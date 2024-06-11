İtalya’nın en büyük Türk yatırımı Kastamonu Entegre’nin CEO’suna Onur Ödülü

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ve sosyal ilişkileri güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle İtalya Devleti tarafından, sınırlı sayıda verilen en yüksek onur ödülü, İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı'na (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) layık görüldü.

Avrupa’nın üçüncü dünyanın dördüncü büyük üreticisi

25 yılı aşkın süredir devam eden yurt dışı yatırımlarıyla MDF ve yonga levha ana ürün gruplarında Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumunda olan Kastamonu Entegre, 2017 yılında İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi satın alarak İtalya’da üretime başlamıştı.

Kastamonu Entegre 215 milyon Euro’luk yatırımıyla İtalya’nın en büyük Türk yatırımcısı konumuna sahip. Dünya mobilya sektörünün en önemli merkezlerinden birisi olan İtalya’da 2 bin metrekarelik toplam alana sahip bir tasarım merkezi de bulunan Kastamonu Entegre’nin CEO’luk görevini üstlenen Haluk Yıldız şirketin İtalya’daki tüm operasyonlarını planlayan ve uygulayan isim olarak öne çıkıyor.

İtalya Ankara Büyükelçiliği tarafından Venedik Sarayı’nda düzenlenen törende Haluk Yıldız’a liyakat nişanı İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi takdim etti. Törende konuşan Yıldız, “İki ülke arasında güçlü ticari ilişkiler, önemli yatırımlar var. Bu ilişkiyi daha da ileriye taşımak için iş dünyasına yani bizlere düşen görevleri de yerine getirmeye hazırız” yorumunu yaptı.

Dünya laminat parke üretiminin yüzde 7’sini tek başına karşılıyor.

Yüzde 30 pazar payı ile ahşap bazlı panel sektöründe Türkiye’nin lider şirketi olan Kastamonu Entegre yılda 1.9 milyar dolar ciro elde ediyor, yurt içi ve yurt dışı üretim tesis ve ofislerinde yaklaşık 7 500 kişiye istihdam sağlıyor. Dünya laminat parke üretiminin yüzde 7’sını tek başına karşılıyor.

Kuruluşun, Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun, Tarsus ve Adana olmak üzere 6 kentte üretim tesisi bulunuyor. Türkiye’nin yanı sıra, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya, ve İtalya ‘daki yatırımlarıyla ihracatta çok önemli başarılar imza atan Kastamonu Entegre, ABD’de odun yongası tedarik ve lojistik süreçlerini yürüttüğü bir şirketiyle faaliyet gösteriyor.

Türkiye ahşap bazlı panel sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu hazırlayan Kastamonu Entegre, geleceğin teknolojilerini geliştirmek amacıyla kurduğu Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge merkezinde, ürün ve süreç geliştirme, verimlilik artırma, etkin kaynak kullanımı ve ileri malzeme teknolojileri üzerine çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kastamonu Entegre CEO’su ve Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı Haluk Yıldız

1959 yılında Samsun’da doğan Haluk Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1981 yılında mezun oldu. Profesyonel iş yaşamına Karadeniz Bakır İşletmeleri’nde başladı. ardından 7 yıl süre ile Aksa Akrilik Kimya Sanayi’nde mühendislik ve yatırım alanlarında yöneticilik görevlerini üstlendi.

Kastamonu Entegre Ağaç A.Ş.’de 1992 yılından bu yana görev alan Haluk Yıldız; sırasıyla Yatırım Müdürü, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında yöneticilik yaptı. 2000 yılından bu yana Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi CEO’su ve Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı olarak çalışıyor.

Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre’nin Türkiye operasyonlarının yanı sıra İtalya, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Bosna Hersek’teki iştiraklerine de liderlik ediyor. Aynı zamanda MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Başkanlığı ile TOBB Orman Ürünleri Meclisi Başkanlığı görevlerini yürütüyor.