Evdeki buzdolabını satarak atölyesini kurtardı Şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor

Eskişehir’in küresel ölçekte önemli firmalarından olan GEM Endüstri, özellikle beyaz eşya sektöründe üretim hatlarının tasarımı ve imalatını yapıyor. Firma alanında dört büyük üreticinin ardından gelen güçlü bir oyuncu konumunda…

Firmanın kuruluşunda ise hüzünlü bir hikaye yer alıyor.

Şirketin Genel Müdürü Samet Özkaya ile fabrikanın bir köşesinde özenle saklanan 1980’lerden kalma freze makinasının önünde sohbet ediyor, babasının hüzünlü ama ders alınacak hikayesini dinliyoruz.

Şirketin kurucusu Gürbüz Özkaya, yaşadığı köyden Eskişehir’e gelerek bir akrabasının yanında küçük bir atölye de çırak olarak işe başlıyor. Ancak kısa bir zaman geçtikten sonra akrabası İstanbul’a taşınıyor. Özkaya, ufacık bir çocukken Eskişehir’de tek başına yaşamaya başlıyor. Torna tesviye atölyesinde ustalaşıyor. Askerliğini yaptıktan sonra babasına şöyle diyor:

-Bana biraz sermaye ver ya da beni evlendir! Artık işyerimi açmak istiyorum…

Gürbüz Özkaya, evleniyor ve düğün takılarıyla 1986 yılında ilk torna tesviye atölyesini açıyor…

Torna ve Freze makinaları alıyor. Ancak ilk başta işler istediği gibi gitmiyor ve makinaların taksitlerini ödemek için evdeki buzdolabını satmak zorunda kalıyor, Gürbüz Özkaya…

Evden buzdolabının çıktığını gören komşulara şöyle diyorlar:

-Servise gidiyor!

Evdeki buzdolabı satılarak alınan ilk makinaların ardından GEM endüstri, özellikle beyaz eşya sektöründe Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı makine üreticilerinden biri haline geldi.

2008 yılında şirkete katılan Genel Müdür Samet Özkaya, şirketin geldiği noktayı şöyle anlatıyor:

-Küresel ölçekte dört büyük üreticinin ardından gelen güçlü oyunculardan biri olarak, sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık. Buzdolabı ve soğutucu üretiminde kritik öneme sahip proses makineleri, üretim hatlarımızın en temel bileşenleri arasında yer alıyor.

Genel Müdür Özkaya’ya şunu soruyu yöneltiyorum:

-Sadece beyaz eşya sektöründe mi faaliyet yürütüyorsunuz?

-Yüzde 80 beyaz eşya sektöründe üretim yapıyoruz. Yüzde 20’lik bölümde ise otomotiv endüstrisine yönelik projelerimiz var. Mercedes, BMW ve Rolls-Royce gibi dünya devlerinin üretim süreçlerinde kullanılan bazı makineler GEM Endüstri tarafından tasarlandı ve üretildi.

Küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle 2026 yılı ve sonrasında güçlü bir atılım hedeflediklerini belirten Özkaya, 40’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatıyor:

-Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya bizim güçlü olduğumuz bölgeler arasında yer alıyor. Güney Amerika ve Kuzey Afrika pazarları bizim için önemli bir potansiyel taşıyor. Geçen yıl Arjantin, Brezilya ve Kolombiya’ya ziyaretler gerçekleştirdim. Bu ziyaretler bölgedeki fırsatları daha iyi görmemizi sağladı.