Eskişehir’in rekoru!

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Eylül-Ekim ayı verilere göre, Eskişehirli sanayiciler Türkiye ihracatında farklı bir başarı hikayesi ile öne çıkıyor.

Eskişehir Eylül ayında 419 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre Eskişehir ihracatı 2023 Eylül ayında Türkiye toplam ihracatında ki payı yüzde 1,5 iken bu rakam Eylül 2024 dönemi itibariyle yüzde 1.9’a yükseliyor.

Eskişehir’in başarısı ise değişim oranında…

Bu oranla geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en çok arttıran şehir Eskişehir oldu. Eskişehir yüzde 25.1’lik bir oranla listenin ilk sırasında yer aldı.

Eskişehir’in başarısının daha iyi anlaşılması için ihracatta zirvede olan diğer şehirlerin oranlarından bazılarına bakmak yeterli olacak.

İstanbul -11.6, İzmir -25.5 Mersin -13.4 Bursa yüzde 6

Ekim ayı tablosu da farklı değil…

Bir önceki yıla göre Eskişehir’in değişim oranı yüzde 20.5 olurken, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi kentleri geride bırakıyor…

Eskişehir’in bu başarısında iki önemli sektör öne çıkıyor. Havacılık ve savunma sektöründe yıllık ihracat tutarı 436 milyon dolara ulaşmış durumda. Eskişehir, savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracatı bakımından, Ankara ve İstanbul'dan sonra yüzde 20'lik payla üçüncü sırada yer alıyor. Beyaz eşya ihracatı ise 1 milyar doları geçmiş durumda.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehirli sanayicilerin kentin ekonomik dinamizmini ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekerek sanayicilere şu mesajı veriyor:

-Tüm zorluklara rağmen; Üretime, istihdama, ihracata devam eden, gece gündüz çalışan, dünyanın her yerine seyahat ederek yeni pazarlar arayan, özveri sahibi Eskişehirli sanayicilerimizi yürekten kutluyorum.

Eskişehirli sanayiciler ihracat konusunda önemli rakamlara ulaşıyor ve rekorlar kırmaya devam ederken, neler bekliyor, hangi destekleri istiyor…

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın açıklamalarında öne çıkan konu finans sektörü:

-Ekonominin tüm aktörlerinin bu zorlu dönemde sorumluluk alması oldukça önemli. Özellikle finans sektörünün elini taşın altına sokması, kaynakların mutlaka imalat sektörüne yönlendirilmesi gerekmekte. Bankaların daha çok sorumluluk almalarını, özellikle Eximbank kredilerinde genişleme ve cazip koşullar sağlanmasını istiyoruz.

Kesikbaş, beklentilerini de şu cümlelerle ifade ediyor:

-Dış ticaret açığında yaşanan düşüşü de makroekonomik istikrar ve ekonomik büyümeye olan pozitif katkısı açısından değerli buluyoruz. Küresel ekonomideki durgunluğa rağmen dış ticaret açığında yakalanan düşüş ivmesinin önümüzdeki süreçte Avrupa ve ABD'deki faiz indirimleriyle birlikte hızlanarak devam etmesini beklemekteyiz.