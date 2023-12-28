Kızı ‘tasarımcı olacağım’ dedi, balıkçı baba şu yanıtı verdi: Balıkları giydirirsin

AİLESİNİN 3’üncü kuşağının temsilcisi olarak balıkçılık-su ürünleri sektöründe öne çıkan Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun’un kızı Nazlıcan Sagun, ortaokul öğrencisiyken bir gün hayalindeki mesleği paylaştı:

- Baba, ben tasarımcı olmak istiyorum. Üniversitede tasarımla ilgili bir bölüme gideceğim.

Ahmet Tuncay Sagun, gülümsedi:

- Elbette kızım, neden olmasın. Tasarımcı olursan bizim balıkları giydirirsin.

Baba Sagun, oğlu Oğulcan Kemal Sagun ile kızı lise yıllarındayken hep şöyle düşündü:

- İşinde kafanın rahat etmesini istiyorsan, muhasebecin sağında, avukatın solunda olacak.

Böyle düşünmesinin tercümesi şuydu:

- Çocuklarımdan biri ekonomi-işletme, diğeri de hukuk okumalı, aile şirketimizi 4’üncü kuşağın temsilcileri olarak yönetmeli.

PR Basın’ın kurucusu Kerim Sallancı ve yöneticisi Tamer Coşkun, geçenlerde bizi Ahmet Tuncay Sagun ile buluşturdu. Şeref Oğuz ve Mete Belovacıklı ile birlikte gittik, başka yayın organlarından 3-4 meslektaşımız da sohbet buluşmasına katıldı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) önceki başkanlarından olan Ahmet Tuncay Sagun, önce şu noktanın altını çizdi:

- Ben artık “kale arkası”ndayım. 28 yıl sektörümüzün ihracatçı birliğinde başkanlık dahil aktif görev aldım. Şimdi oğlum, Group Sagun Başkan Yardımcısı Oğulcan Sagun İSHİB’de Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Oğulcan Kemal Sagun’un ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Japonya İş Konseyi’nin başkanlığını yürüttüğünü bildirdi.

Solunda oturan kızı ve Group Sagun Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun, babasına takıldı:

- Bakmayın “Artık kale arkasındayım” demesine. Hâlâ dümenin başında. Biz de kendisini fazla yormadan dümenin başında olmasını istiyoruz zaten.

Baba Sagun, kızının ortaokul yıllarında tasarımcı olma hayali kurarken hukuk okuduğunu bildirdi:

- Nazlıcan avukat ama şirketimizde birlikte çalışıyoruz. Oğlum Oğulcan Kemal de iktisat okudu.

Nazlıcan Sagun’a tasarımcı olma hayalini sordum, anlattı:

- Ortaokul yıllarımda öyle aklımdan geçti. Ancak, lise yıllarımda tasarıma yönelme fikri ortadan kalktı.

Hukuk okumasında babasının etkisini merak ettim, yanıtladı:

- Babamın yönlendirmesi oldu ama baskı şeklinde değildi. Zaten hukuk fakültesine girince sevdim.

Sohbet sırasında Oğulcan Kemal Sagun aradı, Nazlıcan Sagun Çiftçi bilgi verdi:

- Abim şu anda Tunus’ta orkinos hasadını yönetiyor. Tunus’ta yerel bir ortakla orkinos çiftliği kurduk. 600 ton kapasite ile işe başladık. Şu anda alıcı Japon şirketin gemisi hasat yapılan noktada yükleme yapıyor.

Ardından ekledi:

- Abimle birlikte küçük yaşlardan itibaren orkinos hasadı başta olmak üzere balık çiftliklerinde ve fabrikalarda dolaştık. Şimdi de işimizi severek yapıyoruz.

Baba Ahmet Tuncay Sagun, eşi Seda Hanım ile birlikte Oğulcan Kemal Sagun ve Nazlıcan Sagun Çiftçi’yi çocukluk yıllarından itibaren sektörün içinde yetiştirdi.

Böylelikle Group Sagun’u 4’üncü kuşağa emanet etmenin yolunu açtı…

Ahmet Tuncay Sagun, sektörün sivil toplum örgütlerinde de aktif görevlerden çekilip, Oğulcan Kemal Sagun’un söz konusu örgütlerde öne çıkmasını sağladı…

Group Sagun, böylece Türkiye’de 4’üncü kuşağa ulaşabilen az sayıdaki şirketler arasındaki yerini aldı…

16 yıldır su ürünleri İhracatında birincilik Ödülünü biz alıyoruz

İSTANBUL Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde (İSHİB) 4 dönem Başkanlık görevini yürüten Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, bugüne kadar 16 kez sektörün en fazla ihracatını yapan şirket ödülünü aldıklarını bildirdi:

- Bu yılki ödül töreninde ayrıca şimdiki İSHİB Başkanımız Müjdat Sezer’in elinden “Onur Ödülü” aldım.

Group Sagun’un ihracatını merak ettik, paylaştı:

- 2022 ihracatımız 40 milyon dolar düzeyindeydi.

Yeri gelmişken Türkiye’nin su ürünleri ihracatının ulaştığı düzeye işaret etti:

- Su ürünleri ihracatı bu yılın 11 ayında 1.5 milyar doları aştı…

Orkinos çiftliğini ilk kurduğumuzda ‘Bu İş Sagun’u bitirir’ dediler

GRUP Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, sohbet sırasında orkinos işine ilk girdikleri günleri anımsadı:

- İlk orkinos çiftliğini kurduğumuzda, “Bu iş Sagun’un sonu olur” diyenler oldu. İlk dönemlerde çok zorlandık ama ülkemizi orkinos işinde öne çıkardık. Bugün Türkiye, yılda 60 milyon dolarlık orkinos ihracatı yapıyor.

Orkinosun özel izinler ve kotalar çerçevesinde 12 milin dışında avlandığını bildirdi:

- Orkinosu daha düşük kilolarda ağlarla yakalıyoruz. Sonra onları çiftliklerimize taşıyoruz. 500-600 kilo düzeyine ulaşıncaya kadar çiftlikte besliyoruz. İlk zamanlar ihraç ettiğimiz orkinosların dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamına girmesi için epey çaba harcadık.

Orkinosun dahilde işleme rejimi kapsamına girmesi için dönemin dış ticaretten sorumlu Bakanı Kürşad Tüzmen’in kapıyı açtığını bildirdi:

- O dönemde bürokratları bir türlü ikna edemedik. Sonunda Kürşad Bey’in Antalya’ya davet ettik. Orkinosu 12 mili dışında yakaladığımızı, büyüttüklerimizin haşatını yine denizdeki havuzlarımızda yapıp doğrudan Japon gemisine yüklediğimizi gördü. DİR için imzayı attı.

Samsun’da Su Ürünleri Meslek Lisesi yapacağız

GROUP Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, sektöre eleman yetiştirecek bir “Su Ürünleri Meslek Lisesi” yaptırmak üzere hazırlıklara başladıklarını bildirdi:

- Söz konusu meslek lisesini Samsun’da açmak istiyoruz. Adı “Tuncay-Seda Sagun Meslek Lisesi” olacak.

İstihdam konusundaki planını da paylaştı:

- Yapıp Milli Eğitim’e bağışlayacağımız meslek lisemizden her yıl mezun olacak 50 öğrenciye iş garantisi de vereceğiz.

Gürcistan’ın şarap ihracatı 250 milyon doları buluyor bizde 10 milyon doları aşamıyor

GÜRCİSTAN Şarapları Derneği Başkanı Tina Kezeli ile Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil’in ev sahipliğindeki bir buluşmada Paşaeli Şarapları’nın patronu Seyit Karagözoğlu ile sohbet ettik.

Gürcistan’ın şarap ihracatının ne kadar olduğunu merak ettim, Karagözoğlu dünya piyasalarını yakından izleyen bir üretici-ithalatçı olarak bilgiyi paylaştı:

- 2015’te Gürcistan’ın şarap ihracatı 100 milyon dolardı. 2018’de 200 milyon dolara çıktı. 2022’de 250 milyon dolar oldu.

Ardından iç geçirdi:

- Türkiye’deki üreticiler olarak maalesef 10 milyon doları bir türlü çok fazla aşamıyoruz.

Karagözoğlu’na Paşaeli olarak neler yaptıklarını sordum, anlattı:

- Fabrikamızı Tire’ye taşıdık. Yıllık üretimimiz 300 bin litreye çıktı.

Kendi bağlarının büyüklüğünü aktardı:

- Bağlarımızın büyüklüğü 250 dönümü buldu. Üretimimizin 3’te birini kendi bağlarımızdan karşılıyoruz.

Kendi boyutlarında ihracata da yöneldiklerini bildirdi:

- ABD’ye 200 bin dolarlık şarap ihraç ediyoruz. Toplamda 400 bin dolarlık ihracatımız var.