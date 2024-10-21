Sponsorluk gibi başladı 100 milyon dolar yatırımla bankayı ‘bilet’le öne çıkardı

Çalık Holding çatısı altındaki Aktif Bank’ın Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, 25’inci yaşına ulaşan bankayı değerlendirirken 1999 yılına uzandı:

Aktif Bank, 1999 yılında bir masanın etrafında toplanan 18 kişiyle kuruldu. Bugün 1500 kişilik ekibiyle 20 milyon insanın yaşamına dokunan büyük bir eko sistem haline geldi.

Bankanın iş modelini irdeledi:

Aktif Bank’ın iş modeli dört eksende odaklanıyor:

Proje finansmanı, dış ticaret finansmanı, enerji yatırımları gibi odaklanılmış alanlarda kurumsal ve yatırım bankacılığı,

Şubeleşmeden tamamen dijital platform ve süreçlerle bireysel bankacılık,

Türkiye’nin 9 şehrindeki 15 şubesi ile varlık danışmanlığı verdiği özel bankacılık,

İş ortaklıkları ve fintech alanındaki iştirakleri ile ekosistem bankacılığı.

Büyüme yolculuğuna şu veriyle baktı:

Aktif Bank, 2010 yılından itibaren ortalama yüzde 33.5 yıllık bileşik büyüme oranı ile yolculuğunu sürdürüyor. Bu performans, sektör averajının yüzde 10 üzerinde bulunuyor.

Finansal veriler üzerinde durdu:

Bankamızın kredi büyümesi 2024’ün ilk yarısında 2023 yılı sonuna oranla yüzde 36 oldu. Toplam nakdi kredi portföyü 34.5 milyar liraya ulaştı.

Kurumsal kredi portföyü yüzde 46 büyüyerek 23.4 milyar lirayı buldu.

Bireysel kredi portföyü yüzde 20 büyüdü, 11 milyar lira oldu.

2024 sonunda toplam nakdi kredi büyüklüğünün 44.5 milyar lirayı bulmasını bekliyoruz.

Kârlılık üzerinde durdu:

2024’ün ilk yarısında 2.1 milyar lira net kârla hedefimize ulaştık. Yıl sonunda net kârımızın 4 milyar lirayı aşması hedefimizi koruyoruz. Ortalama özkaynak kârlılığımız ikinci çeyrekte yüzde 45.4 oldu. Sektörde bu oran yüzde 25 seviyelerinde idi.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan’ın davetiyle 5 meslektaşımla birlikte “İKSV Genç Sanatçı Fonu” yararına düzenlenen gala için Londra’ya gittik. Oğan’a Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Özgüç Evren eşlik etti.

Ayşegül Adaca Oğan, bankanın ulaştığı noktayı şu verilerle ortaya koydu:

Geçen yılı aktif büyüklükte 22. banka olarak, net dönem kârında ise 16. sırada kapatmıştık. Bu başarımız bizi kendi ölçeğimizdeki yatırım bankalarından daha farklı bir yerde konumladı.

Passolig’in öyküsüne girdi:

Passolig aslında bir sponsorluk programıydı. O şekilde yola çıktı. Zamanla Passo uygulaması da devreye girdi, genişledi, başka alanları da kapsayan bir biletleme platformu oldu. Passo uygulaması bu genişlemeyle birlikte 18 milyon indirmeye ulaştı.

Passo ve Passolig’e yaptıkları yatırımın 100 milyon doları bulduğunu kaydetti:

Passo’yu kullanıcı eğilimlerinden beslenen ve daha fazla ihtiyaca karşılık veren bir Super-App olarak güncelledik. Türkiye’de açık ara öne çıkan biletleme platformu olan Passo, e-ticaretin de dahil olduğu bir iş modeline dönüştü.

Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay’a dikkat çekti:

Dijital bankamız N Kolay’ın mobil uygulaması 5.5 milyonu aşkın kişi tarafından indirildi. Son 3 yılda indirilme sayısı 10 katına ulaştı. Uzaktan edinilen müşterilerin payı yüzde 60’a çıktı.

N Kolay üzerinden İKSV ile işbirliklerine değindi:

Aktif Bank’ın bilet satış platformu Passo aracılığıyla İKSV ile uzun süredir işbirliğimiz vardı. Bu işbirliğimizi N Kolay ile müzik, tiyatro ve film festivallerine farklı kapsamlarda verdiğimiz desteklerle güçlendirdik.

Ayşegül Adaca Oğan ve ekibiyle Londra’daki sohbette en çok dikkatimi çeken Passolig ile başlayan, Passo ile yaygınlaşıp, 18 milyon indirmeye ulaşan platform için yapılan 100 milyon dolarlık yatırım oldu.

Ayrıca, yatırım bankası olarak bildiğimiz Aktif Bank’ın dijital tarafta önemli atılımlar yaptığını, başta 12 fintech olmak üzere iş yelpazesini epey genişlettiğini gördük…

Teknoloji işlerini Aktif Tech’te topladı IT kadrosu 400’ü buldu

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Aktif Bank ve iştiraklerinin teknolojiyle ilgili çalışmaları yürüten 400 kişilik IT kadrosunun Aktif Tech altında toplandığını, teknopark şirketine dönüştürüldüğünü bildirdi:

Örneğin Aktif Tech aracılığıyla Atlas Kart Paketi alt yapısı BTK Arnavutluk ve BTK Kosova bankalarının kullanımına sunuldu. Atlas Kart Paketi altyapısı Türkiye’de de farklı elektronik ödeme sistemi şirketlerine verildi.

Ayşegül Adaca Oğan, bankanın iştirakleriyle ilgili bilgileri şöyle özetledi:

E-KENT: Stadyumlara giriş biletlemesi alanında uzman olan E-Kent, Beşiktaş ve Galatasaray ile futbol bilet sözleşmelerini 2029-2030 sezonuna kadar uzattı. Almanya’da E-Kent Europe şirketini kurdu.

Stadyumlara giriş biletlemesi alanında uzman olan E-Kent, Beşiktaş ve Galatasaray ile futbol bilet sözleşmelerini 2029-2030 sezonuna kadar uzattı. Almanya’da E-Kent Europe şirketini kurdu. ECHOPOS: Günlük ortalama 5 milyon işleme altyapı sağlıyor.

Günlük ortalama 5 milyon işleme altyapı sağlıyor. AKTİF PORTFÖY: Varlık büyüklüğü Ağustos 2024 itibariyle 37 milyar liraya yaklaştı. Yönettiği fon sayısı 52 adede çıktı.

Varlık büyüklüğü Ağustos 2024 itibariyle 37 milyar liraya yaklaştı. Yönettiği fon sayısı 52 adede çıktı. UPT: Şirketin yurt içi ve yurt dışına para transferi yapılmasını sağlayan mobil uygulaması UPTION, 7/24 hizmet veriyor.

Şirketin yurt içi ve yurt dışına para transferi yapılmasını sağlayan mobil uygulaması UPTION, 7/24 hizmet veriyor. SİGORTAYERİ: Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden ihtiyaca uygun sigorta ürünlerine ulaşmayı sağlıyor. 30’a yakın sigorta şirketiyle çalışıyor. 3 milyonu aşkın müşteriye ulaşmış bulunuyor.

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden ihtiyaca uygun sigorta ürünlerine ulaşmayı sağlıyor. 30’a yakın sigorta şirketiyle çalışıyor. 3 milyonu aşkın müşteriye ulaşmış bulunuyor. PAVO: Yeni nesil ödeme sistemleri dünyasında gün geçtikçe kendine daha geniş alan açıyor. Eczacılar, mali müşavirler, taksiciler, kuyumcular ve fırınlar gibi alanlarda butik çözümler geliştiriyor. Havacılık sektöründe de uçak içi yeni nesil POS çözümleri sağlıyor.

Yeni nesil ödeme sistemleri dünyasında gün geçtikçe kendine daha geniş alan açıyor. Eczacılar, mali müşavirler, taksiciler, kuyumcular ve fırınlar gibi alanlarda butik çözümler geliştiriyor. Havacılık sektöründe de uçak içi yeni nesil POS çözümleri sağlıyor. AKTİF VENTURES: Aktif Ventures’ın API platformu Apilion ile Aktif Bank, bankalar arasında bu alanda öne çıktı. 771 API ile bu yıl da dikkati çekti. Apilion, ekosistemine blockchain, yapay zeka, yatırım ürünleri ve bulut altyapı hizmetlerini ekledi. Aktif Ventures, enerji, turizm, perakende ve lojistik gibi farklı sektörlerde Venture Building ile etki alanını genişletti. Ayrıca, Aktif Bank’ın uluslararası gücü ile Çek Cumhuriyeti, Kosova ve Afrika’ya açıldı.

4 bin kadına 12 milyon lira mikro kredi verdik

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, 2022 yılında başlattıkları, Grameen Bank ve Experian işbirliğiyle yürüttükleri “Ekonomide Aktif Kadınlar” projesine değindi:

Kredi skoru olmayan dar gelirli kadınlara faizsiz verdiğimiz krediler ile finansal profillerini oluşturmalarına fırsat tanıyoruz.

İki yıllık veriyi paylaştı:

2 yılda 4 bin kadına ulaştık ve 12 milyon lira mikro kredi desteği verdik. Projemiz devam edecek ve 3’üncü yılın sonunda 5 bin kadına ulaşmış olacağız.

Londra’da genç sanatçılar için 360 bin pound toplandı

Bülent Eczacıbaşı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde “Genç Sanatçı Fonu” yararına düzenlediği galaya girerken İKSV Genel Direktörü Görgün Taner’e toplanacak kaynakla ilgili beklentisini sordum, yanıtladı:

300 bin pounda ulaşırız…

Gala için bağışlanan 6 eserin satışıyla 174 bin pounda ulaşıldı, bu rakamı Londra’dan yazdığım yazıda paylaştım. İKSV daha sonra sağlanan kaynakla ilgili bilgi notu gönderdi: