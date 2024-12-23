Kıyasıya rekabet

Herkes Tesla’nın Avrupa’da en çok satılan otomobil olacağını zannederken, Dacia’nın ekonomik Sandero’su zengin Batı Avrupa’da bile en çok tercih edilen otomobil oldu… Artık, müşterilerin büyük çoğunluğunun her konuda daha rasyonel tercihler yaptığı da ortaya çıkarken, “mantık otomobilleri” seçimlerinde AutoBest 2025 de “ulaşılabilir fiyatlı ve yeterli donanımlı” yeni Duster oldu… Dacia Romanya ile birlikte ülkemizde OYAK-Renault fabrikalarında üretilen ve tüm Avrupa’ya ihraç edilen yeni Duster, bu sonuçla Avrupa'nın en iyi fiyat-performans otomobili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Üçüncü nesil Duster, toplamda 16.292 puan alarak, Renault Symbioz'u yalnızca 102 puanlık %0,13 gibi küçük bir oranla geride bıraktı. Opel Frontera ve Citroen C3 de, çok küçük farklarla sıralamada yer alırken, zirvedeki dört modelin arasındaki farkın %1’den az olarak sonuçlandığı bu yılın seçimleri, AutoBest tarihinin en çekişmeli mücadelelerinden biri olarak öne çıktı.

AutoBest finalistlerinin performansı, Avrupa'nın 31 ülkesinden gelen jüri üyelerinin kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına yönelik özelliklerini zorlu koşullarda derinlemesine incelediği Avusturya Teesdorf ÖAMTC sürüş tekniği merkezinde gerçekleştirilen Ultimate Test sırasında titizlikle değerlendirilirken; oylamada 5. olan MG3’ün B-segmenti otomobiller için sunduğu teknolojiler de, büyük ilgi gördü.

Avrupalıların değişen beklentilerine yönelik büyük bir gelişim kaydeden tüm finalist araçları arasında zafere ulaşan Duster, markasının uygun fiyatlı ve yüksek nitelikli araçlar üretme konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne sererken; bu yılki ödülle birlikte ilk nesil Duster’ın 2011 yılında ulaştığı başarıyı tekrar etmesi, modelin satın alınması en mantıklı otomobil olarak yerini sağlamlaştırdı.

AutoBest, bu yıl ayrıca “Bir Yıldız Geri Döndü” ödülünü duyurarak, efsanevi modellerin yeniden dirilişini kutlamak istiyor. Jürinin, Renault 4 ve Renault 5 için yüksek puanlar vermesinin yanında, asıl Lancia markası bu prestijli ödülün ilk kazananı oldu. Renault 5, aynı zamanda şık ve erişilebilir bir elektrikli araç olarak EcoBest 2025 olarak da seçildi.

Hibrit teknoloji alanındaki yenilikleriyle Aurobay’in TechnoBest 2025 ödülünü alması ise, Geely Grubu’nun bu başarısında Renault Grubu’nun Horse ile olan iş ortaklığını akla getiriyordu.

Elektrikli araç sektöründeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken BYD’nin başarılarının, yılın en iyi otomotiv markası CompanyBest ünvanıyla teyit edilmesi veya SafetyBest 2025 madalyasının da devrim niteliğindeki Cybex çocuk koltuğu hava yastığına verilecek olması da, sektörün nabzının ne kadar geniş kapsamda tutulduğunu bir kez daha gösteriyordu.

Efsanevi motor sporları ikonu Walter Röhrl, SportBest, Geely Grubu Avrupa baştasarımcısı Stefan Sielaff ve Renault Grubu’nun pazarlama gurusu Arnaud Belloni de, sırasıyla DesignBest ve ManBest ünvanlarıyla Şöhretler Salonu’na adlarını yazdırarak sektörün en önemli isimleri arasında yer alacaklar.

AutoBest jürisinin 24 yıldır verdiği bu ödüller, otomotiv sektöründeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve müşteri odaklı çözümleri teşvik etmeyi amaçlıyor. SmartBest 2025 olarak oyları toplayan Stellantis’in Peugeot, DS’ten sonra çok yakında Opel’in de kullanmaya başlayacağı yapay zekâ destekli sesli asistan entegrasyonu ChatGPT sistemi gibi ultra modern teknolojilere baktığımızda, hem tüketici isteklerinin hem de endüstrinin değişen geleceği için önemli ipuçları fark ediliyor.