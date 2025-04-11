Hakan Korkmaz, Eskişehir Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi aynı zamanda da Eskişehir Mobilya Kümesi Başkanı…

Fabrikası’nda bir araya geldik. Korkmaz Mobilya Fabrikası’nın girişinde bizi 65 yıllık bir gardırop karşılıyor! Mobilya sektörünün başlangıç anıtı olarak duran gardırop ile ilgili Hakan Korkmaz şu bilgiyi veriyor:

-1960 yılında 5 kişi bir ayda bu gardıroplardan 12 tane yapıyormuş. 7-8 aile geçimini bu gardıroplardan sağlıyormuş…

Aradan onlarca yıl geçti. Korkmaz Mobilya 11 bini kapalı olmak üzere toplam 26 bin metrekarelik bir alanda üretimini sürdürüyor. Yurt dışına ciddi ihracat yapan firmalar arasında yer alıyor…

Hakan Korkmaz, dünyada mobilya sektöründe ciddi bir rekabet olduğunu hatırlatıyor ve kısa bir süre önce başından geçen bir olayı anlatıyor:

-Geçen yıl fuarda müşterimize 830 dolara sattığımız bir ürün için bize 630 dolar teklif verildi. Şaşırdım, bir Arap firması böyle fiyat vermiş. Bizim müşterimiz “senden 660 dolara alabilirim” dedi. Hesabı yapıyorum, geçen yıl yüzde 10 kazanmışız. Karsız satayım diyorum yine olmuyor.

-Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

-5 yıldır çalıştığımız müşterim. Bir miktar zarar etmemiz gerekiyor. Müşterimi kaybetmek istemiyorum. Zararı göze alacağım. Ancak bu şekilde sürdürmemiz mümkün değil!

Hakan Korkmaz, bu kararı almasında babasının kendisine söylediği bir sözü hatırlaması neden oluyor:

-İtibarı zedelemeyecek kadar zarar edilebilir.

Hakan Korkmaz, "biz bu hesapları yapıyoruz ama sunta fabrikaları yılın başında 15 günde bir zam yaptılar." diyor...

-Neden ayrı ayrı yapıyorlar, diye soruyorum...

Geçmiş yıllara atıf yapıyor:

-Yıllar önce Sunta üretimini 7-8 şirket yapıyordu. Aralarında anlaşıyorlar ve birlikte zam yapıyorlardı. Rekabet kurulu onlara ciddi bir ceza verdi. Bir daha da aynı gün zam yapmıyorlar. Sırayla yapıyorlar…

Korkmaz, Eskişehir mobilya sektörü için oldukça umutlu:

- Eskişehir mobilya sektörünün dünya çapında tanınırlığını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Önceliğimiz mobilya tasarımı olacak!

Korkmaz’ın son sözü:

-Kazandığımız parayı hep işe yatırdık. İhracat yapan firmalar için finansmana ulaşmak çok daha kolay olmalı…