Köy okullarındaki öğretmenlere destek projesi: “Meraklı Sınıflar”

2016 yılında Türkiye’nin köy ve kırsal mahallelerinde okuyan çocukların daha iyi bir eğitim alabilmeleri için yola çıkan Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) başarılı sonuçlar elde ediyor. KODA çocukların sadece akademik başarılarını değil bütünsel gelişimlerini destekliyor. Onların geleceğe hazır hale gelmelerini sağlamaya çalışıyor. Üniversiteler ile iş birlikleri yaparak öğretmen adaylarını köyde öğretmenliğe uygulamalı olarak hazırlıyor. Köylerdeki ailelere yönelik ebeveyn eğitimleri düzenliyor. Yerel koşullara uygun eğitim içerikleri ve ders materyalleri geliştiriyor.

KODA’nın en yeni projesi “Köyde Meraklı Sınıflar” köy okullarındaki öğretmenlere destek olmak amacıyla hazırlanan bir çalışma. Hedefi bilim okuryazarlığını arttırmak ve sürdürülebilir bir etki yaratmak. Bayer Türkiye’nin desteğiyle hazırlana proje, bilimsel konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve öğrencilerin ilgisini yüksek tutmak için teknikler içeriyor.

Projenin pilot çalışmaları KODA’nın Bursa Orhaneli’nde bulunan Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi’nin çalışma sahasındaki iki köy okulunda yürütülüyor.

2024 sonuna kadar devam edecek pilot uygulamanın ardından, “Köyde Meraklı Sınıflar için Öğretmen Uygulama Rehberi” güncellenerek son haline getirilecek.

Öğretmenlerin bilim deneylerinin yer aldığı rehberden yararlanarak verecekleri eğitimlerle öğrencilerin merak, gözlem, araştırma, keşfetme ve bilimsel akıl yürütme gibi becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Haziran 2025’a kadar 1.000 öğretmen ve öğretmen adayına ulaşılması hedefleniyor.

Şubat 2025 itibarıyla rehber, KODA’nın paydaşı olan Türkiye genelindeki yaklaşık 1.000’e yakın öğretmen ve öğretmen adayıyla paylaşılacak. Rehberin öğretmenler tarafından verimli şekilde kullanılması için çevrimiçi etkinlikler de düzenlenecek. Ayrıca, KODA’nın internet sitesinde açık kaynak olarak paylaşılarak Türkiye’nin her yerinden ihtiyaç duyan öğretmenlerin rehbere erişmesi sağlanacak.

Birleştirilmiş sınıflı okullardaki öğretmenlere destek

KODA tüm çalışmalarını, izleme-değerlendirme ve araştırma-savunu bileşenlerini de dahil ederek yürütüyor. Kırsalda eğitim meselesinde kalıcı bir dönüşüm oluşturabilmek için köy öğretmenleriyle birlikte çalışıyor.

Köyde Meraklı Sınıflar için Öğretmen Uygulama Rehberi öğretmenlerin ders zamanını etkin kullanmalarına, öğrencilerin merak ve ilgilerini arttırabilmelerine yardımcı olmak için hazırlandı. Proje, öğretmenlerin bilim eğitimi konusunda kendilerini geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda öğrencilerin bilimle daha aktif bir şekilde ilgilenmelerini sağlayacak.

Kırsal bölgelerdeki okulların önemli bir kısmını birleştirilmiş sınıflı okullar oluşturuyor. KODA Eş Direktörü Menekşe Canatan, birleştirilmiş sınıflı okullardaki öğretmenlere destek olmaya öncelik verdiklerini ifade ederek şunları söylüyor: “Çalışmalarımızda da görüyoruz ki, Burada görev yapan öğretmenlerin müfredatı yetiştirme kaygısı diğer öğretmenlere göre daha yüksek. Bu nedenle hem bilgi ve ekipman hem de motivasyon olarak desteklenmeleri gerekiyor. Öğretmene destek olmayı önceliklendiren “Köyde Meraklı Sınıflar” projesi, aslında geleceğe yapılmış büyük bir yatırım.

“Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini rahatça gösterebilecekleri bir alan”

KODA Eğitim Danışmanı Cavit Yeşildağ, “Fen bilimleri de öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini rahatça gösterebilecekleri bir alan. Öğretmenlerin motivasyonu ve ellerindeki imkanlar arttırıldığı takdirde öğrencilerin okula olan tutumları olumlu yönde gelişecektir. KODA ile çalışmalarımızla köydeki çocuklara potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bir gelecek vaad ediyoruz” yorumunu yapıyor.

65 bini aşkın çocuk ve gence bilim okuryazarlığı eğitimi

“Köyde Meraklı Sınıflar” Projesi Bayer Türkiye tarafından destekleniyor. Bayer 13 yıldır bilim okuryazarlığı alanındaki çalışmalara kaynak sağlıyor. Projenin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayer Türkiye CEO’su Serçin Giray’ın verdiği bilgiye göre kuruluş bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 65 bini aşkın çocuk ve gence bilim okuryazarlığı konusunda bilgi veren etkinliklere destek verdi.

Üçüncü nesil geçmişin mirasına modern bir yorum getiriyor.

1977 yılında kurulan Altınbaş Mücevherat, bugün Türkiye, Kıbrıs, Ukrayna ve Arnavutluk’ta 270 perakende mağazasıyla bir mücevher devi olarak uluslararası pazarlarda rekabet ediyor.

Ailenin üçüncü nesil temsilcilerinden Fatoş Altınbaş markanın köklü mirasına taze bir soluk getirmek için projeler geliştiriyor.

Fatoş Altınbaş’ın Yeditepe Üniversitesi’nden antropoloji alanında doktora derecesi bulunuyor. Londra’da GIA (Gemological Institute of America) tarafından verilen elmas derecelendirme eğitimine de katılan Altınbaş, Kapalıçarşı esnafı ve Kapalıçarşı’nın kültürel mirası üzerine çalışmalar yapıyor.

İki yıllık bir araştırma sonucu, Kapalıçarşı zanaatkârlarının hikâyelerini ve 500 yıllık bu geleneğin inceliklerini anlattığı "Kapalıçarşı'nın Taşları" kitabını yazan Fatoş Altınbaş’ın kitabı Rizzoli Yayınları tarafından global olarak yayımlandı.

Kapalıçarşı'nın sanat ve kültür mirasını, Altınbaş ailesinin mücevher dünyasındaki öncü rolünü ele alan çalışma Milano’nun ünlü kitapçıları Rizzoli ve Armani Bookstore’da en çok satanlar listesine girdi

Kapalıçarşı’nın 500 yıllık mirası

Fatoş Altınbaş, kitabın yanı sıra Kapalıçarşı'nın zanaat geleneğini modern bir bakış açısıyla yorumlayarak kurduğu “Meváris” markasıyla Kapalıçarşı’nın 500 yıllık mücevher sanatını küresel bir platformda tanıtmayı amaçlıyor.

“Meváris” Osmanlıca’da “miras” anlamında gelen bir sözcük

Markanın ilk koleksiyonu "Heritage", Kapalıçarşı’nın mücevher geleneğinden esinlenen 28 özel el yapımı tasarımı içeriyor.

Fatoş Altınbaş, doğal kaynakları korumaya ve ekosistemlerin devamlılığına da dikkat çekmeye çalışıyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde, İtalya’nın prestijli ödüllerinden biri olan Altın A’Design Ödülü’nü kazanarak uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atan Mevaris’in Cosmos koleksiyonunda geri dönüştürülmüş altın kullanılıyor.