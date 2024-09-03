Kol saatindeki yerlilik oranını yüzde 70’e nasıl çıkardı?

Kol saati diye küçümsemeyin. Hele bir de ülkemizde satılan saatlerin tamamına yakınını ithal ettiğimizi düşünürseniz bu mesele büyük. Türkiye’de 2023 yılında (yıllık) yaklaşık 5 milyon adet saat satıldı ve 400 milyon dolarlık bir pazar büyüklüğümüz var.

Konuyu biraz daha ağırlaştırmak için en son verilerle devam edelim; birkaç gün önce, İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu verilerine dayanarak yapılan haberleri görmüşsünüzdür. Bu yılın 7 ayında ülkemize yaklaşık 200 milyon dolarlık ‘lüks saat’ ithal edilmiş. Sadece su rakamla bile Katar, Kanada, Avusturya, İrlanda, Kuveyt, Belçika, Bahreyn gibi kişi milli geliri çok yüksek ülkeleri geride bırakmışız.

Şimdi sadede gelelim; madem yılda 400 milyon dolara yakın parayı ithal saatlere ödüyoruz, eskiden beri kafamı kurcalayan bir sorunun peşine düştüm. Acaba Türkiye’de saat üretimi mümkün müdür? Daha önce sohbet ettiğim birçok saat distribütörü bana ‘ülkemizde kol saati üretilemeyeceğini, üretilse de rekabet edilemeyeceğini’ söylemişti.

Türkiye’de saat işinin duayen isimlerden hem de bu işin geleneksel sahibi kentlerimizden Aksekili olan Ali Güner ve torunu (kızının oğlu) Osman Başer ile konuşuyoruz. Ali Güner, Eminönü’nde babasının dükkânında işin çıraklığını yaparak büyümüş ve 1989’da da Serhat Saat AŞ’yi kurmuş. Sektördeki güçlü vizyonu sayesinde yaklaşık 30 yıl önce de oğlu Ahmet Güner’i Hong Kong’a göndermiş. Ahmet orada ailesi adına hem saat üretimine başlamış hem de küresel saat pazarının en önemli oyuncularından biri haline gelmiş.

Sonuç olarak Serhat Saat AŞ, Hong Kong, Çin ve Türkiye’de güçlü bir saat üretim ve ticaret şirketi haline gelmiş. Çin’deki üretim ‘dakikada bir saat’ seviyesine ulaşmış. İşin güzel ve sürpriz tarafı ise Ankara Ayaş’ta da bir üretim tesisi kurulmuş ve burada üretilen saatlerde yerlilik oranı yüzde 70’e yükselmiş durumda. Basic kasa, deri kordon ve klipsler yerli üretim olmuş. Ayaş-Hong Kong hattında birbirini tamamlayan yıllık üretim 600 bin adetleri aşmış.

Serhat Saat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Başer müjdeyi veriyor: “2027’de Ayaş’taki fabrikamızda yüzde 100 yerli üretim hedefliyoruz. Şu anda Hong Kong, Çin ve Ayaş’taki ürettiğimiz saatlerin fiyat aralığı 50-200 dolar arasında değişiyor. Kendi markalarımızla üretimi geliştirip adet bazında 200-2000 dolar arası fiyatlara yükseleceğiz.”

Şimdi diyebilirsiniz ki saat adetlerinden, yerliden, ithalden, Çin, Hong Kong, Ayaş üretimlerinden bahsediyorsun da bu Serhat Saat ne kadarlık bir ciroya sahip? Osman Başer, cironun büyük bölümü doğal olarak Hong Kong merkezli şirkete ait olduğunu belirtiyor ve “Hong Kong ciromuz 20 milyon doları aşıyor. Geçen yıl Türkiye ciromuz ise 400 milyon TL oldu. Yani toplamda 30 milyon doları geçiyoruz” diyor. Serhat Saat’in Türkiye’de 1000’den fazla bayisi ve 100’den fazla çalışanı var. 60 ülkeye ihracat yapıyor. Şu anda ihracatın büyük bölümü Hong Kong’dan dünyaya yapılıyor ve hedef Türkiye’den ihracatı hızla büyütmek. David Guner, Dice Kayek, RMS Zeitmeister, Toms, Withfit markalarıyla üretim yapılıyor. Firma, Romanson, Polo Design ve Brabus gibi markaların saat dışı ürün gruplarına lisanslama yapmaya da devam ediyor.

Yılsonuna kadar 1.781 konut teslim edeceğiz

İnşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere sekiz sektörde faaliyet gösteren Rams, bugüne kadar Kazakistan ve Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Macaristan, Dubai ve Tayland’da 4 milyon metrekareden fazla inşaat yaptı. Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, yakın zamanda yeni büyük projelerin müjdesini vermeye hazırlanıyor. Bülbül, yılsonuna kadar bin 850 gayrimenkulü sahiplerine teslim etmiş olacaklarını söylüyor. Devran Bülbül, “Gayrimenkul, dünyanın her yerinde güçlü bir yatırım aracıdır. Son verilere göre ülkemizde gayrimenkul satışlarında artışlar görüyoruz ve talep hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Biz de bir yandan teslimlere devam ediyoruz, bir yandan yeni projelerimizi hazırlıyoruz. Yakında ön satışa çıkacağımız ve inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Rams City Gaziantep projemizle Gaziantep’e prestijli, modern bir iş ve yaşam merkezi kazandıracağız” diyor.

Bahçelievler projemizi altı ay erken teslim ediyoruz

İstanbul’un en merkezi konumlarından Bahçelievler’de 74 bin 500 metrekarelik alanda 11 blok, 796 daire ve 47 ticari üniteye sahip Rams Garden Bahçelievler projesinin tamamlandığını söyleyen Devran Bülbül, şu bilgileri aktarıyor:

“Anahtar teslimlerine planlanandan 6 ay önce Mayıs ayında başladık. İstanbul’da ortalama 12,5 metrekare olan yeşil alan, bizim projemizde 94,5 metrekareye ulaşıyor. İnşaatına Mart 2023’te başlanan ve iki etaptan oluşan Rams City Haliç’in ilk etabı, 8 blok, 640 konut ve 14 ticari üniteden oluşuyor. İlk etabın teslimleri bu yılın sonuna kadar ikinci etap ise 2026 yılının Ekim ayında tamamlanacak. Denizkent Bayramoğlu projemizin ilk etabı da bu yılsonuna kadar tamamlanacak.”