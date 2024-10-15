İKSV’nin Genç Sanatçı Fonu’na sağlanan kaynak 28 milyon lirayı buldu

Çalık Holding çatısı altındaki Aktif Bank’a danışmanlık hizmeti veren Ergun Gümrah aradı:

12-14 Ekim 2024’te Aktif Bank’ın davetiyle Londra’ya bekliyoruz.

4 meslektaşımla birlikte Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Özgüç Evren’in ev sahipliğinde, Londra’da “İKSV Genç Sanatçı Fonu” yararına düzenlenen gala gecesine katıldık.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Genel Direktörü Görgün Taner, 450 konuğu gala gecesinin gerçekleştiği Londra Doğa Tarihi Müzesi’nin (Natural History Museum) girişinde karşıladı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen sanatçı Halit Ergenç, “İKSV Genç Sanatçı Fonu” ile ilgili şu bilgileri verdi:

İKSV, 50. yılını kutladığı 2022’de sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamında “İKSV Genç Sanatçı Fonu” oluşturdu.

“İKSV Genç Sanatçı Fonu” Mayıs ayında İstanbul’da ve Ekim ayında Londra’da düzenlenen kaynak geliştirme etkinliklerinden elde edilen gelirle “Genç Sanatçı Fonu” na yaklaşık 600 bin dolar kaynak aktarıldı.

“Genç Sanatçı Fonu” Fondan 2 yılda 230 bin dolarla pek çok genç sanatçıya destek sağlandı. Örneğin, 8 genç Paris’te odaklandıkları sanat dallarında 3’er aylık eğitim ve çalışma şansı buldu.

“İKSV Genç Sanatçı Fonu” ile yapılanları şöyle özetledi:

Fon sayesinde film, tiyatro, dans, müzik ve güncel sanat alanlarında çalışan genç, yaratıcı ya da kariyerlerinin henüz başındaki sanatçıların projeleri destekleniyor. Yeni eser siparişleri veriliyor, gençlerin projelerine festivallerde yer açılıyor, uluslararası fırsatlar yaratılıyor.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ana sponsorluğunu İstanbul Portföy’ün üstlendiği, Vitra’nın partner olduğu, Mey/Diageo, Christie’s ve Eren Holding’in katkıda bulunduğu gecede şu noktanın altını çizdi:

İKSV’nin 50. kuruluş yıldönümünde kurduğumuz “Genç Sanatçı Fonu”na destek için İstanbul ve Londra’da gala gecesi düzenledik. Londra’dakini “İstanbul Calling” şeklinde tanımladık. Oluşan fon sayesinde ülkemizin dört bir yanındaki genç sanatçıya ulaşıyoruz.

Ardından ekledi:

İKSV, “Genç Sanatçı Fonu” ile geleceğin kültür sanat dünyasının şekillenmesine katkıda bulunuyor.

Londra gerçekleşen “İstanbul Calling Özel Gala Gecesi”ndeki “destek yarışı” için bağışlanan eserler şöyle sıralandı:

EROL AKYAVAŞ, (Hallac-ı Mansur dizisi, 1995, el yapımı kağıt üzerine akrilik ve altın varak), İlhan Akyavaş tarafından bağışlandı. 45 bin pounda alıcı buldu.

(Hallac-ı Mansur dizisi, 1995, el yapımı kağıt üzerine akrilik ve altın varak), tarafından bağışlandı. 45 bin pounda alıcı buldu. NEJAD DEVRİM, (Soyut Kompozisyon, 1980-1982), Veronica Devrim tarafından bağışlandı. 22 bin pounda satıldı.

(Soyut Kompozisyon, 1980-1982), tarafından bağışlandı. 22 bin pounda satıldı. OSMAN DİNÇ, (Üç Marabu, 2024, paslanmaz çelik üzerine elektrostatik boya), kendisi bağışladı. 20 bin pounda alıcı buldu.

(Üç Marabu, 2024, paslanmaz çelik üzerine elektrostatik boya), kendisi bağışladı. 20 bin pounda alıcı buldu. NURİ İYEM (İsimsiz, 1954, duralit üzerine yağlı boya), İyem Ailesi tarafından bağışlandı. 18 bin pounda satıldı.

(İsimsiz, 1954, duralit üzerine yağlı boya), Ailesi tarafından bağışlandı. 18 bin pounda satıldı. ALEV EBÜZZİYA SIESBYE, (isim belirtilmedi, 2022-2023, yüksek ısıda pişmiş seramik), kendisi bağışladı. 45 bin punda alıcı buldu.

(isim belirtilmedi, 2022-2023, yüksek ısıda pişmiş seramik), kendisi bağışladı. 45 bin punda alıcı buldu. FAUSTO ZONARO, (isim belirtilmedi, 1906, ahşap üzerine yağlı boya), Prof. Münir Ekonomi şahsi koleksiyonundan bağışladı. 24 bin pounda satıldı.

Destek yarışını Christie’s Uluslararası Direktörü, Dijital Avrupa Başkanı ve 20. yüzyıl sanat uzmanı Beatriz Ordovas yönetti.

6 önemli eser için gerçekleşen yarışta toplam değer 174 bin pounda (226 bin dolar-7.7 milyon lira) ulaştı.

Böylece “İKSV Genç Sanatçı Fonu”na sağlanan kaynak, daha önceki 600 bin dolarla birlikte 826 bin dolara çıktı.

Söz konusu kaynağın Türk Lirası karşılığı da bugünkü kurlarla 28 milyon lirayı buldu…

Bülent Eczacıbaşı, destek yarışını şu mesajla noktaladı:

Kültür-sanat, dünyada hiçbir ülkede desteksiz yürümüyor. Dünyada bazı ülkelerde kamu desteği güçlü yürüyor. Ancak, artık o ülkelerde de kamu desteği azalacak. Bizdeki gibi özel desteklerin rolü artacak.

İKSV, 2022’de oluşturduğu “Genç Sanatçı Fonu” ile genç yeteneklere yılda 100 bin dolar düzeyinde destek sağlıyor…

Bunun sürdürülebilirliği için “Destek Yarışı”nın kesintisiz devamı gerekiyor…

Kısa vadede getiri beklemeyin, uzun vadede imajınıza katkısı olur

İKSV’nin “Genç Sanatçı Fonu” yararına destek yarışı için düzenlediği “İstanbul Calling Özel Gala Gecesi” ekibi şu isimlerden oluştu:

Okşan Atilla Sanön, Didem Beyhan, Didem Ermiş Sezer, Kevser Güler, Yeşim Gürer Oymak, Zeynep Karaman, Burak Kayıkçı, Atamer Coşkun, Kamil Kulaksız, Pelin Kuş, Erim Pala, Zeynep Pekgöz, Erim Şerifoğlu, Görgün Taner, Melis Turanlıgil, Mustafa Yegen.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın da katıldığı gecede iş dünyasından yer alan isimlerin bazıları şöyle:

Ahmet Eren, Hamdi Akın, Hasan Ulusoy, Suzan Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hanzade Doğan Boyner, Emin Hitay, Ergun Özen, Levent Kızıl, Oya Eczacıbaşı, Serpil Timuray, Derviş Çokyaşar, Barış Öney, Zehra Öney, Nezih Barut, Şule Zorlu, Cem Köksal, Tülay Güngen, Mehmet Kutman, Serhat Çeçen, Tufan Deriner, Öznur Yakın, Bekir Kaya, Ruken Mızraklı, Melkan Gürsel.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan’ın ev sahipliği yaptığı masadaki sohbetimizde iş dünyasının, şirketlerin kültür-sanata desteği konusunda şu noktanın altını çizdi:

Kültür-sanata desteğin kısa vadede hiçbir getirisi olmaz. Reklam etkisi yaratmaz. Uzun vadeli destek zamanla şirketlerin imajına önemli katkı yapar. Yani, 3-5 seneyle sınırlı kalan destek, o şirket açısından ziyan olur gider.

Adam hâlâ yakışıklı

İKSV’nin Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleşen “Genç Yetenek Fonu” destek gecesinde sahne alan 77 yaşındaki sanatçı Erol Evgin, salonun tavanında asılı duran balina fosilini işaret edip, şu espriyi yaptı:

Burada aslında bir dinazor vardı. Müze yönetimine rica ettim, “Rekabete yol açmayın, ben sahnedeyken o dinazor orada olmasın” dedim, değiştirdiler…

Erol Evgin, konserini şu sözlerle noktaladı:

Ben ve orkestradaki arkadaşlarım bu akşam burada sizlerle birlikte şarkı söylemekten büyük keyif aldım. Bu geceyi hep anlatacağım. Sizler de anlatırken, “Adam hâlâ yakışıklı” demeyi unutmayın.

Globalturk Capital Yatırımcı Konferansı için kolları sıvadı

İKSV’nin “Genç Sanatçılar Fonu Destek Gecesi”nde karşılaştığım Globalturk Capital’in Kurucu Ortağı Barış Öney’e sordum:

Türkiye’ye kaynak girişi konusunda gözlemleriniz nedir?

Şu yanıtı verdi:

Sıcak para girişi var. Daha uzun vadeli, kalıcı sermaye girişi için biraz daha zaman gerekiyor.

Ardından şu bilgiyi paylaştı: