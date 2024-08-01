İşverenlerin gözdesi üniversite ve bölümler belli oldu

Yılda 1,9 milyon kişinin iş bulmasına katkı sağlayan Kariyer.net, İşverenlerin Tercihi (İşveren İlgi Endeksi) analizinin beşincisini yayınladı. “Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha hızlı işe giriyor” sorusuna cevap veren analiz, 550 bin işverenin Kariyer.net üzerinden yaptığı 250 milyon işe alım hareketi incelenerek uzman akademik bir kadrodan oluşan danışma kurulu rehberliğinde hazırlandı. Analiz yapılırken mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisindeki işe girme hızları baz alındı. İşveren İlgi Endeksi analizinin detaylarına universiterehberi.net adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Şirketlerin en çok tercih ettiği üniversite geçen yıl olduğu gibi yine Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) oldu. Galatasaray’ı sırasıyla; Sabancı, Koç, Boğaziçi ve Türk Alman Üniversiteleri izledi.

Analize göre en hızlı işe giren mezunlar, Matematik Mühendisliği bölümünü başarıyla tamamlayanlar oldu. Listede Almanca İşletme ikinci sırada yer alırken onu sırasıyla; İşletme Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri ve İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü takip etti. Listenin ilk sıralarında yer alan bölümlerin, daha az mezun veren, daha az üniversitede bulunan bölümler olması dikkat çekti. İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yükselişte olması dikkat çekti. Top 10 bölüm arasında yer alan diğer bölümler ise sırasıyla İşletme Enformatiği, Finans Matematiği, Mütercim Tercümanlık (Çince), Bilgisayar Mühendisliği ve Otomasyon Mühendisliği oldu.

“Tercih yaparken tek kriteriniz puan olmasın’’

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, üniversite tercihi yapacak gençlere universiterehberi.netsitesinden de ulaşılabilecek Kariyer.net Üniversite Rehberi’ni incelemelerini öneriyor. “Sadece puana bakarak değil üniversite ve bölümleri iyi araştırarak tercih yapılmalı. Öncelikle gençlerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun alternatifleri değerlendirmesi doğru olacaktır” diyen Fatih Uysal, İşverenlerin Tercihi analizini de karar sürecinde göz önüne almaları gerektiğini belirtiyor. Tüm dünyada yaşanan yetenek açığına da dikkat çeken Uysal: “Nitelikli ve çağın gerekliliklerine uygun donanımlı işgücü ihtiyacı büyüyor. Yetenek açığının bulunduğu, işverenlerin nitelikli işgücü bulmakta zorlandığı bölümleri öğrenip tercih sıralamasında dikkate almakta fayda olacağını düşünüyoruz.” sözleriyle üniversite öğrencisi adaylara tavsiyelerini aktarıyor.

Küresel markaya yerel reklam

İsviçre’nin köklü kuruluşu Nestlé, Nespresso markasıyla, kurulduğu günden beri marka yönetimi alanında dünya çapında başarılara imza atıyor. Merkezi İsviçre'nin Vevey kentinde bulunan Nespresso 93 pazarda faaliyet gösteriyor. 14 binden fazla çalışan ve 791 butikten oluşan küresel bir perakende ağına sahip.

Nespresso 360 derecelik bir marka yönetimi anlayışıyla ürünleri, satış noktaları ve reklamlarını teksesli, tutarlı ve bütünleşik olarak yönetiyor.

Her yıl çıkardığı yeni lezzetlerle farklı kentleri öne çıkarıyor. Bir deneyim alanı olarak tasarladığı satış noktalarında hem duyulara hem de duygulara erişen bir ortam sunuyor. “Boutique” olarak adlandırdığı mağazalarını lüks moda ve mücevher markaların bulunduğu caddeler ve AVM’lere yerleştirirek, kendisini “premium” marka olarak konumluyor.

George Clooney’li unutulmaz “what else?” (Başka ne olabilir ki?) kampanyasıyla olduğu gibi, şık ve esprili reklamlara İtalya gibi kahvenin en çok tüketildiği ülkeler de bile başarı öyküleri yazıyor

Nespresso’nun Türkiye’de yerel bir çalışma yaparak, Birce Akalay, Enis Arıkan ve Şükrü Özyıldız ile sosyal mecra için hazırladığı yaz filmi de, markanın ruhuna uygun, renkli bir çalışma olmuş. Umarım, bu güzel iş başka pazarlarda da yayınlanır.

SANKO Holding, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu

Sanko Holding yıllardır Para Milli Okçu Yiğit Caner Aydın’ın bireysel sponsoru olarak sprocumuza destek veriyordu. Şimdi de, özel sporcuları destekleme taahhüdünü, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsorluğunu üstlenerek daha ileriye taşıdı.

Sanko bu desteğiyle, paralimpik spor alanında gelişimin sağlanması ve yaratılan sosyal etkinin özellikle kadın paralimpik sporcularla daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyor.

Kuruluş, TMPK ana sponsorluğunun yanı sıra Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda yarışacak milli para masa tenisçi Merve Cansu Demir, milli para tekvandocu Seçil Er, milli para atlet Aysel Önder ve milli para atıcı Çağla Baş’a da destek vermeye başlayacak.

Grubun, 120 yıllık köklü geçmişi boyunca daima topluma değer katarak büyümeyi hedeflediğini belirten Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, işbirliği hakkında şunları söylüyor: “Toplumun iyiliğine ve güzel geleceğine katkıda bulunmak, en önemli önceliklerimizden biri. Sporun toplum üzerindeki pozitif etkilerinin farkında olarak, sporu ve sporcuları destekleyen proje ve faaliyetler yürütüyoruz. Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden sporcularımızı görmek bizi çok gururlandırıyor. Paralimpik sporcularımız da çok önemli mücadeleler veriyor. Onların çabasını takdir ediyoruz. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi de, paralimpik sporcuların potansiyellerini sergilemeleri ve başarı elde etmeleri için önemli bir misyon üstleniyor. Bu değerli katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de paralimpik sporcularımızın yanında yer almak, başarıya giden yolda önlerindeki engellerin kalkmasına destek sağlamak için, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile yeni bir iş birliğine imza attık”

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise “Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 22 yıllık bir hikâyedir ve bu hikâyenin asıl kahramanları sporcularımızdır. Vizyonumuz olan, paralimpik hareketin toplumun her kesiminde benimsenmesine öncülük etmek ve sporcularımız için eşit, adil ve en iyi spor ve yaşam ortamını sağlama noktasında bizlerin çabası şüphesiz güçlü iş birlikleriyle anlamlı ve sürdürülebilir olacaktır.” yorumunu yapıyor.

Kale Grubu, bir günde iki temel birden attı

Kale Grubu, üç kuşaktır süregelen Seramik Bayramı geleneğini bir kez daha yatırımlarla taçlandırdı. 67. kuruluş yıldönümünün kutlandığı gün, Kale Grubu’nun Türkiye ve dünyada seramik sektöründeki konumunu güçlendirecek iki önemli yatırımın da temeli atıldı.

Kale Grubu’nun 67. kuruluş yıldönümü ve geleneksel Seramik Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra Çanakkale kent protokolü, kamu ve özel sektör temsilcileri, bayiler, yurt dışından gelen iş ortakları ve çalışanların katılımıyla kutlandı. Seramik Bayramı coşkusunu artıran iki önemli yatırımın temeli de aynı gün atıldı.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, törende yaptığı konuşmada, Kale Grubu’nun öncü ve girişimci bir DNA’ya sahip olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’de sanayi sektörünün gelişmesi ve dünyada rekabetçi konumunu koruyabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki bu zorlayıcı tabloya karşın geçen yıl yatırımlarımıza mola vermedik, toplam 75 milyon dolar yatırım yaptık. Türkiye, ancak sanayimiz büyürse istikrarlı bir şekilde büyüyüp gelişebilir. Kale Grubu da Türkiye’nin parlak geleceğine inanan topluluklardan biri olarak, bu süreçte sorumluluğunun bilincinde. Bunun için elimizi taşın altına koyduk, koyuyoruz…” dedi.

Geleceğin yatırımlarının temeli atıldı

Türkiye’de üretilen ilk ve en büyük porselen plaka Kalesinterflex için üretim kapasitesini artırma hedefiyle, System Ceramics Spa ile yapılan anlaşması kapsamında, yeni üretim hattının temeli Seramik Bayramı’nda atıldı.

Seramik Bayramı coşkusunu artıran bir diğer temel atma töreni de ‘Supera Üretim Hattı-Parlak Sırlı Porselen Üretim Sistemi’ için düzenlendi. İtalyan SITI B&T Group S.p.A. firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında mevcut granit hattında yenileme ve geliştirme yapılması, hattın 1 Aralık 2024 tarihinde devreye alınması öngörülüyor.

Karbon emisyonlarını azaltıyor

Kale Grubu, ‘İyi Bak Dünyana’ felsefesiyle birleştirdiği sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, 2030 sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, karbon emisyonunu azaltacak enerji tasarruf projeleri gerçekleştiriyor, su ayak izi ve atık yönetimi projeleri uyguluyor. Atıkların geri kazanımına yönelik geliştirilen projelerle geri kazanım oranlarında yüzde 70’lerin üzerinde artış sağlandı.

Topluma dokunan çalışmalar

Kale Grubu, şirketler ve Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) bünyesinde toplumsal etki yatırımları da öne çıkıyor. KSV çatısı altında düzenlenen Mesleki Eğitim Programları ile bugüne kadar 10 bin mezun verildi. Adıyaman ve Gaziantep’te deprem sonrası açılan Meslek Edindirme Kursları ile 40 kişi istihdam edilebilir nitelik kazandı. Burs Programları ile 2001’den bu yana 4 bini aşkın öğrenciye destek sağlandı. Sekiz yıldır düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile değişimi dönüşümü tetikleyen, azimle umutla meydan okuyan 90’a yakın girişime destek verildi.

Kale Grubu, farklı disiplinleri ve birçok farklı alandan paydaşı kapsayan bir platforma dönüşen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ile kültürel mirasa sahip çıkmaya, seramik sanatçılarını desteklemeye, sürdürülebilirliği tasarımla, tasarımı sanatla, sanatı mimari ile buluşturan projeler üretmeye devam ediyor.

Grup, yerel kalkınmaya verdiği önem doğrultusunda, Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurup, el emeği ürünlerini dünyaya pazarlayan kadınların yanında yer alıyor.

Çan’da bayram sevinci

Kale Grubu’nun geleneksel Seramik Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Çan Terminal’de halk konseri, mevlit, sünnet töreninin yanı sıra uzun dönemli çalışanlar ve bayiler için Kıdem Ödül Töreni düzenlendi.