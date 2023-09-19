Konut yoksa işçi de yok!

Eskişehir’de sanayicilerin son dönemde tartıştığı, fikir ürettiği konuların başında “konut sıkıntısı” geliyor…

Eskişehir’de yaşayan ve geçimini sanayiden sağlayan 100 bin Eskişehirli var. Konut ve barınma ihtiyacını sanayiciler bu nedenle önemsiyor.

Bu konuda ilk öneri Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celaletttin Kesikbaş’tan geldi:

-Belediyeler ucuz arsa üretsin…

Neden?

-Bizim 100 bin çalışanımız var. Ayda ortalama 12-15 bin TL arasında maaş alıyor. Bunun yarısını kiraya veriyor, nasıl geçinecek.

Bir de serzeniş:

-Eskişehir’de arsanın metrekaresi 1000 dolar oldu! Böyle arsa fiyatı mı olur!

Arsa üretimi belediyelerin görevi! Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, farklı ve radikal bir çözüm önerdi:

-Organize Sanayi Bölgesi’ne işçi evleri yapılabilir…

Benzer bir öneri Eskişehir’in tanınmış sanayicilerden olan ve kısa süre önce İYİ Parti’den milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu’ndan geldi…

-Meclis’e önerge vereceğim, OSB’lere işçi lojmanları yapalım…

OSB’de arsaların satışı konusunda söz sahibi olan Başkan Nadir Küpeli ise önerilerle ilgili “çok iyi irdelenmeli” demekle yetiniyor…

Sanayiciler, OSB’ye işçi evleri yapılarak, şehre dışarıdan göç geleceğini böylelikle iş gücü maliyetinin azalacağını düşünüyor. Ancak bazı kesimler aşırı göçün şehrin yapısını değiştirmesinden endişeli…

İşçi lojmanları konusu Eskişehir’de tartışılmaya devam ediyor. Şimdilik bu konuda tartışmanın dışında ileri bir adım atılmış değil!

Kum yok kalker tozu verelim!

Çimento, kiremit-tuğla, demir, çelik, seramik, mermer en önemli inşaat malzemeleri! Fiyatları durduğu yerde durmuyor. İnşaat malzemeleri konusunda fiyatı en çok artan ürünlerden biri ise kum…

Pek önemsenmiyor ama ciddi bir sorun! Kil Kongresi’nde konuşan SERHAM Genel Başkan Yardımcısı Adnan Geredeli, şu tespiti yapıyor:

-İnşaat kumu 2 yıl önce İstanbul bölgesinde 40 liraydı. Şu anda 450-500 lira ve kum bulunamıyor. Konu kalker tozundan inşaat yapmaya gidiyor. İnşaat sektörü için vahim bir durum.

Yen bir başlangıç!

Eskişehir’de 30 yıla yakın çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yayın yönetmeni olarak görev yaptım. EKONOMİ Gazetesi ile yeni bir başlangıç yapıyorum. Haber, yorum ve söyleşilerle Eskişehir’in sesini daha geniş kitlelere duyurmanın gayreti içinde olacağız. Bu yeni başlangıçta beni destekleyen cesaretlendiren Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’a, Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar’a, hocam Rüştü Bozkurt’a, Temsilciler Koordinatörümüz Ömer Faruk Çiftçi’ye teşekkür ediyorum. Güvenlerine layık olmaya çalışacağım.