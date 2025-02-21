Eskişehir'den uyarı, emek yoğun firmalar giderse işsizlik patlar

Metin Saraç’a Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkan Vekili! Aynı zamanda Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nın (ATAP) Yönetim Kurulu başkanı…

Fabrikası Boyplas’a ziyaretine gittim. Kapının girişinde bir tabela dikkatimi çekti. Şöyle yazıyor:

- Sevgili kardeşim saat 12.30 ve 13.00 arasında bu bölgeden geçiyor olabilirsin ve karnın aç olabilir! Güvenliğimize bilgi verirsen, bugünkü öğle yemeğini sana biz ikram etmiş oluruz.

Şaşırıyorum, pek alışık olmadığımız bir durum.

-Her gün yemek için gelen oluyor mu?

-Oluyor. Duygusal hikayelere de rastlıyorum. Yemek yiyor ama parasını vermek isteyenler oluyor. Para almayınca “çalışayım” teklifinde bulunuyorlar. Kimileri hak hukuk tanımadan ne bulursa yer. Kimileri de bir lokma ekmeğin hakkını, hukukunu kendine dert eder...

Emek yoğun firmalar kaçarsa işsizlik patlar

Saraç, her gün onlarca sanayici ile bir araya geliyor. Sanayici ne diyor? Neler bekliyor…

Bir dokundum, bin ah işittim…

Kaygılı ancak gelecekten de bir o kadar umutlu, Saraç:

-Sanayicinin ihracat yapması gerekiyor. Biz şu anda vagon eklemediğimiz gibi vagonların kaçını kaybederiz diye düşünüyoruz. Biz buna razıyız. Eskişehir’deki sanayiciler böyle düşünüyor. Ama bakıyoruz zombi şirketlere destekler devam ediyor. Üreten şirketlere yeterli destek yok, zombi şirketlere onlarca teşvik var!

Mısır’ın yolunu tutan şirketleri soruyorum. Metin Saraç, hemen anında hesabı yapıyor…

-İşçinin maliyeti Mısır’da 170 dolar bizde 1500 dolar. İşte herkes Mısır’a kaçıyor. Bir firma 3 bin kişi çalıştırıyorsa bu ayda 3 milyon dolar demek. Sadece tekstilci değil, beyaz eşyacı da gidiyor. Bakın, emek yoğun firmaları da kaçırırsak işsizlik patlar!

Sanayi kültürümüz yok olmaya başladı

-Peki Sanayici ne düşünüyor?

- Sanayici iki yakasını bir araya getiremeyen devlet memuru gibi oldu. Önümüzü göremiyoruz. Sanayiciler çocuklarının şirketlerinde devam etmesini istemiyor. O strese girmesin istiyorlar. İkinci kuşaktan sonra sanayide kimse kalmak istemiyor. Sanayi kültürümüz yok olmaya başladı.

Saraç, kamuda, çalışan sayısının da fazla olduğunu düşünüyor…

-Bakın kamuda çalışanların sayısı 2,5 milyondan 6 milyona çıktı. Öyleyse şu soruyu sormak gerekiyor biz özelleştirmeleri niye yaptık? Kamu verimliliği arttırılmadan sadece para piyasaları ile enflasyonu kontrol edemezsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar eğitimli, diplomalı kuryeye tezgahtara rastlayamazsınız. Bu gençler sanayiye gelmiyor. Bulundukları işleri geçici kabul ediyor ve devlette çalışmak için sınavları bekliyorlar. Vergi affı çıkarıyoruz! Daha sonra lokantanın kasasına maliyeciler oturuyoruz…

Ve Saraç’ın son sözü:

-Çok yara alıyoruz. Ancak bu durum geçecektir. Türkiye’ye ülkeme güveniyorum.