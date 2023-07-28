İzmir’in kruvaziyer turizm umudu güçleniyor

Pandemi döneminde çok ciddi bir darbe yemesine karşın kruvaziyer sektörü, turizmin en hızlı büyüyen kollarından biri olma özelliğini tekrar kazandı. Orta ve üst gelir grubuna hitap etmesinden dolayı tercih edilen bir turizm türü üstelik. İzmir de bu pastadan pay almak için 20 yıldır yoğun çaba harcıyor. Bir dönem bu çabaların semeresini toplasa da Ortadoğu’da meydana gelen toplumsal olaylar, darbe girişimi, pandemi derken İzmir, 2018’den bu yana kruvaziyer turizmde çok ciddi kan kaybetti. Hatta 2018’den 2021’e kadar İzmir Alsancak Limanı’na tek bir kruvaziyer gemi uğramadı. 2018 ve 2019’da Dikili ve Çeşme Limanı kruvaziyer turistleri ağırlasa da 2020 ve 2021 yıllarında İzmir genelinde kruvaziyer turizm “sıfır” çekti. Geçen yıldan itibaren ise hareketlenme başladı. Eski ihtişamlı günlerine dönmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor ama sektör gelecekten umutlu.

İzmir’in geçmişten bu güne kruvaziyer turizm performansını özetlersek durumu daha açık şekilde ortaya koymuş oluruz. 2000’li yıllara kadar İzmir’e neredeyse hiç kruvaziyer gemi gelmiyordu. 2003’te gelen gemi sayısı 5, gelen turist sayısı 3 bin 271’di. İzmir Ticaret Odası’nın çabaları ile bu rakam 2012’ye kadar yükseldi. O yıl, 286 gemi ve 552 bin 714 turistle İzmir’in kruvaziyer turizmdeki zirvesi oldu. Sonra geriye gidiş başladı. Bunun en önemli nedeni yaşanan terör olayları ve Ortadoğu’daki savaşlardı. Darbe girişimi kötü gidişi hızlandırırken, pandemi de son darbeyi vurdu.

İzmir’de kruvaziyer turizm son 2 yıldır tabiri caizse küllerinden doğmaya çalışıyor. Geçen yıl Alsancak Limanı’na 52 bin 134, Çeşme Limanı’na 20 bin 651 ve Dikili Limanı’na 6 bin 410 olmak üzere İzmir’e toplam 79 bin 195 kruvaziyer turist geldi. Yani 2012’deki rakamın yaklaşık yedide biri. Bu yılın ilk yarısında ise 7 bin 750’si Alsancak, 20 bin 139’u Çeşme ve 2 bin 429’u Dikili olmak üzere İzmir limanlarına gelen kruvaziyer turist sayısı 30 bin 318’i buldu. İzmir, yılın ikinci yarısında çok daha fazla gemi ve yolcuyu ağırlayacak. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve sektördeki diğer kuruluşların örnek işbirliği meyvelerini vermeye başladı. Asıl hasat 2024’te olacak.