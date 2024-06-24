Kompresördeki kaçağı ‘model fabrika’ ekibi yakaladı, yıllık 10 milyon lirayı kurtardı

ŞERİF Tosyalı’nın Başkanvekilliği görevini yürüttüğü Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği “Ekonomi Zirvesi” öncesi Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç aradı:

- Uçak biletinizi sabah erken saate alın, size odamızın “model fabrika”sını gezdirmek istiyorum. “Model fabrika”nın sanayicilerimize çok önemli katkıları oluyor.

Şeref Oğuz’la birlikte Adana’ya 06.15 uçağı ile gittik. Havalimanında bizi karşılayan Adana Temsilcimiz Selçuk Altun’la Kıvanç Tekstil’e geçtik. Önce tamamlanması çok yakın olan Kıvanç Kağıt yatırımını yerinde gördük.

Daha sonra “Adana Sanayi Odası Sanayi Kampüsü” olarak anılan “model fabrika”ya gittik. Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz da bize eşlik etti.

Zeki Kıvanç, “Sanayi Kampüsü”nün sanayi tesislerine faydasıyla ilgili örnekleri yolda anlatmaya başladı:

- “Sanayi Kampüsü”ndeki ekibimiz bir tekstil fabrikasında incelemeler yaparken kompresördeki kaçağı tespit etmişler. O kaçak için önlem alınınca tekstil fabrikasının yıllık enerji tasarrufu 10 milyon lirayı buldu.

Model Fabrika Direktörü Teyfur Sökmen başkanlığındaki ekip ile Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, sunum yaptı, “model fabrika”yı gezerken detaylı bilgi verdi. Sunuma şu önemli cümleyle girildi:

Burada hata yapma özgürlüğü var…

Ardından kampüsün birimleri sıralandı:

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika)

Sürdürülebilirlik Merkezi

Enerji Verimliliği Merkezi

Mesleki Gelişim ve Belgelendirme Merkezi

Proje Geliştirme ve Dış Ticaret Merkezi

Teyfur Sökmen, “Adana Sanayi Kampüsü”nün 2020 yılında hizmete girdiğini bildirip, “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi”nde 4 yılda yapılanları özetledi:

33 firmada “Öğren-Dönüş” çalışması yapıldı.

58 firmaya “Proje Uygulama Danışmanlığı” verildi.

41 firma “Farkındalık Eğitimi” aldı.

32 firma “Deneyimsel Eğitim” den geçti.

42 firmada “İşbirliği Faaliyeti” devreye girdi.

2020-2024/5 dönemindeki kazanımları ortaya koydu:

Bu dönemde 91 firma pilot bölge seçildi.

Firma başına 2.6 milyon liralık iyileştirme sağlandı.

91 firmadaki “iyileştirme” tutarı 235 milyon lirayı buldu.

Bir iplik tesisindeki iyileşmeyi örnek gösterdi:

- 91 pilot firma arasında yer alan bir iplik tesisinde hat randımanı yüzde 20 arttı. Firelerde yüzde 30’a kadar azalma gerçekleşti.

Beta Enerji’deki iyileşmenin altını çizdi:

- Beta Enerji’de “hat dengeleme” çalışması yapıldı. Günlük trafo üretiminde ek 5 adetlik artış oldu.

Zeki Kıvanç araya girdi:

- Türkiye’de “model fabrika” konusunun ilk gündeme geldiği dönemlerde, “Biz yapalım” diyen ilk odalar arasında Adana Sanayi Odası olarak vardık.

Sunumun “Sürdürülebilirlik Merkezi”yle ilgili bölümünde hizmetler şöyle aktarıldı:

Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Su/Atık Su Yönetimi

Atık Yönetimi

Bu merkezde 2020’den bu yana yapılanlar şöyle paylaşıldı:

50 firma için “Yeşil Yol Haritası” çıkarıldı.

15 firma “Sürdürülebilirlik Eğitimi” aldı.

27 firmaya “Su/Atık Su Yönetimi Danışmanlığı” verildi.

41 firma “Atık Yönetimi Danışmanlığı” aldı.

31 firma için “Karbon Ayak İzi Hesaplaması” yapıldı.

Bu çalışmaların yarattığı fayda konusunda Sasa örneği üzerinde duruldu:

- Atık ısıyı kullandırmaya yönlendirdiğimiz firmalar arasında Sasa da vardı. Sasa, bu uygulama ile yıllık 10 milyon liralık tasarruf sağladı.

Sunumun “Enerji Verimliliği Danışmanlık Merkezi” bölümünde de 10’u aşkın firmada sağlanan tasarrufun altı çizildi:

- 10’u aşkın firmada sağlanan yıllık elektrik tasarrufu 67 milyon lira oldu.

“Adana Sanayi Kampüsü” örneği “model fabrika”ların sanayide iyileştirmeler sağlanmasına önemli katkı verdiğini ortaya koyuyor…

“Model fabrika”ların bu katkıyı sağlamasında “hata yapma özgürlüğü”nün payının olduğu anlaşılıyor…

Sadece makinenin altında 4 bin kazık var

KIVANÇ Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, Şeref Oğuz ve Selçuk Altun’la fabrikaya uğramışken, yatırımı tamamlanma aşamasına yaklaşan Kıvanç Kağıt’ı görmemizi istedi.

Zeki Kıvanç, aracın direksiyonuna geçti, önce Kıvanç Kağıt’ın kurulduğu alanı gezdirdi:

- Bu arsa Bossa’ya aitti. İsrafil Uçurum, Bossa’yı aldıktan sonra OSB’ye taşımıştı. Kıvanç Tekstil’e komşu bu arsayı hemen satın almak istedik. Bir süre kendileri değerlendirmeyi düşündü. Satma kararı verdikleri an bizi aradı, anlaştık ve aldık.

Sonra hurda kağıdın gireceği noktadan başlayarak üretim hattı boyunca yürüdük:

- Bu üretim hattının Mersin Limanı’ndan Adana’ya, fabrika alanına taşınmasının bile maliyeti 250 bin lirayı buldu.

Hattın çok hassas olduğunu belirtti:

- Bu üretim bandı, “nazik öğütme” yöntemiyle çalışacak. Dolayısıyla oturduğu zeminin çok sağlam olması gerekiyordu. Sadece kağıt üretim hattının bulunduğu alana çaktığımız kazık sayısı 4 bin adedi buldu. 20 metrelik kazıkların çapı 80 cm idi.

Yatırıma 150 milyon Euro planıyla başladıklarını bildirdi:

- Tesis tamamlanma aşamasına yaklaştı ama yatırım bedeli de 200 milyon Euro’ya ulaştı. Bu tesis geri dönüşümlü kağıt torba üretecek.

Kıvanç Kağıt Proje Müdürü Faruk Özşerbetçi, hurda kağıdın üretim bandına girdiği noktadan anlatmaya başladı:

İlk aşamada hurda kağıt suyla buluşur. Bu aşamada 1 kilo kağıdın yüzde 99’u sudan ibaret hale gelir.

Sonraki aşamaya giderken yüzde 24’ü kağıda dönüşmüş olur.

3’üncü aşamada kuru madde oranı yüzde 50’ye çıkar.

4’üncü aşamada yüzde 90’ı kuru malzemeye dönüşmüş olur. Bu aşamada mukavemet kazanması için ürün nişasta ile buluşur.

Kıvanç Kağıt’ın geri dönüşüm yöntemiyle yaptığı üretimle yaratacağı katma değeri merak ettim, Özşerbetçi şu hesabı ortaya koydu:

- Hurda kağıdın kilosu 6 lira civarında bir maliyetle üretim bandındaki öğütme aşamasına girecek. Bizim ürün, bunun 2.5-3 katı bir fiyatla satılabilecek.

Tekstil sektöründe kumaş üretimiyle öne çıkan Kıvanç Ailesi, son dönemlerde bulunduğu sektör yelpazesini genişletiyor.

Bir süre önce güneş paneli üretimine giren Kıvanç Ailesi, kağıt ambalajda da iddialı noktaya ulaşacak gibi görünüyor.

Trendyol sayesinde Arabistan’a 4 milyon dolarlık tencere sattım

TRENDYOL’un davetiyle izlediğimiz Türkiye-Portekiz maçı sonrası Dortmund Signal Iduna Park Stadyumu…

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanvekili Mustafa Paşahan, LASİAD Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Gıyasettin Eyyüpkoca ile kalabalığın dağılmasını beklerken Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir yanımıza geldi:

- Portekiz’e 3-0 yenildik, üzüldük ama ben Trendyol’a desteğimi verdim. Bana çok faydası olan Trendyol’la ilgili Instagram’da 19 bin takipçime paylaşımlar yaptım.

Gıyasettin Eyyüpkoca, Dortmund’da konakladığımız otelin bahçesinde öyküsünü dinlediği Esra Kuştemir’den ihracattaki başarısını TİM Başkanı Gültepe’ye anlatmasını istedi.

Kuştemir, Suudi Arabistan’la ilişkilerin sıkıntılı olduğu günleri anımsattı:

- Sıkıntılı günler geride kaldıktan sonra Suudi Arabistan’daki distribütörlere yeniden ürün göndermek istedim, “Biz sizin tencere-tavaların benzerini daha ucuza Mısır’dan alıyoruz artık” yanıtı aldım. O arayış içerisinde yolum Trendyol’la kesişti.

Trendyol üzerinden Suudi Arabistan’a e-ihracata başladığını bildirdi:

- Suudi Arabistan’a 4 ayda 3.5-4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdim. İyi ki Suudi Arabistan’daki distribütörler benden mal almaya yanaşmamış.

TİM Başkanı Gültepe ve İHKİB Başkanvekili Paşahan, fiyat tutturma konusunu sordu, Esra Kuştemir yanıtladı:

- Kendi başıma Suudi Arabistan’a ürün göndersem lojistik maliyetim daha yüksek olurdu. Trendyol’la maliyet konusunda da nispeten rahatlama sağladım.