‘Japon Mutfağı Elçisi’ oldu, hedefine bütün Anadolu’ya açılmayı koydu

Japonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan şöyle bir davet geldi:

SushiCo Kurucu Ortağı Selim Yalın’a “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” unvanı takdim törenine bekliyoruz.

İstanbul Ataşehir’deki SushiCo Zen’de gerçekleşen törende önce “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi”nin anlamı üzerinde duruldu:

- Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, 2015 yılından beri dünya genelinde Japon mutfağını dünyaya tanıtanlara, “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” unvanı veriyor.

Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, dünyada 200’ü aşkın kişiye verilen unvanla ilgili belgeyi SushiCo Kurucu Ortağı Selim Yalın’a takdim ederken şu mesajı verdi:

- Selim Yalın, Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşim ve gastronomi alanındaki işbirliğinin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.

Selim Yalın, “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” unvanı belgesini alırken şu noktanın altını çizdi:

- 27 yıl önce çıktığımız yolculuk anlam kazandı.

Belge takdimi sonrasında Hakan Güldağ’la birlikte Selim Yalın’la sohbet ettik. Yalın, ODTÜ Ekonomi mezunu olduğunu belirtti:

- Efes ve Coca-Cola’da bir süre görev yaptım. Yazları İngiltere’de kuzenimin restoran ve barında çalıştığım için bu alanda da bir deneyim kazanmıştım. Hep aklımda kendi işimi kurmak vardı. Uzakdoğu mutfağını da seviyordum. 1997’de SushiCo ile yola çıktım.

Sushi başta olmak üzere Uzakdoğu mutfağını Türkiye’de daha çok çocuklar ve gençlerin sevdiğini kaydetti:

- SushiCo ile yola çıktığımız günlerde Uzakdoğu mutfağının paket servisi yoktu. Paket servisi ve kapıda kredi kartıyla ödemeyi başlattık. Çocukların Uzakdoğu mutfağını sevmesi, aileleri de restoranlarımıza çekti.

Şube sayısını sorduk, yanıtladı:

- 70’i aştık. Bunlar arasında 10 restoran doğrudan şirketimize ait. Gerisi franchise şeklinde faaliyet gösteriyor.

Şubelerinin bulunduğu kentleri merak ettik, aklına gelenleri sıraladı:

- İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla (Bodrum), Gaziantep, Eskişehir, Mersin, Adana…

Yakında gidecekleri illere işaret etti:

- Diyarbakır ve Kayseri de yakın dönemde SushiCo açacağımız illerimiz arasında yer alıyor.

“Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” unvanı almanın heyecanıyla hedefini paylaştı:

- Başta Japon olmak üzere Uzakdoğu mutfağını tüm Anadolu’ya yaymak istiyorum. Zaten birçok kentten talep geliyor. Örneğin Kırıkkale’den ısrarla isteyenler var. Trabzon’a, Samsun’a gitmeyi çok istiyoruz.

Ortaklarının isimlerini aktardı:

- Baran Dumanoğlu ve Ayhan Şekeroğlu ile ortağız. Aslında 4’üncü ortağımız Baran’ın babası Oğuz Dumanoğlu idi. Rahmetli oldu.

Sohbet sırasında sorunca SushiCo markasını kendilerinin yarattığını aktardı:

- Markamızı yabancı sananlar var. Tümüyle Türkiye’de kendi yarattığımız marka. Uzakdoğu, özellikle Japon mutfağına uyan en iyi ismin SushiCo olduğunu düşündük.

Hakan Güldağ’la birlikte cirosunu merak ettiğimizi söyledik, rakam vermek yerine savunmaya geçti:

- Toplam ciroyu vermek yanlış anlamaya yol açabiliyor. Çünkü, restoranlarımızın büyük bölümü franchise modeliyle çalışıyor. Yani, toplam rakam söylediğimizde her biri ayrı özel işletme olan restoranların cirosu da bizimmiş gibi anlaşılıyor.

Geçmişte Hürriyet’te yayınlanan bir haberde cirodan söz ettiğini, sonrasında bir daha konuya girmediğini anlattı:

- Hürriyet’te toplam ciro rakamı başlıkta çıkınca doğru bir şey yapmadığımı anladım. O günden beri ciro konusunda konuşmam.

Selim Yalın, ciroyu paylaşmayınca Hürriyet Gazetesi’nde 6 Mart 2006’da Hanife Baş imzasıyla yayınlanan haberi buldum:

Sushi’yle Türkiye’de 9 milyon dolar ciro… Selim Yalın ve Baran Dumanoğlu, 1997’de küçük dükkanda başladıkları işlerini 8 şubeli restoran zincirine dönüştürdüler.

Selim Yalın, Baran Dumanoğlu ve Ayhan Şekeroğlu, SushiCo’yla 27 yıl önce çıktıkları yolculukta çoğu franchise olan 70’i aşkın restorana ulaştı.

Türkiye’de yarattıkları restoran markası, yurtdışına da uzandı…

Maastricht’e şube açtık, oraya yerleştim

SushiCo Kurucu Ortağı Selim Yalın, markayı yurt dışına ilk taşıdıkları noktalardan birinin Hollanda’nın Maastricht kenti olduğunu belirtti:

- Maastricht şubemize bir müdür gerekiyordu. Ben gittim ve oraya yerleştim.

Yurtdışında uzandıkları diğer ülkeleri sıraladı:

- Makedonya, Arnavutluk, Almanya, İngiltere, Kosova…

Ardından ekledi:

- Yakında Belgrad’da da bir şube açmayı planlıyoruz.

Yurtdışına açılma konusunu konuşurken şu noktanın altını çizdi:

- Sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da Japon mutfağının temsilcisi olmanın sorumluluğunu yaşıyoruz.

Leros, Samos ve Patmos’a 140 bin kişi tatil için gitti

Bu yaz Yunan adalarına yaşanan yoğun tatil trafiğini İDO Genel Müdürü Murat Orhan’a sordum, anlattı:

- Haftanın 5 günü Turgutreis’ten Leros’a sefer düzenledik. Leros, çok popüler bir ada. Daha önce Türkiye’den sefer düzenleyen bir deniz ulaşım şirketi yoktu. Sezon boyunca Bodrum Turgutreis D-Marin’den gerçekleşen seferlerimiz yoğun ilgi gördü.

Leros’a ilginin şaşırtıcı düzeyde olduğunu belirtti:

- Leros’a bu yıl ülkemizden 20 bin yolcu taşıdık…

Murat Orhan, bu yaz en çok talep gören hatların başında Samos’un geldiğini bildirdi:

- Haftada 7 gün Kuşadası ve Seferihisar’dan Vathy Limanı’na sefer düzenledik. Talep gelince haftada 3 gün de Katlovski’ye hat açtık.

Leros, Patmos, Samos ve Kalimnos’a seferler düzenlediklerinin altını çizdi:

- Bu yaz ilk seferimizi Nisan ayında başlattık. Bayram dönemlerinde gemilerimizin doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı. Sezon boyunca ortalama doluluk yüzde 60-65’te seyretti.

Söz konusu hatlarda seferlerinin Eylül-Ekim döneminde de sürdüğünün altını çizdi:

- Eylül-Ekim döneminde de seferlerimiz ilgi görüyor. Yeşil pasaportlular, Schengen vizesi olanlar yaz bitmeden kısa süreli tatil kaçamakları yapıyor.

Bu dönem için şu tarihlere işaret etti:

- Bu sezon ek seferler düzenlediğimiz Leros’a son seferi 15 Eylül’de gerçekleştireceğiz. Samos Adası seferleri 29 Ekim’de sona erecek.

Leros, Patmos, Samos ve Kalimnos’a taşıdıkları toplam yolcu sayısına dikkat çekti:

- Şu ana kadar toplam 140 bini aşkın yolcu taşıdık. Sezonu 150 binin çok üzerinde bir rakamla kapatacağımızı düşünüyoruz.

Verileri ve hareketliliği şöyle yorumladı:

- Leros, Patmos, Samos ve Kalimnos’a tatil trafiği önümüzdeki sezon için de bizi motive etti.

Euro’nun 37 liranın üzerinde olmasına rağmen Leros, Patmos, Samos ve Kalimnos’a 140 bini aşkın kişinin tatile gitmesi, ülkemizdeki fiyatlar açısından turizm sektörüne önemli bir mesaj veriyor değil mi?