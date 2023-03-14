BAYRAKTARLAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bayraktar, 4 Nisan 2006 sabahı evden çıkarken eşi Hatice Bayraktar alışılmışın dışında bir dilekle uğurladı:

- İnşallah o ihaleyi kazanamazsın Bey…

O gün Emekli Sandığı’ndan Özelleştirme İdaresi’ne devredilen oteller arasında bulunan Büyük Tarabya’nın ihalesi vardı. İzzet Bayraktar, Büyük Tarabya Oteli ihalesine girme planını oğulları Fevzi ve Ahmet Bayraktar’a bildirmemiş, sadece eşi Hatice Bayraktar’la paylaşmıştı. Hatice Bayraktar, İzzet Bayraktar’ın Büyük Tarabya Oteli’ni almasından yana değildi.

İzzet Bayraktar, ihale masasına avukatıyla birlikte oturdu. Rakam 130 milyon dolara çıktığında avukatı frenlemeyi denedi:

- İzzet Bey, bu noktada dursak iyi olur.

O kararlıydı:

- Rakam düşündüğümüz noktayı aşıyor. Ancak, Büyük Tarabya Oteli’nin yabancı fonlara gitmesini istemem.

Komisyon Başkanı son bir hamle talep edince rakam 145 milyon dolara yükseldi. Açık artırma noktalandı, Büyük Tarabya Oteli ihalesinde İzzet Bayraktar 145 milyon dolarla ipi göğüsledi.

İzzet Bayraktar, ihalenin ardından dönemin Özelleştirme İdaresi Başkanvekili Metin Kilci ile yemek yedikten sonra yola koyulduğunda telefonu çaldı. Arayan oğlu Ahmet Bayraktar’dı:

- Baba, haberlere bakılırsa bir otel almışsın.

Haberleri doğruladı:

- Evet, Büyük Tarabya Oteli ihalesini kazandık.

Ahmet Bayraktar sordu:

- Bize neden haber vermedin baba?

Şu yanıtı verdi:

- Size söylesem bana engel olurdunuz.

Bu öyküyü İzzet Bayraktar’dan 2012 yılı Aralık ayı sonlarında dinledim. İzzet Bayraktar, Şubat 2013’te ilk konuklarını ağırlamaya hazırlanan The Grand Tarabya’yı dönemin Genel Müdürü Bora Göymen ve hayatını yazan Hulusi Turgut’la birlikte gezdirirken ihale gününü anımsadı:

- Mimar Eren Talu, yabancı ortaklarıyla birlikte sonuna kadar ısrar etti. Fiyatın 145 milyon dolara çıkması onun ısrarından kaynaklandı.

İhale sonrasında Eren Talu’nun kendisine elinde hazır proje olduğunu söylediğini anlatıp ekledi:

- Eren Bey’le daha sonra görüştüm, elindeki projeyi bizimle paylaşmasını istedim. Ancak veremedi. Anladığım kadarıyla proje hazır değildi.

145 milyon 350 bin doların yüzde 40’ını Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) onayından hemen sonra peşin ödediklerini bildirdi:

- Kalan bedeli 2 yılda ödedik. Bir yandan içerideki tüm kapıları sökülmüş binada temizliğe giriştik, diğer taraftan yenileme mimari projesi için Murat Tabanlıoğlu ile görüştük. Murat’ın babası Hayati Bey ile daha önce çalışmıştık. Murat, projeyi 1 yılda hazırladı.

Yenileme için yaptıkları harcamayı merak ettim, hesapladı:

- 200 milyon dolar buldu. İhale bedeli dahil The Grand Tarabya bize 345 milyon 350 bin dolara mal oldu.

Yatırımın geri dönüşü konusundaki tahminini de ortaya koydu:

- 15 yılı bulur…

Son 4 yıl her gün inşaata uğradığını kaydetti:

- Tarabya Oteli “milli” kalsın istedim. İstanbul’a bu eseri yeniden kazandırdım ya o bana yeter…

89 yaşında vefat eden İzzet Bayraktar’ın cenazesine giderken 2012 yılı Aralık ayı sonlarında kendisinden dinlediğim Tarabya Oteli öyküsünü anımsadım.

İzzet Bayraktar, Tarabya Oteli “milli kalsın” diye 345.3 milyon dolar yatırmıştı…

Bakalım, yatırımın geri dönüşü konusundaki 15 yıl tahmini tutabilecek mi?

İzzet Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun…

(Soldan sağa) Vahap Munyar, İzzet Bayraktar, Miro Cerar, Ahmet Bayraktar

Başbakan’ın korumaları ayağımı yerden kesti

BAYRAKTARLAR Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Bayraktar, 2017 yılı Haziran ayı sonlarında aradı:

- Biliyorsunuz Almanya merkezli Odelo’yu satın almıştık. Odelo’nun Slovenya’daki fabrikasını büyütüyoruz. Ek yatırımla ilgili açılışımız var, sizi de bekliyoruz.

Temmuz 2017’de Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bayraktar, Ahmet Bayraktar ve Fatih Bayraktar’la birlikte gittik.

Slovenya’nın Prebold kentindeki açılışa İzzet Bayraktar, Ahmet Bayraktar, Farba Genel Müdürü Mürsel Gülen, Odelo CEO’su Muhammet Yıldız, VLE Elektrik Genel Müdürü Fatih Bayraktar (Ahmet Bayraktar’ın oğlu), dönemin Ljubliyana Büyükelçisi Esen Altuğ, Slovenya Ekonomi Bakanı Zdravko Pocvalsek, Slovenya Başbakanı Miro Cerar katıldı.

Ahmet Bayraktar, açılışta 2017 verilerini paylaştı:

- Odelo Slovenya’da personel sayımız 1300’ü geçti. Ciromuz da bu yıl 170-180 milyon Euro’ya çıkacak.

Başbakan Cerar, Bayraktarlar’ın yatırımından memnuniyetini dile getirdi:

- Bayraktarlar, Odelo ile Slovenya’ya yüksek teknolojili üretim getiriyor. İstihdamı artırıyor.

Kurdelayı keserken İzzet Bayraktar’a döndü:

- Bu yaşınıza (82) rağmen Slovenya’ya gelip şirketinizle ilgileniyorsunuz. Ülkemize katkı yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.

Ahmet Bayraktar, fabrika turu sırasında Odelo-Farba Grubu cirosunu paylaştı:

- 2017’yi 484 milyon Euro ciro ile kapatırız. 2018’de 549 milyon Euro’ya ulaşırız. 2021’de 627 milyon Euro’yu buluruz.

Sonra Odelo’nun gruba kattıkları üzerinde durdu:

- Odelo bize “stratejik imalatçı” statüsü kazandırdı. Mercedes, Volkswagen, BMW gibi devler bize eskiden küçük işler verirdi. Randevu almakta zorlanırdık. Odelo’yu alınca otomotiv aydınlatma stratejisini birlikte belirler hale geldik.

Fabrika turunun ardından İzzet Bayraktar, Slovenya Başbakanı’nı işaret etti:

- Gel birlikte Sayın Miro Cerar ile hatıra fotoğrafı çektirelim.

Ahmet Bayraktar, İzzet Bayraktar ile birlikte Başbakan Cerar’la hatıra fotoğrafı çektirdik. İzzet Bayraktar, o anda Tarabya Oteli’nde yaşadığı bir olayı anımsadı:

- Başbakan sayın Binali Yıldırım, Tarabya Oteli’nde bir toplantıya katılmıştı. Toplantı sonrası yanına gidip bir şeyler anlatmayı denedim, o anda ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Korumalar iki kolumdan tuttuğu gibi beni oradan uzaklaştırdı.

Sonra Slovenya Başbakanı’na dikkat çekti:

- Bak, Sayın Cerar Slovenya Başbakanı. Mutlaka etrafta korumaları var. Ancak, işçiler dahil herkes koruma engeline takılmadan kendisiyle sohbet edebiliyor.

İç geçirdi:

- Bizim ülkemizde de bir gün devlet büyükleriyle böyle rahat konuşabileceğimiz günleri görebilir miyiz?

İzzet Bey o günleri göremedi…

Elbistan da yatırımda ‘cazibe merkezi’ oluyor

ELBİSTAN Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz aradı:

- Siz yazdınız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank sesimizi duydu. Elbistan, yatırım teşviklerinde 5’inci bölge kapsamındaydı. Şimdi 6’ncı bölgeden daha fazlası oluyor, “cazibe merkezleri” arasına alınıyor.

Kararı Bakan Mustafa Varank’ın bizzat kendisine bildirdiğini kaydetti:

- Şimdi iş özel sektöre düşüyor. Elbistan’ın yeniden ayağa kalkması, depremin ağır yaralarını sarabilmesi için istihdam yaratacak yatırıma ihtiyacımız var. Gelin, Elbistan’a yatırım yapın, fabrika kurun.

Özel sektörden Elbistan’ın, Başkan Mehmet Gürbüz’ün sesini duyan olur mu?