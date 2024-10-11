40 milyon doları buldu ‘üst geçite çarpmayan akıllı damper’e yöneldi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’yle (TKYD) EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği “Anadolu Buluşmaları”nın Konya durağında Başkan Tamer Saka, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sürmegöz, Ekonomi Danışmanı Can Selçuki ve Genel Sekreter Güray Karacar’la Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tesislerine uğradık.

Hidromas Hidrolik’te bizi Bursaspor Genel Müdürlüğü döneminden tanıdığımız Erhan Başoğlu karşıladı, şirketi anlatmaya başladı:

- Şirketimiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) çatısı altında bulunuyor. Ben de şirketin TMSF’ye geçmesinden sonra göreve geldim. Şirketimiz bu dönemde çıtayı oldukça yukarı taşıdı. Şu anda sektörümüzün global oyuncusuyuz.

Şirketin ilk kurulduğu günlere uzandı:

- Galipoğlu Hidromas, 1974 yılında Konya’da küçük bir atölyede hidrolik pompa imalatıyla faaliyetlerine başlamıştı.

Hidromas’ın hızla gelişerek üretim kapasitesini artırdığını anımsattı:

- Şirketimiz 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim faaliyetlerine devam etti. Sektördeki liderliği adım adım ilerlerken, ürün yelpazesi de genişledi.

Hidrolik pompalara, teleskopik silindirler, valfler ve hidrolik ekipmanlarının yanı sıra en son teknolojileri kullanarak ürettiği çeşitli ürünlerle 5 kıtaya uzanan marka olduğunun altını çizdi:

- Şirketimiz 1995 yılında Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete giren yeni fabrikasıyla büyüme sürecini hızlandırmıştı.

Erhan Başoğlu, sözü TMSF ile başlayan kendi dönemlerine taşıdı:

- Yüzde 55’i ihracat geliri olmak üzere ciromuz 40 milyon dolara ulaştı. İç pazardaki payımız yüzde 85’i buluyor.

Şirketin 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası TMSF’ye geçtiğine dikkat çekti:

- O dönemde göreve gelen yönetim olarak şirketi, üretimi, satışları, kısacası işleri büyüttük. Çıtayı daha yukarı taşıdık.

Hidromas’ın Konya’da kurumlar vergisi sıralamasında ilk 100’de yer aldığını bildirdi:

- Konya’da ödediğimiz kurumlar vergisi ile 12’nci sırada bulunuyoruz.

Şirketin yıllık üretim kapasitesinin 80 bin adete çıktığına vurgu yapıp, Ar-Ge ekibine döndü:

- Arkadaşlarımız 1.5 yıldır “akıllı damper” geliştirmek üzere çalışıyor. Artık geliştirilen ürün ticarileşme aşamasına geldi.

“Akıllı damper”in ne demek olduğunu şu örnekle açıkladı:

- Gazetelerde, TV haberlerinde zaman zaman, “Kamyonun damperi aniden açıldı, üst geçite, köprüye çarptı, hasar verdi”gibi haberler duyuyor, okuyorsunuz. Bizim bu “akıllı damper” söz konusu kazaları ortadan kaldıracak.

Üretim ve ihracat temposu, Ar-Ge gücüyle ulaştığı “akıllı damper” gibi ürünler, Galipoğlu Hidromas Hidrolik’in TMSF’ye geçtikten sonraki dönemde başarıyla yoluna devam ettiğini ortaya koyuyor…

Uluslararası Boru Hatları Müteahhitleri Birliği Başkanlığı Türkiye’ye geçti

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Genel Sekreteri Habip Necati Ersoy aradı:

- Sendikamızın iktisadi işletmelerinde yönetim kurulu üyesi ve Yüksek Danışma Kurulu üyemiz Yaşar Giregiz, IPLOCA Başkanlığına seçildi.

“IPLOCA”nın açılımını paylaştı:

International Pipe Line and Offshore Contractors Association (Uluslararası Kara ve Deniz Boru Hatları Müteahhitleri Birliği).

Fernas Şirketler Grubu’nun 30 yıldır IPLOCA üyesi olduğunu belirtti:

- Fernas Şirketler Grubu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Giregiz, IPLOCA’nın Eylül ayının ikinci yarısındaki toplantısında başkanlık görevine getirildi.

IPLOCA ile ilgili şu bilgileri verdi:

IPLOCA, BP, Shell, Total, Chevron, ENI, Socar, TANAP gibi dünyanın önde gelen inşaatçıları, tedarikçileri, petrol ve gaz üreticileri, üniversiteler ve onur üyelerinden oluşan, 7 kıtada 8 bölgedeki 250 üyesi ile hizmet veriyor.

Birlik üyeleri tarafından 2 yıllık süre için seçilen şirket sahipleri ve üst yöneticilerinden oluşan 25 asil yönetim kurulu üyelerince yönetiliyor.

Arşive girdim, kurucuları arasında bulunan Tekfen İnşaat’ın IPLOCA’da uzun yıllardır etkin görevlerde temsil edildiğini gördüm:

Tekfen’in kurucu ortaklarından Necati Akçağlılar, 1976-1977 döneminde IPLOCA Başkanlığı görevini yürüttü.

IPLOCA Başkanlığı, 1995-1996 döneminde Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Gigin’e geçti.

Tekfen Holding önceki CEO’larından Osman Birgili de 2011-2012 döneminde IPLOCA Başkanlığı görevinde bulundu.

Tekfen Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can ise 2016-2019 yılları arasında IPLOCA Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Levent Kafkaslı da Tekfen Holding Taahhüt Grubu Başkanlığı döneminde IPLOCA Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Selçuklu’daki ‘Kelebek Bahçesi’nin geliri Emlak Vergisi tahsilatını aşıyor

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Tamer Saka, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sürmegöz, Ekonomi Danışmanı Can Selçuki ve Genel Sekreter Güray Karacar’la Konya’da Selçuklu Belediyesi’ne ait “Tropikal Kelebek Bahçesi”ni gezdik.

Gezi sırasında bize rehberlik yapan görevli şu bilgileri verdi:

Bahçemiz 2015 yılında ziyarete açıldı.

Bahçemizde 60 farklı türde aylık 20 bin canlı kelebek uçuyor.

Kelebekler bahçemize Kostarika, Kenya, Filipinler, Malezya, Singapur, Endonezya, Kolombiya ve Panama’dan geliyor.

Kelebekler, yaşamlarının 3’üncü evresi olan pupa halinde iken özel kutularla getiriliyor. Taşıma THY Kargo ile gerçekleşiyor.

Bahçemize getirilen pupalar, özel dolaplar içerisinde yetiştiriliyor ve uçuşu sağlanıyor.

Tropikal bahçemizde 195 türde canlı bitki yer alıyor.

Görevliye kelebeklerin ömrünün kısalığını anımsattım, devamlılığın nasıl sağlandığını sordum, anlattı:

- Burada ömrü 1 gün ile 1 yıl arasında değişen kelebekler bulunuyor. Her hafta 2 bin 500 pupa getiriliyor. Burada anlık uçan kelebek sayısı 5 binin üzerinde seyrediyor.

Kelebekler Bahçesi’nin işletmenin, yönetmenin maliyeti aklıma takıldı:

- Ziyaretçilerin ödediği girişi ücretleri, bu bahçenin maliyetini karşılıyor mu?

Görevli şu yanıtı verdi:

- Ziyaret ücretleri bu bahçenin maliyetini karşılıyor.

Tamer Saka, Mustafa Sürmegöz, Can Selçuki ve Güray Karacar’la daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ettik.

Altay’a Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu “Kelebekler Bahçesi”nin işletme ve yönetme operasyonun güçlüğünü sorduk, anlattı:

- Sürekli pupa halinde kelebekleri getirmek, tropikal ortamın sürekliliğini sağlamak hiç kolay değil. Ben Malezya’daki Kelebekler Vadisini gezdikten sonra Konya’da benzerini kurmayı planladım. Çok şükür 2015’ten beri faaliyette ve çok da ilgi çekiyor.

Sürekli Malezya, Endonezya, Kolombiya, Kostarika gibi ülkelerden taşıma yapmak yerine üretiminin neden düşünülmediğini merak ettik, açıkladı:

- Bahçeyi ilk oluşturduğumuz günlerde kelebekleri orada üretmeyi de düşündük. Ancak, getirmenin maliyetinin daha uygun olduğu hesaplandı.

Kelebekler Bahçesi’nin maliyetini karşılamaya ziyaretçi gelirinin yetip yetmediğini Altay’a da sordum, şu yanıtı verdi:

- Veriler Selçuklu Belediyemizde var. Ben epeydir bakmadım. Geçenlerde Selçuklu Belediye Başkanımızla (Ahmet Pekyatırmacı) sohbet ederken, “Kelebekler Bahçesi’nden elde ettiğimiz gelir, ilçemizin Emlak Vergisi tahsilatını aşıyor”dedi.

Konya Selçuklu’da Kelebekler Bahçesi oluşturup, Emlak Vergisi’ni aşan gelir elde edilebileceği akla gelir miydi?