Kasım geleneği bozulmadı düşen endeks yukarı döndü

Borsa geleneğini bozmadı. Kasıma kötü başlasa da yönünü yukarı çevirdi. Açıklanan bilançolar hisse bazlı hareketleri canlandırıyor. Borsadaki hareketlilik hisse senedi fonlarında da yansımasını bulacak. Kurumlar ise yeni zarar kes seviyeleri belirliyor.

Borsa son 10 yılda, yıllık ortalama yüzde 6,98 oranında yükseldi. Endeks son 6 yılda ise her kasım ayında sürekli pozitif performans sergiledi. Bu kasımda a ilk 11 günde yüzde 3,62 yükselen endeks yükseliş geleneğini koruyacağı anlaşılıyor.

Borsada takip edilen seviyeler

Kurumlar yayınladıkları raporlarında endekste kısa vadeli yeni zarar kes seviyeleri belirlerken pozisyon alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuyorlar. Endekste 9.000 seviyesi zarar kes noktası olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin hemen altında 8.600 ve 8.500 destekleri var. Orta ve uzun vadeli değerlendirildiğinde borsadaki 200 günlük ortalamanın altındaki fiyatlar uzun vadede ciddi getiri potansiyeli barındırıyor. Teknik olarak Endeks 20 günlük ortalamasında güçlenerek 50 günlük ortalamasına doğru hareket etti. Düşen trend direnci ve 200 günlük ortalaması 9300 seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla endeksin ilk güçlü direnci 9300 diyebiliriz.

Bilançolar tamamlandı

Üçüncü çeyrek bilançoları tamamlandı. Şirketlerin bilanço sonuçlarına göre hisse bazlı hareketlerin güçlendiğini görebiliriz. Bilançoların oluşturduğu satış baskısının kalkması endeksi bir miktar rahatlatması beklenmeli.

Hisse fonları kayıtsız kalmaz

Endeksin performansının yüksek olması hisse senedi fonlarının da ilgi görmesini destekleyecek. Hisse fonlar borsa performansından daha iyi bir yükseliş sergilemelerine rağmen borsadaki satış baskısından etkileniyor. Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Fonu, İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu yılbaşından bu yana en fazla kazandıran hisse fonlar oldu.

ZEYNEP’E SOR

KISA VADELİ ALACAK MI, KISA VADELİ BORÇ MU?

Kısa vadeli alacak; likidite artışı, finansmanın karşılanması, yatırım imkanı. Tahsil riski, maliyet, nakit sorunu, kredi riski, nakdin bağlanması.

Kısa vadeli borç; hızlı finansman, esnek geri ödeme, kredi itibarı, yatırım fırsatı. Ödeme baskısı, finansman riski, faiz riski, finansal kırılganlık.

Geçmiş yıl zararları hissedarına nakit temettü ödemesine engel. Öncelikle zararlarını kapatmalı

Beşiktaş Futbol’un kâr payı verme ihtimali var mı? Ya da sizce ne zaman temettü verir?/Selahattin özkan

Selahattin, bir şirketin kâr payı ödemesinde bulunabilmesi için öncelikle kâr etmesi gerekir. Kâr ettiği noktada da sağlıklı bir büyümeyi sürdürebilmesi için geçmiş yıl zararını kapatması beklenmeli. Bir şirketten ancak geçmiş yıl zararları kapandıktan sonra kâr payı ödemesi beklenmeli. Spor sektöründe faaliyet yürüten firmalar kâr üretme noktasında zorlansa da son yıllarda bir değişim gözleniyor. Beşiktaş Futbol da 2023 faaliyet döneminde 476 milyon TL kâr açıkladı. Ancak geçmiş yıllara ait 6,7 milyar TL zararı bulunuyor. Geçmiş yıl zararlarını kapatmadan nakit temettü ödemesinde bulunmasını beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olur.

Geliri içindeki ihracat payını %50’ye çıkarmak istiyor. Porto Rico, ABD’ye açılım için önemli

Astor’un Amerika’da fabrika kurması söz konusu mu? Böyle söylentiler var? Ne derece doğru?/Hüseyin Diri

Hüseyin, Astor yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da gelirleri olan bir firma. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında brüt 18,8 milyar TL gelir elde ederken bunun 7,1 milyar TL’sini yurt dışı satışlarından elde etti. Dokuz aylık dönemde yurt dışı satışlarının %30 büyümesi firmanın yönelimi hakkında önemi bir ipucu veriyor. Şirket şimdilerde %38 olan ihracat payını %50’ye çıkarmak istiyor. Yeni pazarlara açılım noktasında çalışmaları var. Şirketin CFO’su Olcay Doğan’ın basında yer alan açıklamasına göre Porto Rico ile yapılan anlaşmanın devamı da gelecek. Doğan, Porto Rico’nun ABD’ye giriş açısından önemli olduğunu belirtti.

YATIRIM FONLARI

Phillip Portföy’ün kurduğu PPB 1 yılda %36,79 değer kazandı

PPBBirinci Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini borsadaki hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %36,79 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %5,20 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Akbank, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Sabancı Holding hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Garanti Bankası, Aselsan, BİM, TSKB ve Türkiye Sigorta hisselerinden alım yaptı. İş C, Petkim, Enka İnşaat ve Eczacıbaşı İlaç hisselerinden ise satışta bulundu. Phillip Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,90 olurken 4.863 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 333.949.221 TL. Dolaşımdaki pay adedi 50.017.939 olurken yüzde 10,00 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,21 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Dyo Boya, yüzde 61,66 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dyo Boya, 7 Kasım 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 296.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53,5 olurken, bileşik faizi de %61,66’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 161 gün vadeli olup ödeme tarihi 18 Nisan 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %23,60 olacak.

%53,5 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 8 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,54 seviyesinde bulunuyor. Dyo Boya’nın çıkardığı bononun yıllık %53,5 basit faiz oranı, TLREF’in 3,96 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 8 Kasım 2024 olurken vade tarihi 18 Nisan 2025 olacak. Bono piyasada TRFDYBY42513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KORDSA

İzmit’teki üretim tesisinden sonra Endonezya’daki üretim tesisine de karbon sertifikası aldı

Kordsa, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyonlarını %46,2 oranında azaltacak. 2050’de net sıfıra ulaşmayı taahhüt eden firma, hedefe yönelik bir adım daha attı. İzmit’teki tesisinin ardından, Endonezya’daki üretim tesisi de ISCC Plus (Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu) sertifikası aldı. Alınan sertifika, Kordsa’nın geri dönüştürülmüş polyesterden ürettiği iplik, tek kord ve kord bezi ürünlerinin, sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak imal edildiğini belgeliyor. Sertifikayla Kordsa, lastik üreticilerinin sürdürülebilirlik beklentilerini karşılayarak uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı ve geri dönüştürülmüş malzemelerin üretim süreçlerine entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.

EGE ENDÜSTRİ

Otomotiv yan sektöründe faaliyet yürütüyor. Kurduğu firma ile savunma sanayine yönelecek

Otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları üreten Ege Endüstri, iş geliştirme hedefi çerçevesinde yeni bir girişimde bulunmak için harekete geçti. Savunma sanayi ve araziyol dışı özel amaçlı mobilite araçlarına yönelik kurulan EGE ATS Teknoloji firmasının %80’ine ortak oldu. 35.000.000 TL sermayeli firmanın kuruluşuna 28.000.000 TL ile dahil oldu. Yeni firmanın Ege Endüstri’nin savunma ve özel amaçlı mobilite sektörlerindeki büyüme ve genişleme beklentisine açılım sağlaması bekleniyor. Son zamanlarda firmaların savunma sektörüne yönelik yoğun şekilde ilgi gösterdikleri gözleniyor. Şirket, büyüyen pazarda EGE ATS Teknoloji firması üzerinden giriş yaparak kendisine alan açmayı hedefliyor. Firma, 2024’ün ilk yarısında hem gelirini hem de kârını düşürdüğü gözleniyor.

ULUSOY UN

Yeni RES Projesi için dağıtım firmasından çağrı aldı. Projelendirmeye geçti. Kapasitesi artacak

Ulusoy Un, sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda Manisa ve İzmir’de planladığı Rüzgar Enerjisi Santrali projelerine bir yenisini ekleyecek. Şirket, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Türkmen Köyü’nde 3.75 MW gücünde bir RES kurmayı planlıyor. Gerekli çağrı mektubunun dağıtım şirketinden alındığı ve projelendirmeyle yasal sürecin başlatıldığı belirtildi. Şirketin halihazırda kurulum süreci devam eden biri 4.2 MW ve diğeri 5.56 MW kapasiteli iki türbinin bulunduğu RES projesi, 2026 yılının son çeyreğinde devreye alınacak. Yeni santral yatırımıyla firmanın enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlama potansiyeli daha da güçlenecek. Ulusoy Un, son açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini %15 düşürdüğü gözleniyor. Dönem sonunda ise zarar açıkladı.