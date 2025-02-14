Eskişehir kanatlarını takıp yeniden, uçmaya hazırlanıyor

Türkiye’de ilk tarifeli uçak seferi 3 Şubat 1933 tarihinde İstanbul’dan Eskişehir’e yapıldı. 1953 yılında Eskişehir-İstanbul ve Eskişehir-Ankara arasında her gün uçak seferleri yapılıyordu.

Eskişehir yıllarca “Havacılık şehri” olarak anılmasına rağmen günümüzde THY’nın Eskişehir’e tarifeli uçak seferleri bulunmuyor.

Eskişehir’in kanatları uzun bir süredir kırık kaldı.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası gibi sivil toplum örgütleri özellikle İstanbul, Antalya ve İzmir gibi şehirlere tarifeli sefer talebi olsa da bu talep pek dikkate alınmadı…

Eskişehir kontrolsüz havaalanı yapıyor

Eskişehirli iş adamları kendi havaalanlarını yapmak için kolları sıvadı. Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Kızılinler Bölgesi’nde kendilerine tahsis edilen 500 dönüm arazi üzerine kontrolsüz hava alanı yapacak…

ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, oldukça heyecanlı…

Bürokratik işlemlerin bitip, gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından inşaata başlamak için gün sayıyor.

Uzun süredir uğraştığı için soruyorum, “bir engele takıldınız mı, işler hızlı ilerliyor mu?”

-Artık inşaat ruhsatı almaya çok yakınız. Teknik heyet son bir kez araziyi inceleyecek. Eskişehir’de tüm kurumlar havaalanının yapılması konusunda görüş birliğine vardı. İlk önce pist, kule, terminal binası ve 2 hangar yapacağız.

-Nasıl uçaklar inip kalkacak bu havaalanında

- Dolmuş mantığıyla çalışacak Hava Taksi uygulaması düşünüyoruz. Ağırlığı 5 bin 700 kilograma kadar olan uçaklar yer alacak. Bazıları 15 kişilik bazıları 6 kişilik olacak. Eskişehir’den 8 saat uzaklıktaki noktalara uçma imkanı olacak.

Başkan Şentuna, yapılan tesisin sadece kontrolsüz havaalanı olmayacağını, İHA, SİHA ve savunma sanayisinin de üretim yapacağını hatırlatıyor. Özel uçuş okulları da olacak. Özel Jetler için park olanağı da sunulacak.

1 yıl sonra ilk uçuş yapılır

Eskişehirlilerin merak ettiği konuyu başkana soruyum. İşe ne zaman başlarsınız, ilk uçuş ne zaman gerçekleşir…

-Rumeli Yatırım A.Ş olarak ilk etapta 300 milyon liralık bir yatırım bütçesi ayırdık. Ruhsatı aldığımız an 6 ay içinde havaalanını faaliyete alırız. 1 yıl sonra da ilk uçuşu gerçekleştiririz. Kontrolsüz havaalanının hemen yanı başına Termal Sağlık tesisleri de kurulacak. Böylelikle Eskişehir turizminin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Siyaset, futbol, din konuşmuyoruz

ERİAD, şu sıralar Eskişehir’de en çok konuşulan iş adamları derneği. Üye olmak isteyenlerde oldukça fazla. Başkan Şentuna’ya “herkesi alıyor musunuz?” diye soruyorum…

-Biz 14 kişiyle kurduk derneği. Daha sonra 45 kişiye ulaştık. Şimdi 120 kişi olduk. Serbest bıraksak 500 kişi olur. Ancak biz önce dostane ilişkilerin gelişmesinden yanayız. Birden çok üye yapmak sıkıntıya neden olabilir.

-Yönetimlerde uyumu nasıl sağlıyorsunuz…

Rüştü Şentuna gülerek yanıt veriyor:

-Siyaset, futbol ve din konuşmuyoruz! Bunları konuşmazsak işler yürüyor…

Şentuna’nın son sözü, “Gazetenizin hazırladığı 100 Yıllık Cumhuriyet Ekonomi kronolojisini, büyük bir beğeni ve ilgiyle inceledim. Emeği geçenleri kutluyorum”