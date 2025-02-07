Eskişehir’den Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere gönderiyorlar

Odunpazarı Belediyesi 3-4 yıl önce halk merkezlerinde “Biçki-dikiş” kursu açtı. Kursun bitiminde de kursiyerlere sertifikaları verildi. Kısa bir zaman sonra kursiyerlerden biri elinde sertifikasıyla belediye başkanı Kazım Kurt’un yanına geldi ve şöyle dedi:

-Bu belgeyle ben şimdi ne yapacağım!

Kazım Kurt, o an hemen bir karar vermek zorunda kaldı…

Odunpazarı belediyesi tekstil atölyesi açtı. Kursu bitiren 10 kursiyeri de işe aldı. O ufak atölyede Odunpazarı Belediyesi’nin yazlık ve kışlık kıyafetleri dikilmeye başlandı. Belediye hem istihdam sağlamış, hem de tasarruf etmişti…

Odunpazarı Belediyesi’nin iş kıyafetlerini ucuza mal etmesi üzerine diğer belediyelerde “iş elbiseleri” sipariş vermeye başladı…

Seyitgazi, Mahmudiye ve Bilecik belediyesi… Ardından Eskişehir’in diğer ilçeleri.

Talep yoğundu ve küçük atölye artık ihtiyaçlara yetişemiyordu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de iş elbiselerini Odunpazarı’ndan talep edince başkan Kazım Kurt, atölyeyi fabrikaya çevirme kararı aldı…

-Belediye fabrika kurar mı, sorusuna Başkan Kazım Kurt, şu yanıtı veriyordu:

-Bu proje 2023’ün Şubat ayında başlamıştı ve adı Tekstil Atölyesi’ydi. Belediyemizin açtığı kurslarda eğitim alan kadınlar bu atölyede istihdam edildiler. On binlerce ürün ürettiler ve bu sayede belediyemiz milyonlarca lira tasarruf etti. Artık Eskişehir’in dışına taştık Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere iş kıyafeti gönderiyoruz…

Karadeniz’den, Ege’ye, İç Anadolu’dan Akdeniz’e bir çok belediyeden yoğun şekilde iş elbisesi talebi var. Böyle giderse belediye ikinci fabrikayı açmak zorunda kalacak.

VERGİLER BİZE GELSİN

Odunpazarı Belediyesi yeni bir birimi daha hayata geçirdi…

Eskişehir Strateji Geliştirme Ofisi.

Şehirle ilgili veriler toplanıyor. Gazeteci Arif Anbar ve Prof. Dr. Coşkun Bayrak raporlar hazırlıyor, başkanla birlikte kamuoyuna duyuruyorlar…

Son rapor Zincir marketlerle ilgili…

Eskişehir’deki 546 zincir marketin 503’ü kent merkezinde!

Başkan Kurt, “Eskişehir vergilerden pay alamıyor” diyor:

-Marketlerin merkezi İstanbul’da! Bu nedenle Eskişehir vergi kaybı yaşıyor. Vergilerini Eskişehir’den ödemesi gerekiyor. Yerel üreticilerden de mal almaları gerektiğine inanıyorum! Çöplerini topluyor, temizliğini yapıyoruz ama vergi payını alamıyoruz. Bu duruma sessiz kalamayız!

SGK ve vergi borçlarının tahsilatı, tasarruf tedbirleri gibi etkenler nedeniyle belediyeler yeni kaynak arayışına girdi. Odunpazarı, bu konuda ileri bir adım atmış ve birçok belediyeye örnek olmuş durumda…