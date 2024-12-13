Enerji limiti küçük işletmelerin kabusu oldu

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler ile bir araya geldik. Tüccarın ve esnafın gündemindeki konuları değerlendirdik. Küçük ve orta ölçekteki işletmeler şu sıralar en çok Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik tüketimine ilişkin düzenlemesini konuşuyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren, Sanayi tüketicileri ile Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kWh olarak belirlenmesini Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler’e sordum.

Güler Elektrik ve doğalgaz tavan fiyat uygulamalarının küçük işletmeler için ciddi yükler getireceğini belirtiyor:

-15.000 kilovat saatlik elektrik kullanımına kadar belirli bir fiyat uygulanırken, bu sınırın aşılması durumunda fiyatlarda büyük artışlar yaşanacak. Esnaf ve tüccarımız bu duruma tepkili. Küçük işletmeler ürküyor!

-Peki bu genelgeden geri dönüş olur mu?

-Elektrik ve doğalgaz tarifesinin değişmemesi için gerekli makamlara birebir bilgilendirmeler yaptık. Öneriler sunduk. Geri dönüş olmasa bile düzenleme yapılabilir.

-Nasıl bir düzenleme?

-En azından küçük işletmeler üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ YÜKÜ AZALTILMALI!

Gündemde şu sıralar bir de asgari ücret var. Sizce nasıl olmalı?

-Asgari ücret artışını işletmeleri yakından ilgilendiriyor. Yılbaşında belirlenen maaşların yılsonunda aynı alım gücünü sağlayamaması işverenleri ve çalışanları zor durumda bırakıyor. Bu noktada hem çalışanların haklarını korumak hem de işverenlerin üzerindeki yükleri hafifletmek adına yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor.

-Ne yapılabilir?

-Asgari ücrette dengeli bir çözüm sağlanması önemli. Vergi yükünün azaltılması, hem çalışanların hem de işverenlerin rahatlaması adına bence gerekli bir adım.

KURTARILMA POTANSİYELİ OLAN

ŞİRKETLERE ÖNCELİK VERİLMELİ

Çok konuşulan bir başka konu, konkordato ilan eden şirketler. Bu konuda iş dünyasının ciddi sıkıntı içinde olduğunu dile getiriyor Güler:

-Konkordato ilan eden şirketlerin doğru analiz edilmesi gerekiyor.

-Neler yanlış sizce?

-Kayyum atamalarının nitelikli kişiler arasından seçilmeli. Bence bu kritik öneme sahip bir konu.

-Nasıl olmalı?

-Bu süreçte dikkatli analiz yapılmalı! Firmalara atanan kayyumların o sektörde bilgi sahibi ve yetkin kişiler olması şart. Ayrıca, konkordato ilan eden şirketler titizlikle incelenmeli ve kurtarılma potansiyeline sahip olan firmalara öncelik verilmeli!

KARTLARDA KOMİSYON ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler, Ekim ayında önceki yılın aynı dönemine göre %78 artarak, 1 trilyon 488 milyar liraya ulaştı! Başkan Güler’e soruyorum. Bu veriler işletmelerin lehine mi aleyhine mi?

- Kartla ödemeler artarken işletmelerin komisyon masrafı da yükseliyor. Ticari kartlarda komisyon oranlarının düşürülmesi ve işlerin canlanması için taksit sayısının artması gerekiyor.