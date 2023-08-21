İş Yerinde Olumsuz Geri Bildirimle Baş Etme

Olumsuz geri bildirim, bir kişiye veya bir grubun üyelerine, performansları, davranışları, becerileri veya sonuçlarıyla ilgili memnuniyetsizliklerini veya sorunları ifade eden bilgidir. Bu tür geri bildirim, kişinin hatalarını, eksikliklerini veya geliştirilmesi gereken yönlerini vurgulayarak yapılır.

Olumsuz geri bildirim, genellikle daha iyi sonuçlar elde etmek veya daha etkili bir şekilde çalışmak için kişinin farkındalığını artırmak amacıyla verilir.

Bununla birlikte, olumsuz geri bildirim verirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

1. Yapıcı Olmak:

Olumsuz geri bildirimi verirken, eleştirilerin yapıcı ve olumlu bir dilde ifade edilmesi önemlidir. Kişiyi aşağılamak veya suçlamak yerine, nasıl daha iyi yapabileceğine dair öneriler sunulmalıdır.

2. Belirgin ve Somut Olmak

Olumsuz geri bildirim verilirken, somut örnekler ve durumlar kullanmak, kişinin neyi yanlış yaptığını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

3. Kişisel Olmaktan Kaçınmak

Olumsuz geri bildirimi verirken, kişiliği hedef almak yerine davranışları veya performansı hedef almak önemlidir. Kişiyi aşağılamak veya suçlamak yerine, odak noktasını değiştirmek daha yapıcı olacaktır.

4. Dengeli Olmak

Olumsuz geri bildirimi verirken, olumlu yönleri de vurgulamak ve kişinin güçlü yanlarını tanımak, motivasyonu artırabilir.

5. Dinlemeye Açık Olmak

Olumsuz geri bildirimi alan kişi, bu geri bildirimi kabul edip üzerinde düşünmelidir. Savunmaya geçmek yerine, nedenlerini anlamaya çalışmak ve gerektiğinde gelişim için adımlar atmak önemlidir.

Olumsuz geri bildirim, kişisel ve profesyonel gelişim için çok değerli bir araç olabilir, ancak bu geri bildirimi verirken ve alırken dikkatli ve duyarlı olmak gerekir.

Olumsuz geri bildirim, her ne kadar hoşumuza gitmese de kişisel ve profesyonel gelişimimiz için oldukça değerli bir araçtır. İş yaşamında olumsuz geri bildirimle başa çıkabilmek için aşağıdaki adımları düşünebilirsiniz:

1. Sakin Kalın:

İlk tepkiniz duygusal olabilir, ancak olumsuz geri bildirimi duyduğunuzda sakinliğinizi korumaya çalışın. Hemen savunmaya geçmek yerine, biraz zaman tanıyın ve geri bildirimi düşünün.

2. Açık Olun:

Geri bildirimi veren kişiyle iletişimi sürdürün. Daha fazla ayrıntı isteyin, hangi konularda olumsuzluk yaşandığını anlamaya çalışın. Bu, sorunun kaynağını belirlemenize ve gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

3. Eleştiriye Açık Olun:

Olumsuz geri bildirimi kişisel olarak almaktan kaçının. Eleştiriyi bir gelişim fırsatı olarak görün. Herkes hatalar yapabilir ve bunlardan öğrenmek sizi daha iyi bir profesyonel yapar.

4. Perspektif Değiştirin:

Olumsuz geri bildirim veren kişinin bakış açısını anlamaya çalışın. Belki de karşı tarafın gördüğü sorunları siz fark etmemişsinizdir. Bu bakış açısı, performansınızı ve davranışlarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir.

5. Plan Yapın:

Olumsuz geri bildirimi kullanarak nasıl gelişebileceğinizi düşünün. Hangi becerilerinizi veya davranışlarınızı geliştirebilirsiniz? Hangi adımları atarak daha iyi bir sonuca ulaşabilirsiniz?

6. Destek Alın:

Olumsuz geri bildirimle başa çıkmak zor olabilir. Bu süreçte bir mentor, iş arkadaşı veya koçtan destek alabilirsiniz. Dışarıdan bir perspektif ve rehberlik, olumsuz geri bildirimi daha verimli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir.

7. Kendinize İyi Bakın:

Olumsuz geri bildirimle başa çıkmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sağlıklı bir yaşam tarzı, egzersiz, hobiler ve sosyal bağlantılar sizi olumsuzluklara karşı daha dirençli hale getirebilir.

8. Gelişim Planı Oluşturun:

Olumsuz geri bildirimi dikkate alarak, kendinize bir gelişim planı oluşturun. Hangi adımları atacaksınız, hangi kaynakları kullanacaksınız ve ne zaman ilerlemenizi değerlendireceksiniz belirleyin.

Sonuç olarak, olumsuz geri bildirim her ne kadar zorlayıcı olsa da bunu bir fırsat olarak görerek ve kendinizi geliştirmek için kullanarak pozitif bir yöne çevirebilirsiniz. Unutmayın ki herkes hatalar yapar ve önemli olan bu hatalardan ders çıkararak ilerlemektir.