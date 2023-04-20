KOBİ Zirvesi, üretim ve ticaret üssü İkitelli OSB’de gerçekleştirilecek…

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile “Sürdürülebilir Yeşil Dönüşüm” ana temalı IXX KOBİ Zirvesi, 25 Nisan 2023’de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

TOSYÖV Başkanı Osman Deveci’den zirveyi anlatmasını rica ettim.

Başkan Deveci, “Zirvenin açılışta, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İkitelli OSB Başkanı Mustafa Keskin, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ konuşmacı olarak yer alacaklar. Bu yıl IXX’uncusunu gerçekleştireceğimiz zirvemizin ana temasını ‘Sürdürülebilir Yeşil Dönüşüm’ olarak belirledik.

Bilindiği gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal), Avrupa Birliği'nin ekonomisini sürdürülebilir kılmak için ortaya koyduğu bir plan.

Sürdürülebilirliği sağlamak için iklimsel ve çevresel sorunları fırsatlara dönüştürmeyi ve bu dönüşümü adil ve herkesi kapsayacak şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda temiz ve döngüsel ekonomiye geçişle kaynakların verimli ve etkin kullanımını destekleyecek, biyoçeşitliliği iyileştirecek ve kirliliği sonlandıracak bir eylem planı getiriyor.

Yeşil dönüşüm adı verilen kavram, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği geliştirilmiş bir kavramdır.

Yeşil dönüşüm, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğinin engellenmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için gereklidir.

Bu dönüşüm için, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, atık oluşumunu en aza indirmek, enerji verimliliğini artırmak, çevre dostu ürünler üretmek ve toplumda farkındalık yaratmak gerekiyor.

İklim değişikliği ve çevre sorunları hem Türkiye’nin hem de diğer ülkelerin ortak bir sorunudur.

Yeşil dönüşüm, üretim tüketim ve benzeri faaliyetlerin kaynak verimliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltma odağındadır.

Bu hedef sayesinde; sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında enerjiye kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşebilecektir.

Yeşil dönüşümün sunduğu en önemli çözüm ise sürdürülebilirliktir.

İnsanların ve canlıların hayatını tehdit eden bu tehlike artık göz ardı edilemez boyuta gelmiş ve tehlike çanlarını çalmaya başlamıştır.

Tüm dünyayı kötü etkileyen ve sonraki yıllarda daha da kötüleşecek bu durum neticesinde devletler çeşitli çalışmalar, projeler ve stratejiler geliştirerek bu tehlikenin önüne geçmeye çalışmaktadırlar.

Yeşil dönüşüm bu bağlamda yapılan ve yapılacak çalışmaların ana başlığını oluşturmaktadır.

Zirvemizde yeşil dönüşümün sürdürebilirliğini, zirve programında açılış konuşmalarından sonra oturumlarda uzmanlarımızın görüşleri, değerlendirmeleri ve önerileri ile zenginleştirmeyi amaçladık.

Panellerimizden kısaca bahsetmem gerekirse , Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclis Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptığı “Sürdürülebilir yeşil dönüşüm” , Gazete Ekonomi Medya Grup Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde “Yeşil Dijital Dönüşüm”, 20. Dönem Denizli Milletvekili – KOSGEB Eski Başkanı Hilmi Develi’nin moderatörlüğünü yaptığı “Yeşil Çözümler”, Kocaeli Ali Kahya OSB Başkanı - KobiEfor Dergisi Sahibi Yalçın Sönmez’in moderatörlüğünü yaptığı “Yeşil Finansman ve Destekleri” başlıklı oturumlarda konuşmacı-panelist olarak yer alan alanlarında ülkemizin en yetkin akademisyen ve uzmanlar görüşlerini , değerlendirmelerini ve önerilerini izleyicilerimizle paylaşacaklar…

Zirvemizde Kamu, akademi, iş dünyası temsilcileri, STK’lar ve KOBİ’lerin yöneticileri; tedarik zincirinde yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirecek, KOBİ’lere destek olarak yol haritalarının çizilmesi için öncülük edilecek.

İş insanlarımızın, girişimcilerimizin, akademisyenlerimizin, kamu kuruluşlarında bu alanda çalışanlarımızın Zirvemize katılım sağlamaları bizlere mutluluk verecektir.

Zirvemize destek veren paydaşlarımıza, açılış konuşmalarında, panelleri yöneten moderatör dostlarımıza ve konuşmacı olarak yer alan akademisyen ve uzmanlarımıza çözüm ortaklarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürü ediyor zirvemizin başarılı geçmesini, ekonomimize, iş dünyamıza işletmelerimize, yararlı olmasını diliyorum. “ diyor başkan Deveci.

TOSYÖV Başkanı Osman Deveci’in zirveyle ,ilgili verdiği bilgiler özetle bunlardı..

Değerli okurlarımız, Zirvede görüşmek dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzur dolu günler yaşamanızı dilerim.

Zirve kayıt ve program

https://kobizirvesi.org.tr/kayit-formu/

https://kobizirvesi.org.tr/program/