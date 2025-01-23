"KOBİ"lere altın öneriler

Türkiye ekonomisi 2018’den bu yana "dalga boyu çok yüksek" günler, haftalar yaşadı. Herkesi korkutan "çok yüksek enflasyonu" yavaşlatmak ve tek haneye indirmek için son genel seçimden bu yana üç yıllık Orta Vadeli Program uygulanıyor. Bu ekonomi programının başarısı herkesin dileği ancak özellikle Küçük ve Orta Boy İşletmeler üzerinde çok ağır yan etkilere yol açtı.

İhracatçı KOBİ’ler, dolar ve euronun Türk Lirası karşısında çok zayıf kalması nedeniyle "maliyet fiyat ilişkisinde" yaşanan bozulmanın altında adeta eziliyor. İhracat müşterilerini kaybetme tehlikesi altında kalıyor. Turizm sektöründeki KOBİ’ler de aynı nedenle kârsızlık problemiyle boğuşuyor.

Kurlarla bu denli yoğun ilişkisi olmayan KOBİ’lerimizin de yüksek enflasyona karşı uygulanan yüksek faizle başı dertte. Çünkü hem işletme giderlerini rahatlatmak hem de ihtiyaçları varsa ek yatırım yapmak için bu şartlarda kredi yoluyla finansman sağlamaları son derece zor.

Bir de yüksek enflasyona karşı orta ve dar gelirli vatandaşları koruma amaçlı “asgari ücrete yapılan zamlar" birçok işletmede iş gücü maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki payını neredeyse iki misline yükseltmiş durumda. İşte böyle bir ortamda KOBİ’lerimizin “yavaşlamaya başlamış olsa da en az bir yıl daha sürecek" yüksek enflasyonlu, yüksek faizli ve düşük kurlu dönemi sağ salim atlatması için bazı önerilerimiz var.

Şu ana kadar yapmadıysanız bir an önce "verimlilik analizi ve incelemesi" yapın. Çünkü verimli çalışmıyorsanız muhtemelen farkında değilsiniz. Verimliliği artırırsanız maliyet fiyat ilişkisinde sizi rahatlatacak düzelmeleri hemen göreceksiniz.

Gider kalemlerinizde ne kadar lüzumsuz harcamalar olduğunu bir inceleseniz, bu konuya kafayı taksanız bulacağınız büyük küçük kara deliklere siz bile inanamayacaksınız. Bu yöndeki operasyonunuz da sizi “kârsızlık çukurundan çıkarmaya" büyük katsı sağlayabilir.

Ürün ya da hizmetlerinizin kalitesini, hedef kitlesini yeniden ele alın ve bunların hepsinde “farklı ne yapabilirimin" yanıtını bulmaya çalışın.

Finansman bulamam diye bir kabullenme her zaman yanlıştır. Bankanızda ya da sizi destekleyen ilgili kamu kurumlarında mutlaka sizi bekleyen bir kaynak vardır. Kısa vadeli de olsa sizi rahatlatacak çözümler için bu kapıları aşındırın. Sizinle ilgili en iyi çalışan, çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarının da kapılarını aşındırın. Güç birliği yaparak genel destekler için harekete geçirebilirsiniz.