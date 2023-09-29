Kirazlı Yaylası’nda, dünya çapında ‘Business School’ neden olmasın?

Bursa’da bugün sona erecek Dünya Uzay Kâşifleri Derneği’nin Gezegen Kongresinin ev sahibi Uludağ’ın eteklerindeki Kirazlı Yaylası’ydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önem verdiği Türkiye’nin ‘uzay programı’ açısından da kritik olan bu etkinlik kapsamında 20 ülkeden 70 astronot ve kozmonot Türkiye’ye geldi. Çok sayıda panel düzenlendi, astronot ve kozmonotlar Türk gençleriyle buluştu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın Bursa’yı uzay ve havacılık teknolojileri üretim merkezi yapma çabası da yeni eğitim kurumlarıyla, etkinliklerle, bu alanda özel sektör teknoloji yatırımlarıyla adım adım hayata geçiyor. Başkan Burkay ile Bursa ve Uludağ özelinde sohbet ediyoruz. BTSO Başkanlığına aday olduğunda, Bursa’nın plaka numarasından esinlenerek 16 proje hayata geçireceğini vaat ettiğini hatırlatınca, “16 proje 60 proje oldu” diyor ve çoğunun da hayata geçtiğini belirtiyor. Gündemdeki Gezegen Kongesinin yapıldığı kompleksin çok ilginç hikayesini anlatıyor: “Burası Uludağ Kirazlı Yaylası. Çok ilginç ve nitelikli bir tesisimiz oldu. BTSO olarak 49 yıllığına tahsis şeklinde almıştık ve bu kapsamda burada metruk haldeki tarihi yapıları restore ettik. Mimar Emin Onat’ı biliyorsunuz Anıtkabir’in mimarıdır, mesleğinde ordinaryüs profesör olarak anılır. Bir de Cumhuriyetimizin ilk kadın mimarı Leman Cevat Tomsu var. Bu iki çok değerli mimarın tasarladığı verem sanatoryumuydu burası. 1949’da tamamlanmış, o yıllarda verem illeti Türkiye genelinde çok salgınmış ve farklı bölgelerde 5 tane çok büyük verem sanatoryumu inşa edilmiş. Biri de burada yapılmış, hizmete alınmış ama sonraki yıllarda ülke olarak hastalığı yenmişiz ve binalar kullanılmaz olmuş. Zamanla metruk hale gelmiş, biz devraldığımızda binaların durumu içler acısıydı. BTSO olarak, Uludağ’ı 12 ay turizm yapılan bir bölge haline getirmek istiyoruz. Bu amaca da hizmet edecek şekilde şirketlerin özellikle üst yönetimlerine hizmet edecek ‘Sürekli Eğitim Kurumu’ Bursa Business School’u kurduk. 2014’te de bu kompleksi devraldık ve ardından Türkiye’nin en zorlu ama iyi renovasyon projelerinden birini tamamlayıp Bursa Business School’un yerleşkesi yaptık. Otelcilik hizmeti için de Swissotel ile anlaştık. Burası, Türk iş dünyasından, yakın coğrafyadan ve dünyanın her yerinden uluslararası şirketlerin üst yönetimlerine ‘sürekli eğitim merkezi’ olarak hizmet verecek. Bu konuda çok iddialıyız ve INSEAD, Wilton Park, Harvard Business School gibi kurumlarla rekabete hazırız. Tesisimiz, 256 dönüm alanda kurulu, yapılar tarihi ve sanat eseri niteliğinde. Doğal çevre ve Uludağ’ın hava niteliği, dünyada yok. Hedefimiz, zaten bütün Uludağ’ı kış turizminin yanı sıra Davos gibi kongre ve etkinliklerin çekim merkezi haline getirmek.”

İlk etkinlik neden ‘uzay’ konusunda oldu?

İbrahim Burkay, Bursa Business School tesislerindeki ilk etkinliğin ‘uzay temalı’ olmasının anlamını da şöyle anlatıyor: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, artık uzay programı olan, uzay ve havacılık alanında hızlı ilerlemiş bir ülkeyiz. Bu etkinlik de bu açıdan çok önemli katkı sağlayacak. Dünya Uzay Kaşifleri Derneği, kongresini her yıl farklı bir ülkede yapıyor. Geçen yıl Budapeşte’de yapmışlar. Bursa’da yapmayı teklif edince hemen kabul ettiler. Kongrenin ana teması olarak da büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ sözünü seçtiler. 5 gün boyunca uzayla ilgili teknik oturumlar, bilim ve toplum etkinlikleri, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi çok faydalı etkinlikler gerçekleşti. Astronot ve kozmonotlar, bizim Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’mizi (GUHEM) ziyaret ettiler ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla, öğrencilerle buluştular. Uzay ve havacılık teknolojileri dünyada büyük bir rekabet alanına dönüştü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda gelişmesi için altyapının kurulmasına öncülük ediyor. Biz de GUHEM’i Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurmuştuk. Uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme misyonuyla çalışıyoruz. GUHEM, uluslararası düzeyde ses getiren nitelikli organizasyonlarla adından söz ettiriyor. Bu nedenle Uzay Kaşifleri Derneği’nin kongresine ev sahipliği yapıyoruz. GUHEM ve Bursa Business School beraber hareket etti. Gençlerimizin, uzay ve havacılık alanında farkındalıklarını artırmamız açısından bu etkinlik büyük önem taşıyordu. Bursa olarak ‘uzay ve havacılık yatırımları kümelenmesi’ için 10 yıl önce hayal kurduk ve başladık. Artık bu konudaki yatırımlarla öne çıkıyoruz.”

En iyi üniversitelerle anlaşıyoruz

İbrahim Burkay, Bursa Business School’un, tüm şirketler ve iş dünyası kuruluşları tarafından kullanılabileceğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: “Burada şirketlerin üst yönetimleri için eğitimler, şirket toplantıları, ulusal ve uluslararası kongreler, yerli ve yabancı doruk toplantıları düzenlenebilecek. Merkezde otel ve kongre binası, toplantı ve konferans salonları, çalışma odaları, sanat galerileri ve kütüphane gibi imkanlarla beraber klinik ve sağlık programları da olacak. Buraya sürekli eğitime belirli bir dönem için gelen üst yöneticiler hem bilgilerini güncelleyecek hem de sağlıklarını büyük ölçüde dengeye kavuşturacak. Bursa Business School, bu anlamda Türkiye’deki ilk ve tek merkez olarak öne çıkacak. Bursa’daki üniversitelerimizle birlikte Türkiye ve dünya sıralamasında en üst sıralarda yer alan üniversitelerle işbirliklerimiz olacak, anlaşmalarımız yapıyoruz. Her yıl tekrarlanan bazı büyük etkinlikler planlıyoruz.”