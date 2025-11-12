İyiler ittifak etmeyince…

Her toplumun %2’si zeki ve yetenekli. Ancak toplumun kaderini bu %2’ye nasıl davrandığın belirler. Devlet başa yaparsan ufukların efendisi olursun, kuzgun leşe atarsan uygarlığın taşrasına düşersin

Dünya; dün ile yarın arasında bölünmüş görünüyor. Kimileri dünün hesabında, kimileri de yarını şekillendirme yarışında… Yarını tahmin etmenin en isabetli yolunun, onu inşa etmekten geçtiğini bilenler yeni vizyon, yeni stratejileri konuşurken biz bu hızlı değişim sürecinin neresindeyiz?

Aslında tıpkı dünya gibi Türkiye de ikiye bölünmüş durumda… Kimimiz “bin atlı akınlarda çocuklar gibi şen” kimimiz yarının dünyasında yer edinebilmek için çırpınıyor. Kısaca Türkiye otomobilinde ön cama bakıp ileriye odaklanımız da var, dikiz aynasına dalıp geri giden, otoparkta pinekleyen de…

ÇİN BİZİ ÇALIŞIYOR AMA BİZ ÇİN’E FRANSIZIZ

Misal ABD bugün ÇİN’e kaptırmak üzere olduğu dünya liderliğini bir süre daha elinde tutabilmek için yığınca yol deniyor hatta bunun için dünyayı kan gölüne çevirmeyi göze almış. Çin ise teknoloji ve ekonomi üzerinden dünyayı istila gayretinde… Peki, ya Türkiye? Acaba biz bunu dert ediyor muyuz?

Bundan 7 yıl önce Çin’e gittiğimde biri Pekin ve diğer Şanghay’da 2 farklı ve birbiriyle rekabet içinde Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nü ziyaret edip konuşma yapmıştım. Dönüp ülkeme geldiğimde ise bizde Çin’i çalışan, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde itibar görmeyen bir sinoloji bölümü vardı.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yarına dair…

Bizde geleceği öngörenler yok mu?

Olmaz mı, elbette var. Fakat sayıları yetersiz… Nükleer fizikte, zincirleme reaksiyonun başlaması için, aktif maddenin kritik kütleye ulaşması şart. Bizim aktif maddemiz, yarına odaklı beyinlerimiz.

Geçmişe takılanlarımız ne olacak?

Olacağı şu; değiştirilecekler… Zira dünya çok hızlı değişim sürecine girdi ve dönüşmek gerekiyor. Benim dönüşüme getirdiğim tanım şu: “daha iyi bir yarın uğruna, dünü geride bırakmak…”

NOT

EN DEĞERLİ SERMAYEMİZ YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜMÜZ

Nice üstün başarılı insanlarımız olmasına rağmen neden vasat ülke olmaktan çıkamıyor, orta gelir tuzağında patinaj yapıyoruz? Öncelikle zeki ve kabiliyetlilerimize yeterli değeri vermiyoruz. Küresel arenada yığınca iyi ve dahi derecesinde yetkinliklerimiz var ama bunları ülkede tutamıyoruz.

İTTİFAK LÛGATI

İttifak: İşbirliği ve iş bölümü… Anlaşma, aynı ufka bakma. Ortak hedefe yönelme

Müttefik: İttifak edenler. Misal iyiler müttefik olmayınca kötüler galebe çalar

Kümelenme: Bir amaç için bir araya gelmiş ve aralarında iletişim olanlar

Yığınlaşma: Aralarında ittifak olmadan aynı mekânda bulunan amaçsızlar