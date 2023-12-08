Kalıp seti üretimine, makine de ekledi ihracatın kilogramını 50 dolara çıkardı

Ülkemizin duayen sanayicilerinden Kamil Özoğul’un çocukları, Filiz, Şamil ve Firuzan Özoğul, kendi firmalarının ihtiyaçları için 2009’da KOBİ Ar-Ge Projesi Desteği kapsamında ürettikleri makineyi daha da geliştirdi. Böylece, 6 Eksen CNC Derin Delik Delme Frezeleme Tezgâhı ‘yerli ve milli imkanlarla’ sanayicilerin ihtiyaçlarına uygun üretilmeye başlandı. Her biri yaklaşık 18 ton ve 700- 800 bin Euro değerinde olan bu yüksek teknolojili makineler yurt dışından da talep yüksek ve ihracatı da yakında başlayacak.

Tek İş Teknik Erozyon Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş (Tekiş) Genel Müdürü Filiz Özoğul Şahinoğlu, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmaya başladıklarını ‘tek bağlamada parça üstündeki tüm açılı deliklerin ve freze işlemlerinin yapıldığı tezgâh imalatında’ dünya çapında iddialı bir firma haline geleceklerini söylüyor. Kendisine, ürettikleri makinenin kilogram ihracat değerini soruyorum, “Yaklaşık 50 dolar” diye yanıtlıyor. Halen 1,5 dolar seviyesindeki Türkiye ortalama ihracat değerinin çok üzerinde ve bu yönüyle ülke adına da sevindirici.

Filiz Özoğul Şahinoğlu’na şirketin hikâyesini sorduğumda şöyle yanıtlıyor: “Babamız Kamil Bey kurdu. Kendisi İTÜ Makine Mühendisliği mezunudur. Okulu bitirdikten sonra 2 yıl Demirdöküm’de çalışmış sonra 1984’te kendi ‘kalıp işini’ kurmuş. O dönemde Türkiye’nin tek tel erozyon tezgâhını Türkiye’ye getirmiş ve kalıp sektörünün en önemli partneri olmuş. Biz üç kardeşiz ve bizi de küçük yaştan itibaren fabrikaya götürürdü, bu sayede imalatı çok sevdik. İşler bir aşamaya geldiğinde babamız ‘ben bırakıyorum, siz daha da büyütün’ dedi. Kendisi Bozcaada’da üzüm yetiştiriyor. O işi de çok iyi yapıyor ve üzümlerini çok ünlü bir şarap markası satın alıyor. 10 kişilik ekibimizle yürüttüğümüz kalıp seti imalatımız, İMES Dudullu’da 500 metrekaredeydi, 2003’te Gebze Taysad OSB’ye 5 bin metrekarelik fabrikamıza taşındık ve şu anda 58 kişilik istihdamımız var. Fabrikamız uzun süredir iki vardiya çalışıyor. Fabrikamızı genişletmek için arsamız da var, gerekirse 9 bin metrekare daha ekleyebileceğiz.”

Tekiş, bu yılı yaklaşık 5 milyon Euro ciro ile tamamlıyor. Bu rakamın yüzde 40’ı ihracattan sağlanmış. Filiz Özoğul Şahinoğlu’na ‘makine satışlarının’ 2024’te ciroya etkisini soruyorum, yanıtı çok ilginç oluyor: “Makineleri sipariş üzerine üretiyoruz. Çünkü bunlar sanayicilerin yaptıkları işe göre özel imalat oluyor. Ciromuz en az yüzde 30 artacak. Sipariş fazla olursa çok daha fazlası mümkün. Bu arada bizim ‘bakır boru imalatımız’ var ki ciromuzun yüzde 60’ı bu ürünlerden geliyor. Bakır boruyu genellikle kombi sanayicilerine üretiyoruz. Şu sıralar ısı pompası üretimleri de gelişmeye başladı onlardan da bakır boru talepleri geliyor. Yani bu üretimimiz de hızlı büyüyebilir. Bizim farklı spesifik imalat gücümüz de çok önemli bir konu. Mesela bir sanayicimiz bizden özel ‘kalıp taşıma arabası’ istedi. 6 tondan 20 tona kadar yük taşıyabilen, elektrikli, fabrika içinde zaman ve enerji tasarrufu sağlayan hassas taşımaları için kullanılıyor. İlkini yaptıktan sonra başka sanayicilerden de talep geldi ve şu anada 5 tane ürettik.”

GAYRİMENKULDE BORSA RÜZGÂRI DEVAM EDİYOR

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün en gözde firmaları hem daha kurumsal olmak için hem de mevcut koşullara göre en uygun finansmana ulaşmak amacıyla ‘borsa şirketi olmaya’ devam ediyor. Bu kapsamda halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran son şirketlerden biri de Luxera markasıyla projeler geliştiren Luxera Gayrimenkul oldu. Toplam 4 milyar liralık portföye sahip Luxera, halka arzdan elde edeceği geliri yeni yatırımlarda kullanacak. Şirket hisselerinin yüzde 25’ini halka açacak.

Halen İstanbul’da 3 projenin inşasını sürdüren Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bugüne kadar toplam 2 bin 500 konut ürettik ve teslim ettik. Bu projelerimizde 200 ticari üniteye yer verdik. Şu anda devam eden projelerimiz, planladığımız yatırımlarımız var. Büyümek istiyoruz ve bu amaçla halka arz için gerekli hazırlıkları yaptık ve SPK’ya başvurduk. Luxera Gayrimenkul toplamda 4 milyar lira değerinde portföye sahip. Sürdürülebilir büyüme arzumuzla attığımız halka arz adımının, şirketimizi çok daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. “Kurum olarak halka arz sürecinde elde edeceğimiz geliri mevcut ve yeni yatırımlarımızda kullanacağız. Çok iyi lokasyonlarda arsalarımız var. Arnavutköy ve Başakşehir’de inşaatına başlayacağımız projelerimiz olacak. Şehrin merkezi noktalarında daha nitelikli projeleri gerçekleştirmeyi de planlıyoruz” diyor.

Luxera Gayrimenkul’ün devam eden projelerinden Luxera Towers projesi 368 daire ve 87 dükkan, Luxera Bahçe Port projesi 110 daire ve 24 dükkan, Luxera Nevbahar projesi 200 daire ve 12 dükkandan oluşuyor.