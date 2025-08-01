Afyonkarahisarlı mermercilerin demiryolu projesi yarım kalmasın

Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, 18-21 Haziran tarihleri arasında Afyonkarahisar Uluslararası Fuar Kongre ve Gösteri Alanı’nda yapıldı. Fuar için son derece güzel de bir slogan bulmuş, Afyonkarahisarlılar…

-Taş yerinde ağırdır!

Fuar alanına ilk adım attığımızda daha yeni biten asfalt yollarla karşılaştık. Sanırım fuar alanı son güne ancak yetişti, diye düşünmüştük. Yanılmışız.

200 firma yaklaşık 1500 blok mermeri ağır tonajlı kamyonlarla Türkiye’nin dört bir yanından taşındı. Asfaltlar bozuldu, yeniden yapıldı. Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, Belediye, Odalar, dernekler el birliği ile çalışmışlar.

Afyonkarahisar mermerinin büyük çoğunluğu İscehisar ilçesinden çıkarılıyor. 25 bin olan İlçe nüfusunun yarıya yakını mermer sektörü ile bağlantılı. Mermer ihracatçıları taş blokları artık tırlarla taşımak istemiyor. Özellikle İscehisarlı mermerciler ilçeye mutlaka demiryolu bağlantısı yapılmasını istiyor.

İscehisarlı mermerciler AFİSMED derneği altında bir araya gelmişler. Derneğin yöneticileri ve üyelerinden İbrahim Çelebi ile Baki Dikmen, fuarda pek dile getirilmeyen bir konuyu hatırlatıyor:

-İscehisar’da yılda 5-6 milyon metreküp mermer çıkarılıyor. Ancak bu mermerler limanlara karayolu ile ulaştırılıyor. Komşu ülkelere de tırlarla gönderiyoruz. Lojistiğe çok yüksek rakam ödüyoruz. Demiryolu bağlantısının yapılması gerekiyor…

-Bir girişim veya çaba oldu mu bu konuda?

-Geçen yıllarda bir proje hazırlandı. Demiryolu ile doğrudan İzmir limanına bağlanacaktık. Ancak bu proje bir türlü hayata geçemedi. İscehisar’a bir bağlantı yolu yapılması gerekiyor. Proje yarım kaldı. Lojistik üs oluşturulmalı ve tren katarları ile mermerimizi göndermeliyiz. Bu hizmeti almalıyız, hak ettiğimiz bir hizmet!

Çinliler ve Hintliler çoğunlukta

Fuar alanında gezerken, gözümüzü en çok Çinliler ve Hintliler ile karşılaştık. Hemen hemen her standın başında vardılar.

İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Kuveyt, Kanada, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’tan da alım heyetleri de fuarda yer almışlardı.

Fuarda stant açan firmalardan İmgi Mermer’in yöneticilerinden Enes Küçükoğlu ile sohbet ediyoruz. Adana’da 20 dönümü kapalı 100 dönüm lük bir arazi üzerinde faaliyet gösterdiğini söylüyor.

Enes Küçükoğlu İhracat ağırlıklı çalıştıklarını söylüyor ve ABD’nin gümrük uygulamalarının kendileri için avantaj olabileceğini belirtiyor. Küçükoğlu “Tasarım konusuna Türkiye’nin daha fazla ağırlık vermesi gerekiyor” diyor.

Fuarda mermer makinası ihracatçıları da var.

GMS firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gönül ile sohbet ediyoruz. Devasa bir mermer parlatma makinasının önünde konuşuyoruz:

-Nuri bey bu tür makinaları ne kadara satıyorsunuz?

-12 milyon ile 15 milyon arasında değişiyor.

-En çok hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

-Ortadoğu ülkelerine şu sıralar revaçta…

-Çin firmaları sizi zorluyor mu?

-Çinli firmaların bizimle rekabet etme şansları yok. Bizim kalitemizde değiller. Biz kalite olarak İtalya ile yarışıyoruz. Çin makinalarını 3-4 yıl kullanıyorlar sonra hurdaya çıkıyor. 20 sene önce İtalya bizim çok önümüzdeydi. Biz onları yakaladık.

Rakamlarla Fuar ve Afyonkarahisar mermeri

· Taş Yerinde Ağırdır" sloganıyla gerçekleştirilen Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı’na Türkiye’nin 25 bölgesinden 217 firma katıldı.

· 1500’den fazla mermer blok sergilendi…

· Dünyanın birçok farklı ülkesinden 300’e yakın alım heyeti katıldı.

· Afyonkarahisar’da 150 mermer ocağı, 700 mermer fabrikası vardır.

· 2024 yılında Afyonkarahisar231 milyon dolarlık doğaltaş ihraç etti. Türkiye’nin toplamının yaklaşık yüzde 12’sini oluşturuyor.

· Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Afyonkarahisar'da 10.000'den fazla vatandaşımız doğrudan, yaklaşık 30.000 kişi ise dolaylı olarak mermer sektöründen geçimini sağlıyor.