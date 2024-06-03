Kültür Yolu Festivali’nin bir ilde yarattığı ekonomik etki 7 milyar liraya dayandı

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Kurumsal İletişim Direktörü Canan Soysal aradı:

31 Mayıs 2024 Cuma günü “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamına bu yıl giren Bursa’da Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılış toplantısı gerçekleşecek. Bekliyoruz.

31 Mayıs 2024 günü Başkanlığını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ın, Başkanvekilliğini Şerif Tosyalı’nın yürüttüğü Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OOSB) ile EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği “Ekonomi Zirvesi”nde Fatih Keresteci ve Şeref Oğuz’la birlikte konuşmacıydık.

1 Haziran 2024 Cuma sabahı Bursa’ya gittim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve ekibiyle Kaleiçi Otel’in bahçesinde buluştuk. “Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin sorumlusu olan Terzi’ye Genel Müdür Yardımcısı Levent Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Serkan Kaya, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer eşlik etti. Sohbetin bir bölümüne Bursa Vali Yardımcılarından Rıza Gençoğlu da katıldı.

Selim Terzi, bu yıl “Türkiye Kültür Yolu Festivali” şemsiyesi altında 16 il ve 8 aya yayılan projenin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İstiklal Caddesi’nde bir etkinliğe gitmek üzere yürürken başlattığı sohbet üzerine gündeme geldiğini belirtti:

İlkini 4 yıl önce “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” başlığıyla gerçekleştirdik. Festivalin olumlu etkisini görünce sayın Bakanımız adım adım başka illere de yayma konusunda çalışmaları başlattı. Geçen yıl 11 ilimizde festival gerçekleşti. Bu yıl 5 ilimiz daha eklendi.

Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer araya girdi:

Bursa, ülkemizin kültür turizmi açısından önde gelen destinasyonları arasında. Ancak, İstanbul’a yakınlığı nedeniyle konaklamalardan hak ettiği payı alamıyor. Bursa’ya günübirlik gelen turist sayısı 4 milyonu buluyor.

Son yıllarda Malezya ve Endonezya’dan gelen turistlerin dikkatlerini çektiğini bildirdi:

Dini açıdan Bursa Ulucami de İslam dünyasında ilk sıralarda yer alıyor. Mekke, Medine, Kudüs, Şam Emeviye Camisinin ardında Bursa Ulucami geliyor. Malezya ve Endonezya’dan turistler Ulucami için Bursa’ya da yöneliyor.

Selim Terzi, “Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin nasıl tanımladıklarını anımsattı:

Şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi markalaştırmayı hedefleyen bir kültür ve turizm atılımı.

Festivalin 4 yıl içinde dünyada da öne çıktığını kaydetti:

Organizasyonumuz Avrupa’nın en seçkin kültür ve sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edildi.

Projenin ulaştığı büyüklüğü bazı verilerle ortaya koydu:

2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivalimize her geçen dönem ülkemizden ve dünyadan farklı sanatçıları, sanat kurumlarını dahil ettik. 2023 yılında festivale katılan sanatçı sayısı 34 bine ulaştı. Bu yılki hedef 40 bin.

Festivalin, gerçekleştiği şehirlerin turizmini, ekonomisini hareketlendirdiğini vurguladı:

Geçen yıl festival kapsamındaki 11 ilimizde esnafın 2-3 aylık işi 9 güne sığdırdığını gördük. Hedefimiz kültür turizminde festivallerle bilinirlik yaratmak, mevsimi ülkemiz genelinde 12 aya yaymak.

Festivalin ekonomisinden söz edince Adana’yı sordum:

Adana’daki festivale kaç kişi katıldı?

Adana’da “Kültür Yolu Festivali” ile “Portakal Çiçeği Karnavalı”nın takvim olarak birleştirildiğine dikkat çekti:

Adana’ya gidenlerin sayısı 9 günde 1.9 milyonu buldu. Adana’ya çevre illerden günde 500 tur otobüsü yöneldi. Otellerde doluluk yüzde 98’e çıktı.

Adana’daki etkinlikleri, sergileri 2.4 milyon kişinin izlediğinin altını çizdi:

Adana’da 9 gün boyunca 6-7 milyar liralık bir ekonomik hareket oluştuğu hesapları yapıldı.

Turizmde, ticari hayatta, ekonomide ortaya çıkan bu hareketlilik, “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamına girmek isteyen illerin sayısını artırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, olumlu sonuç aldıkça festivali her yıl daha da geliştirerek başka illere de yaymayı hedefliyor.

‘Atatürk Bizimle Olsaydı’ her ilimizde etkinliklerde yer alıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında her ile “Atatürk Bizimle Bugün Bizimle Olsaydı” yaklaşımıyla “Dijital Veri Heykeli" hazırlandığını belirtti.

Bursa’da da Kent Meydanı AVM’de “Atatürk Kültür Yolu”nda adlı “Dijital Veri Heykeli”ni vatandaşlarımızla buluşturduk.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerinin günümüze yapay zekayla uyarlandığını vurguladı:

Bursa’da ekrana yansıyanlar arasında Kapadokya, Göbeklitepe, Eski Bakırcılar Çarşısı gibi mekanlarda Atatürk’ün yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri sergileniyor.



Sanatçılar şehirlerdeki izlenme oranlarına göre belirleniyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile Bursa’daki bazı etkinlik noktalarını gezerken Yunuseli Havaalanı’na kurulan dev sahne ile ilgili hazırlıkları da yerinde gördük.

Terzi, sahne alacak sanatçıları sıraladı:

Semicenk, Norm Ender, Madrigal, Bengü, Mert Demir, Sinan Akçıl, Simge, Can Bonomo, Oğuzhan Koç.

Ardından ekledi:

Festival kapsamındaki illerimizde sahne alacak sanatçılarımızı belirlerken, o illerimizdeki izleme-dinleme oranlarına kadar bakıyoruz. Bir sanatçı en fazla 3-4 ile gitsin, yelpaze geniş olsun istiyoruz.

Refik Anadol, 100 milyon mercan görüntüsünü eserinde titizlikle işledi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, “Eskizden Piksele” sergisinin “Kültür Yolu Festivali”yle bütünleştiğini, Refik Anadol’un her ilde farklı eseriyle damgasını vurduğunu belirtti.

Selim Terzi ile birlikte Bursa’da Refik Anadol’un “Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları” adlı eserini izledik. Proje Koordinatörü Cengiz Ayyıldız, eserle ilgili şu bilgileri verdi:

“Mercan Rüyaları”, mercan görüntülerinden oluşan kapsamlı bir veri kümesine dayanan ve iklim değişikliğinin aciliyetini vurgulayan bir yapay gerçeklik simülasyonu.

2023 yılında “Dünya Ekonomik Forumu” nda sergilenen bu Veri Heykeli, sanatçının okyanus ekosistemlerinden ve mercan resiflerinin içinde bulunduğu tehlikeli durumdan ilham almasıyla ortaya çıktı.

Anadol, eser için 100 milyon mercan görüntüsünü kullandı.

İstanbul Bankası Genel Müdürlüğünden ABD’deki mal varlığına

RAHMETLİ Faruk Türkoğlu’nun Haber Koordinatörümüz Mustafa Kemal Çolak’ın desteğiyle hazırladığı “100 Yıllık Cumhuriyet Kronoljisi” sayfaları 1985 yılına ulaştığında, bir fotoğrafa gözüm takıldı, 38 yıl önceye döndüm:

Hazine’yi zarara soktukları iddiasıyla iflasları istenen Hisarbank, Odibank ve İstanbul Bankası’nın 66 yöneticisinin mallarına tedbir konuldu.

Bu bilginin yanıbaşındaki fotoğraf, 1985 yılında dönemin İstanbul Bankası Genel Müdürü Özer Uçuran Çiller’in kendini savunmak üzere düzenlediği basın toplantısından bir kareydi. Fotoğrafta masanın başına Özer Uçuran Çiller oturuyordu. Hemen sağında notlar alan da bendim.

Özer Uçuran Çiller’i İstanbul Bankası Genel Müdürlüğü döneminde tanıdım. Bankanın batışında rolü olduğunu daha sonraki yıllarda yapılan değerlendirmelerde öğrendim.

Özer Uçuran Çiller, eşi Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde bazı pazarlıkların perde arkasında, hatta göbeğinde yer aldı.

Özer Uçuran Çiller’in o dönemde ABD’ye uzanan mal varlığıyla ilgili haberler yapan gazeteciler arasında yer aldım. ABD’deki işlerinde ortağı görünen rahmetli Bilger Duruman’la görüşerek yaptığım haberler, Hürriyet’in birinci sayfasında büyükçe yer buldu.

Özer Uçuran Çiller’in olaylı işleri, meslektaşlarımızın kitaplarına ana konu oldu…

Vefat haberini ilk okuduğumda 1985 yılında çekilmiş o fotoğrafı, ABD’deki işlerini öğrenmek için Bilger Duruman’ın peşinden koştuğum günleri, Özer Uçuran Çiller’in olaylı işlerini anımsadım.

Ne diyelim?

Allah taksiratını affetsin…