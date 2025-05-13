Hızla betonlaşan doğayı ‘tamir’ ediyor, projelere yüzde 20 değer katıyor

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden 1991 yılında mezun olan Nesrin Karaoğlu, 1992 yılında Hollanda’ya gitti, 1.5 yıl bir anlamda “mesleğinin mutfağında” çalıştı.

1994 yılında aynı bölüm mezunu eşi Yasin Otuzoğlu ile birlikte Ankara’da şirketi kurdu:

Karaoğlu Peyzaj Mimarlık…

Hayalle yola çıkıp, eşi Yasin Otuzoğlu ile işleri adım adım büyütmeye başlayan şirketin Yönetim Kurulu BaşkanıNesrin Karaoğlu Otuzoğlu, bir süre sonra Rusya’da üniversiteyi bitirip İdil İnşaat’ta görev yapan kardeşi Mehmet Karaoğlu’nu çağırdı:

- Gel bize omuz ver, işleri daha da büyütelim…

Mehmet Karaoğlu, Moskova’daki eğitim ve çalışma nöbetini tamamlayıp Karaoğlu Peyzaj Mimarlık’a ortak olarak döndü. Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, ilk günden itibaren yaptıkları işi şöyle tanımladı:

- Hızla betonlaşan şehirleri, dünyayı bir anlamda tamir ediyor, güzelleştiriyoruz. Tüm canlılar için yaşanılacak çevre yaratıyoruz.

Karaoğlu Peyzaj Mimarlık, zamanla İstanbul’da ofis açıp fidanlık kurdu. Daha sonra Sakarya’da Zekeriya Yıldırım’la birlikte daha büyük fidanlık oluşturdu:

Ada Plant…

Karaoğlu Peyzaj, AVM’lerden ofis binalarına, otellerden AVM’lere, hastanelerden otoyollara değişen projelerde görev aldı. Peyzaj Mimarları Odası önceki başkanlarından olan Yasin Otuzoğlu da yaptıkları işe şu çerçeveyi çizdi:

- Kapalı mekanların dışındaki tüm alanlarda çalışıyoruz.

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu da işlerini tanımlamada şu noktayı irdeler oldu:

- Eskiden “peyzaj” denince akla daha çok bitki örtüsü, süs bitkileri gelirdi. 2010 yılından sonra dış mekan dizaynına dönüştürdük.

Karaoğlu Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, ortakları Yasin Otuzoğlu ve Mehmet Karaoğlu’nun davetiyle küçük bir grup meslektaşımla iddialı projeleri arasında yer alan Karadağ’daki (Montenegro) Portonovi’ye gittik.

Mehmet Karaoğlu, Portonovi projesinin Azmont Investments tarafından 2015’te başlatılıp hayata geçirildiğini bildirdi:

- Biz 55 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yürüttük. Büyük bölümü Türkiye’den olmak üzere 80 TIR malzeme taşıdık. İtalya, İspanya ve Sırbistan’dan da fidan ve malzeme alımı yaptık.

Yasin Otuzoğlu, proje uygulamasıyla ilgili ayrıntı verdi:

- Sürdürülebilir peyzaja yönelik çalıştık. Bölge iklimine uygun bitki seçimi yaptık. Doğal kıyı bitkileriyle ekolojik dengeye dikkat ettik. Düşük su tüketimli peyzaj stratejisi yürüttük. Yeşil çatı uygulaması yaptık. Bitki seçiminde “erozyon önleyici”liğe de özen gösterdik.

Yaptıkları peyzaj çalışmasının Portonovi projesine yüzde 12 değer artışı sağladığı iddiasını ortaya koydu:

- Peyzajın turizmde, gayrimenkul projelerinde katma değer artışı sağlayan bir tarafı var. Proje sahiplerinin, müteahhitlerin peyzaj işini böyle görmeleri lazım.

Bunun üzerine peyzajın projelerdeki maliyet etkisini merak ettik, Mehmet Karaoğlu hesapladı:

- Portonovi’de peyzaj işi toplam maliyet içinde yüzde 1-3 dolayındaydı. Projenin toplam bedeli 1 milyar Euro’ya yakındı. Dolayısıyla 10-30 milyon Euro arasında bir peyzaj harcaması gerçekleşmiş oldu.

Yasin Otuzoğlu tekrar altını çizdi:

- Peyzaj tarafını tümüyle gider kalemi görüp vazgeçilebilecek gibi düşünülmemeli. Projesine göre peyzajın yarattığı katma değer yüzde 20’leri bulabiliyor. Peyzaj uygulaması projelerde sosyal yaşamı güçlendiriyor.

Portonovi’deki sohbet sırasında meslektaşlarımla birlikte hesap yaptık…

Azmont Investment, peyzaja 10-30 milyon Euro dolayında harcama yapmış, 120 milyon Euro’ya yakın değer artışı sağlamıştı…

Ama asıl önemli olan, peyzajın “betonlaşan doğayı tamir eden” tarafıydı…

Peyzajını yaptığımız otoyol uzunluğu 2 bin kilometreyi buldu

Karaoğlu Peyzaj Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, peyzajına imza attıkları bazı projeleri sıraladı:

Peninsula Otel (İstanbul), Zorlu Center, Kanyon, Emaar, Divan Kuruçeşme, Four Seasons Sultanahmet, Beykoz Konakları, Park Oran, Piri Reis Üniversitesi, Saraçoğlu Mahallesi, Tepe Prime, Anadolu Sağlık Köyü, Kristal Kule, Adress Otel, Tophane Parkı, Angora Evleri.

Etiyopya’da Yapı Merkezi’nin yürüttüğü demiryolu projesi ile Bulgaristan’da otoyol çevresi peyzajında görev aldıklarını kaydetti:

- Çoğu Türkiye’de olmak üzere peyzajına imza attığımız otoyol uzunluğu 2 bin kilometreyi buldu.

Yasin Otuzoğlu bir başka örneğe işaret etti:

- TANAP Boru Hattı çevresinde de “doğa onarımı” işi yaptık.

Şu noktanın altını çizdi:

- Peyzaj, projenin bitimine yakın karar verilecek bir iş değildir. Projenin en başından itibaren plana dahil edilmesi en doğru yöntemdir.

Süs bitkisinde cari açık vardı, 90 milyon dolar fazlaya dönüştü

Avrupa Peyzaj Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Karaoğlu Peyzaj ortağı Yasin Otuzoğlu, “dünya peyzaj piyasası”nın 275 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirtti.

Yasin Otuzoğlu’na Türkiye’deki pazar büyüklüğünü sorduk, yanıta şöyle girdi:

- Türkiye pazarı ile ilgili tam bir veri elimizde yok…

Sonra süs bitkileri pazarıyla ilgili 1994-1995 dönemi verilerine uzandı:

1994-95 döneminde Türkiye’nin süs bitkileri ithalatı 150-200 milyon dolar civarındaydı.

O günlerde süs bitkileri ihracatımız ise 30 milyon dolardı.

2022 yılı verilerine dikkat çekti:

2022 yılında ülkemizin süs bitkileri ihracatı 130-140 milyon doları buldu.

Süs bitkileri ithalatımız ise 50 milyon dolara geriledi.

İthalat yerine yerliye dönmek için fidanlık işine girmeyi seçti

Karaoğlu Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, özellikle Hollanda’dan ciddi fidan ithalatı yapıldığı günleri anımsadı:

- Hollanda ile bağlantılı şekilde fidanlık işine girmek üzere araştırmalara başladık. Zekeriya Yıldırım o dönemde Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı idi. Fidanlık işinde bize destek verdi. İşe de birlikte girme kararı aldık.

Ada Plant Fidanlık Üretim ve Ticaret A.Ş.’yi kurup Sakarya’da 30 hektar alanda fidanlık oluşturduklarını belirtti, ortağı ve eşi Yasin Otuzoğlu sürdürdü:

- 2006 yılında girdiğimiz fidanlık işimizi de büyüttük. Eski şekerpancarı ekilen araziyi kiralamıştık. 40 hektara çıkardık. İstanbul’da da 30 dekarlık bir fidanlığımız var. Ankara ve Bodrum’da da fidanlık işimiz var. Şimdi Hollanda’ya fidan ihracatı yapabilir durumdayız.

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, fidanlık işindeki ortaklık yapısına ilişkin şu bilgiyi verdi:

- Babamın amcası İrfan Tufan Karaoğlu da fidan işinde Sakarya’da bizimle ortak. Şu anda 93 yaşında ve işle ilgisi sürüyor.

Fidan-süs bitkisi ihracatlarını sorduk, Yasin Otuzoğlu şu yanıtı verdi:

- Yurt dışında üstlendiğimiz projelere bağlı olarak ihracatımızın 8 milyon doları bulduğu yıllar oldu.

Otoyol peyzajında egzoz gazı hesaplanır

Karaoğlu Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, meşe gibi bazı ağaçların karbondioksiti emdiğini belirtti:

- Otoyol peyzajı yaparken geçen araçların egzoz gazı miktarını hesaplayıp ona göre bitki örtüsü, fidan seçimi yapılıyor.

Yasin Otuzoğlu araya girdi:

- Otoyol peyzajında sürüş güvenliğine dönük önlemler de dikkate alınır. Fidan ve bitkilerin rüzgarı frenleyici, kar yükünü alıcı yanları da düşünülür.

Sürüş güvenliği ile ilgili şu örneği de verdi:

- Bir araç yoldan çıktığında çarpmayı yumuşatıcı etki yapabilecek bitki örtüsü hesabı da yapılır.

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, ekledi:

- Özellikle orta refüjdeki bitki örtüsü ve fidanların belirli kilometre aralıklarıyla değişik olmasına özen gösterilir. Bitki örtüsünün değişmesi sürücülerin dikkatini toplamaya yarar.