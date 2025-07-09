Vergi memurları tüm gün işletmelerde adisyonları sayıyor esnafın onuru inciniyor

Türkiye Lokantacılar Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Vekili Bahar Bilen yaklaşık 40 yıldan bu yana hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Esnafın derdini isteğini en iyi bilen isimlerden! “Esnaf” denildi mi, Bahar Bilen için akan sular duruyor! Bu nedenle de esnaf şikayet ve yakınmalarını genelde Bilen’e aktarıyor…

Bir ayağı Ankara’da bir ayağı Eskişehir’de! Esnafın, durumunu sordum, işlerde düzelme var mı? Bir dokundum bir ah işittim!

Dolaylı vergiler altında ezildik boğulduk

-Ekonomik yükler sürekli artıyor, esnafın dayanacak gücü kalmadı…

-Bu yükler neler acaba?

-Belki birçok kişi farkında değil ama vergi memurları sabahtan akşama kadar işletmelerde adisyon sayıyor. Bu, bizim onurumuzu ve gururumuzu incitiyor. Kimi kurumlar için “milat” ilan ediliyor ama sıra esnafa gelince denetimler geriye dönük yapılıyor. Sizin aracılığınız ile bakanlığa seslenmek istiyorum. Sosyal medyada yasa dışı online satış yapan firmalara da yönelsinler. Biz, bu firmalarla rekabet halindeyiz. Onların ne algısı var ne vergisi. Belirsiz koşullarda satış yapıyorlar. Bizim vergimiz var, kiramız var, stopajımız, sigortamız var. Yani her yük bizim üzerimizde. Dolaylı vergiler altında boğulmuş, ezilmiş durumdayız. Ayakta kalma mücadelesi veriyoruz!

Kazancımızın yüzde 70’i vergiye gidiyor

Bilen, konunun sadece sürekli hale gelen vergi denetimleri olmadığını da hatırlatıyor.

-Online satışlardan bankaların aldığı komisyon yüzde 10’a çıktı. Kiralarımızın yüksek olduğu yetmiyormuş gibi bir de mülk sahibinin elde ettiği gelirin vergisini neden ödediğimizi bilmediğimiz stopaj vergisi var. Kazancımızın neredeyse yüzde 70’i vergiye gidiyor…

Çalışanlarımız kadar kazanamıyoruz

-Esnaf için bu çok büyük bir rakam değil mi?

-Evet, yüzde 70 vergi çok ciddi bir rakam. Geriye kalan yüzde 30’la işçi çalıştırmaya, kirasını, elektriğini, sigortasını ödemeye çalışan bir kesimiz. Yani işletmelerimizin sahibi gibi değiliz artık; çalışan durumundayız. Hatta çalışanlarımız kadar bile kazanamaz hale geldik. Bu gerçekten can sıkıcı bir durum!

Bir de son dönemde belediyelerin tahsil etmeye başladığı katı atık bedelleri var. Bu vergilere de esnafın tepkisi büyük. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz?

Bahar Bilen, bu verginin de hakkaniyetten uzak olduğunu söylüyor:

-Bu vergilerle ilgili belediye yetkilileriyle görüştük. Kendileri bu vergilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının zorunlu tuttuğu bir uygulama olduğunu, Sayıştay denetimlerinde zimmet riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söylediler. Ama biz şunu söylüyoruz, bu vergi dilimleri yeniden gözden geçirilmeli. Biz yasalara saygılıyız, kaçak göçek işimiz yok ama burada ciddi bir adaletsizlik var. Vergi dilimleri işletme büyüklüklerine göre orantısız şekilde belirlenmiş.