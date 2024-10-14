52 yıl önce yolu Giovanni Giano ile kesişti, Parma havasını Şile’ye taşıdı

O yıllarda Merkez Bankası’nın İstanbul Şubesinde Kambiyo Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Bahattin Yomralıoğlu’nun oğlu Enver Yomralıoğlu, 1972 yılında Giovanni Giano adlı İtalyan firmasının Türkiye’deki temsilciliğinde çalışma hayatına adım attı.

Elektrik malzemeleri ticareti yapan Giovanni Giano, 1970’lerin başlarında salça fabrikalarının üretim bantlarıyla ilgili mümessillik aldı. Enver Yomralıoğlu, salça ve meyve suyu fabrikalarının üretim bantlarını, makinelerini orada öğrendi.

1980 yılında ayrıldı, Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Sabih Tansal’ın elektrik şirketinde 2 yıl kadar çalıştı.

Derken 1982 yılında ayrılıp Yomralı Mümessillik’in temelini attı, Giovanni Giano’da öğrendiği salça ve meyve suyu fabrikaları üretim bantları, makineleri işine yoğunlaştı. Bu alanda dünya lideri olan firmaların Türkiye temsilciliklerini alırken, Giovanni Giano’yla olan bağı Enver Yomralıoğlu’nun İtalya’nın Parma bölgesine sıkça gitmesinin yolunu açtı.

Yomralıoğlu Ailesi, 1970’lerin sonunda Şile sahilinde bir yazlık ev aldı. 1990’lara kadar Şile sahilindeki mütevazı yazlık evi kullandı. Sahildeki yapılaşma sınırı, Enver Yomralıoğlu’nu 1993 yılında yine Şile’de ama sahilden uzakta bir noktada daha büyükçe bir ev yapmaya yöneltti.

Aile 2000’lerin başlarına kadar yaz aylarını Şile’deki sahilden uzak ama yeşillikler içinde, kendilerinin de yeşil örtüsüne katkı verdiği evde geçirir oldu.

Enver Yomralıoğlu, 2004-2005 döneminde Bodrum Gündoğan’da bir ev alınca, çocukları Merve Yomralıoğlu ve Mert Yomralıoğlu, Şile’deki eve pek uğramaz oldu.

Bunun üzerine Enver Yomralıoğlu, çocukları Merve ve Mert’le kafa kafaya verdi, 2014 yılında Şile’deki evi butik otele dönüştürme kararı aldı. 2015 yılında evi otele dönüştürme süreci başlatıldı. Yeğeni Berk Yomralıoğlu da zamanla işin içine girdi.

Enver Yomralıoğlu, 2018 yılında hizmete açılan, adını da “Parma Sole” koydukları butik otel için konsepti şöyle belirledi:

- Ben 40 yılı aşkın süredir İtalya’nın Parma bölgesine gider gelirim. Biz başta Parma bölgesi olmak üzere burada İtalyan lezzetleriyle farklı bir hava yaratmaya çalışalım. Buraya gelen konuklar sunacağımız lezzetlerle Parma havası yaşasın.

Geçenlerde 4 meslektaşımla birlikte Şile’deki Parma Sole’de Enver Yomralıoğlu, Merve Yomralıoğlu Sargın, Mert Yomralıoğlu ve Berk Yomralıoğlu ile buluştuk. Parma Sole’yi Merve Yomralıoğlu Sargın’dan dinledik:

- Parma Sole, misafirlerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaya dönük “aile evi” konseptinde düşünüldü ve tasarlandı. Babam, kardeşim Mert, kuzenim Berk ve ben, bu butik işletmede farklı departmanlarda görev alıyoruz.

Yaratmaya çalıştıkları konseptle ilgili şu çerçeveyi çizdi:

- Agroturizm amacıyla yola çıkılmış gastronomi ağırlıklı tesis olarak, seneler boyu edinilen yemek kültürünü Parma Sole’de misafirlerimizin masasına yansıtmaya çalışıyoruz.

Merve Yomralıoğlu Sargın, Parma lezzetlerine yoğunlaşmalarının nedenini şöyle anlattı:

- Yıllar boyu Parma ile olan ticari etkileşim, yapılan ticaretin dışında bir yemek kültürünün de burada oluşmasına imkan verdi.

Babası Enver Yomralıoğlu’nun 1979 yılından beri Parma’da sürekli yemek kültürünü deneyimlediğini belirtti:

- Babamın özellikle “trattoria” olarak nitelendirilen aile işletmelerinde yapılan ürünleri tatması, “Parma’da servis edilen tortellini aynı lezzette Parma Sole’de neden olmasın?” sorusuyla yola çıkmamızı sağladı.

Sanayideki deneyimlerinin 12 odalı Parma Sole’ye nasıl yansıdığını şöyle aktardı:

- Tesisi doğru şekilde tasarlamazsanız veya doğru makineyi doğru zamanda teslim etmezseniz müşteriye de eksik ulaştırmış olursunuz. Burada da benzeri titizlikle çalışıyoruz.

Bu yaklaşımı şu örneklerle açıkladı:

- Domates sosunu kendimiz üretiyoruz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden bulduğumuz buğdayları kendi taş değirmenimizde öğüterek taze makarnalarımızda baz un olarak kullanıyoruz. Ahududu, çilek, yaban mersinini kendi bahçemizden alıp reçel yapıyoruz.

Başta babası olmak üzere aile bireylerinin işletmedeki rollerine ilişkin şu ayrıntının altını çizdi:

- Tüm ekibimizle Parma’ya bu lezzetlerin yerinde nasıl olduğunu görmeye gidiyor ve reçeteleri nasıl uyarlayacağımız üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca hem mutfak hem biz aile olarak bütün tecrübelerimizi ortaya koyuyoruz. Yani, burada imece usulü çalışma ortamı var.

Yomralıoğlu Ailesi’nin, Şile’deki yazlık evlerini atıl şekilde tutmak yerine, iddialı bir konseptle butik otele dönüştürerek turizme kazandırması doğru adım gibi görünüyor…

Türkiye’deki salça ve meyve suyu fabrikalarının yüzde 75’inde biz varız

Yomralı Mümessillik kurucusu Enver Yomralıoğlu, salça ve meyve suyu sektöründeki rolünü şu veriyle ortaya koydu:

- Türkiye’deki salça ve meyve suyu fabrikalarının yüzde 75’inde bizim imzamız, rolümüz var.

Merve Yomralıoğlu Sargın, Yomralı Mümessillik’i şöyle anlattı:

- 55 yıla yakın süre gelen meyve suyu ve salça fabrikalarına üretim bandı, makine tedariki yapan firma olarak yine aile temelli bir yapımız söz konusu.

İtalya’nın Parma bölgesinde yer alan sektörde, öncü birçok firmanın Türkiye temsilcisi olduklarını belirtti:

- Bu tesislerin kurulumu ve sürecin takip edilmesinden sorumluyuz. Tarladan alınan domatesin salça haline gelip, cam kavanozlara doldurulması sürecini sağlayan makine parkurunun kurulması ana işimiz.

Ardından ekledi:

- Babam, kardeşim Mert ve büyük kuzenim Cenk Yomralıoğlu, bu alanda daha aktifler. Türkiye’deki salça ve meyve suyu tesislerinin çoğunda dokunuşları var.

Şirket yönetim ve icra kurulu toplantıları için adres oluyoruz

Merve Yomralıoğlu Sargın, Parma Sole’nin hedef kitlesiyle ilgili şu mesajı verdi:

- Şirketler için çözüm ortağı olma yolunda ilerliyoruz. Özellikle şirket yönetim kurulu, icra kurulu toplantıları için adres olmaya başladık.

Şirketlerin söz konusu toplantıları sırasında yapabilecekleri aktiviteler üzerinde durdu:

- Parma Sole’ye gelen şirketler kendi aktivitelerini düzenleyebildikleri gibi makarna yapım atölyesi, şarap ve viski tadımları, doğa yürüyüşleri, yoga ve benzeri aktivitelere de katılabiliyor.

Şarap konusunda kardeşi Mert Yomralıoğlu’nun önemli rol aldığını vurguladı:

- Şarap konusunda dünyadaki 350 kişi arasına girmek için eğitimini tamamlamak üzere olan Mert, her hafta sonu kapsamlı şarap tadımı içeren aktiviteler düzenliyor.