtmişti:

Amsterdam’da Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’tan sorumlu olacağım. Yöneteceğim toplam aktif büyüklük 300 milyar Euro.

Pınar Abay, 3 yıl ING Grubu’nda “Pazar Lideri Bölgesi”ni yönettikten sonra “Perakende Bankacılık, Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanlığı” görevini de üstlendi. 15 Mayıs 2023’te de 10 ülkeden sorumlu “Global Perakende Bankacılık Başkanı” olarak atandı.

Abay, 3 Mayıs 2022’de ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiğinde, bankanın 150 yıllık tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanlığı unvanını elde etti.

ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay’la geçenlerde İstanbul’da buluştuk. Abay’a ING Türkiye CEO’su Alper Gökgöz de eşlik etti.

Abay, öncelikle sorumlu olduğu 10 ülkeyi sıraladı:

Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Avustralya, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye.

Seyahatlerinde ağırlıklı olarak THY’yi tercih ettiğini vurguladı:

THY’nin filosu daha yeni olduğu için seyahatlerimdeki karbon ayak izim de düştü.

Kendisine bağlı ülkelerdeki müşteri sayısından örnekler verdi:

Almanya: 10 milyon müşteri

Hollanda: 8 milyon müşteri

İspanya: 4 milyon müşteri

Şu noktanın altını çizdi:

Almanya’da tüm işleri genel müdürlükten yürütüyoruz. Hiç şubemiz yok. Çünkü, bütün işlemlerimiz dijital bankacılık şeklinde yürüyor.

Hollanda’daki şube sayısının 35, İspanya’da 20 olduğunu kaydetti:

Polonya, Türkiye ve Belçika’da şube sayımız daha fazla.

ING Grubu’ndaki pozisyonunu tam anlamaya çalıştım, açtı:

ING Grubu Global CEO’suna bağlı iki kişiden biriyim. ING Grubu’nun 3’te 2’sini ben yönetiyorum. Toplam 40 milyon müşteri benim sorumluluk alanımda.

Bankanın aktif büyüklüğünün 1 trilyon Euro’yu aştığına dikkat çekti:

Bankamızın kârı 6 milyar Euro’nun üzerinde. Ben bulunduğum görevde 600 milyar Euro dolayındaki mevduatı, 500 milyar Euro’yu aşan kredileri yönetiyorum.

5 yıl önce ING Grubu’nun Amsterdam’daki merkezine 300 milyar Euro’yu yönetmek üzere giden Pınar Abay, basamakları hızlı çıktı, grubun kaptan köşkündeki ilk 3 kişi arasına girdi.

Bankanın globalde 3’te 2’sini, 600 milyar Euro mevduatı, 500 milyar Euro’nun üzerinde kredi büyüklüğünü yöneten Abay, “Global Türkler” arasında çıtayı oldukça yukarı taşımış bulunuyor…

‘ING Hubs’, İstanbul’dan Avusturalya’ya ‘kredi modellemesi’ götürüyor

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, “ING Hubs”ın dünyadaki 5’inci ayağının geçen yıl aralık ayında açıldığını anımsattı:

Polonya, Romanya ve Filipinler’de de faaliyette olan “ING Hubs”ın Türkiye’de de açılması benim 9 yıllık hayalimdi. Alper’in (Gökgöz) ING Bank Türkiye CEO’luğu döneminde devreye girmiş oldu. “ING Hubs”, katma değeri yüksek bir merkez.

Alper Gökgöz araya girdi:

İstanbul’daki “ING Hubs”ta şu anda 100 kişi çalışıyor.

Pınar Abay sürdürdü:

Seneye kadro 300 kişiye çıkar. Merkez Türkiye’de, ING globale teknoloji üretiyor. Kredi modelleri, ileri düzeyde veri analizi sistemleri geliştiriyorlar. Ben şu anda Türkiye’deki “ING Hubs”ın müşterisi konumundayım. Müthiş işler yapıyor arkadaşlarımız.

“ING Hubs Türkiye”den İtalya’ya, İspanya’ya inovatif işler aldıklarını kaydetti:

“ING Hubs Türkiye”deki arkadaşlar, yurt dışındaki meslektaşlarına yakın maaş alıyor. İstanbul’dan Avusturalya’ya kredi modellemesi götürüyorlar. Modeli hazırlayıp sistemin oturması için Avusturalya’ya da gidip bizzat hizmet veriyorlar.

Türkiye’nin insan kaynağı açısından şansının yüksek olduğunu vurguladı:

ING Grubu’nda 10 ülkenin sorumluluğunu üstlenince Türkiye’de yaratılan farkı daha iyi anladım. Nitekim Türkiye’deki bankalar dijitalleşme açısından dünyadaki bankalardan aşırı denebilecek düzeyde ileride bulunuyor.

Şimşek’le birlikte Türkiye’ye bakış ‘oldukça olumlu’ya döndü

ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, grubun Türkiye’ye bakışına işaret etti:

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesiyle birlikte atılan adımlarla ING Grubu’nın Türkiye’ye, ülkemize bakışı “oldukça olumlu”ya döndü.

Türkiye’nin Hazine tahvil ve bonolarında ING olarak çok aktif davrandıklarını kaydetti:

Türkiye, ING Grubu’nun büyüme pazarları arasında yer alıyor. Mali disiplinin doğru yönde gittiğini gözlemliyoruz.

ING Bank Türkiye CEO’su Alper Gökgöz’e döndü:

Yine de Türkiye’de pazar payımızı büyütme konusunda temkinli davranıyoruz.

Bunun gerekçesini şöyle açıkladı:

Bankalarda kredisi batan müşterilerin maliyeti, bir şekilde kredisi batmayan müşterilere de yansıyor. O nedenle kredi batırma lüksümüz yok. Alper ve ekibi de temkinli davranmayı tercih ediyor.

Gökgöz, Türkiye’deki müşteri sayısını paylaştı:

ING Bank Türkiye’nin aktif müşteri sayısı 2 milyona yakın.

‘Plajda çalışmak ister misiniz?’ dedik, pandemide rahat ettik

ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, ING Bank Türkiye CEO’su olduğu günlere uzandı:

Uzaktan çalışmayı teşvik etmek için, “Plajda çalışmak ister misiniz?” reklamı da yaparak personel alımı yapmıştık. Yani, uzaktan çalışmayı erken dönemde teşvik etmeye başlamıştık.

Bu personel politikasını COVID-19 pandemisi döneminde işlerine yaradığını vurguladı:

Uzaktan çalışma sistemini daha erken dönemde oturtmamız pandemide ve 6 Şubat 2023 depremlerinde çok işimize yaradı. Şu anda ortalamada ofiste çalışanlar yüzde 50’den az.

Mobil bankacılıkta mevduat faizini yukarıda tutuyoruz

ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, Türkiye’deki bankaların dijitalleşmede dünyada öne çıkmalarına rağmen şube sayılarının tüm sektörde hâlâ yüksek olduğunu vurguladı:

Almanya’da bizim hiç şubemiz yok ama 10 milyon müşteriye her türlü bankacılık hizmetini veriyoruz. Türkiye’de şube bankacılığın yoğun sürmesi, geleneksel müşteri alışkanlığından kaynaklanıyor.

Mobil bankacılığın ulaştığı düzeye örnek verdi:

Yatırım danışmanlığını rahatlıkla video görüşmeyle yapabiliyoruz. Bizde yatırım danışmanlığı hizmeti almak için milyon düzeyinde para sahibi olmak şart değil. Bizde yatırım tavsiyesi daha demokratik yürüyor.

Mobil bankacılığı daha da öne çıkarmak için attıkları adımlara değindi:

Örneğin mobil bankacılık üzerinden mevduat hesabı açanın faizini yukarıda tutmak benim fikrimdi. İşe de yaradı. Yani, bizde şubeye gitmek yerine mevduat hesabını mobil bankacılık üzerinden vadeli yatıran bir tık da olsa yüksek faiz alabiliyor.

Çağrı merkezleri müşterinin vaktini çalmış oluyor

ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, çağrı merkezlerine 200 milyon Euro harcadıklarını belirtti:

Ben müşterilerimizi çağrı merkezlerimize yönlendirmeyi onlar açısından vakit kaybı olarak görüyorum. Yani, çağrı merkeziyle muhatap olmak zorunda bıraktığımız müşterinin vaktini çalmış oluyoruz.

Sorumluluk alanında olan ülkelerdeki bankalarda çağrı merkezlerinden sıklıkla rapor aldığını bildirdi:

Müşterilerin çağrı merkezlerini arama nedenlerini yakından inceliyoruz. Ortaya çıkan sorunların neler olduğuna bakıp onları yok etmeye çalışıyoruz. Böylece aydan aya çağrı merkezi aramalarının sayısını azaltıyoruz.