Küresel ticaret güncellemesi

UNCTAD / Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı geçtiğimiz hafta Aralık 2022 Küresel Ticaret Güncellemesini yayınladı. İlgilenen arkadaşlar, güncelleme belgesinin aslına sohbetimizin altında verdiğim adresten erişebilir.

Güncellemenin başlığı “Rekor bir senenin ardından, küresel ticaret negatife dönüyor” diyor.

2023 yılı ekonomik büyüme faktörünün düşük tahminindeki olumsuz unsurların önde gidenleri olarak, yüksek enerji fiyatları, yüksek faiz oranları, süregelen enflasyon ve Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali sayılıyor.

Uluslararası ticaret hacminde olması beklenen düşüşün nedenleri arasında da tüketim malları ile ara mallarının sürekli yükselen fiyatları ile beraber yine yüksek enerji fiyatları belirtiliyor.

Öte yandan rekor seviyedeki küresel borç miktarları, bunların sürdürülebilirliği konusunda endişeler yaratıyor.

Finansal koşullardaki sıkılaşmanın, yüksek seviyede borçlu yönetimler üzerinde baskıyı ve bunların kırılganlığını arttıracağını ve bunun da küresel ticaret akışı ile yatırımları olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

Ancak bu olumsuz etkilerin yanı sıra olumlu unsurları da unutmamak gerekiyor.

Kısa adı RCEP olan (Regional Comprehensive Economic Partnership) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık, AfCFTA olarak anılan (African Continental Free Trade Area ) Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi ve bazı karşılıklı serbest ticaret anlaşmalarının küresel ticarette hareket yaratabileceği de belirtiliyor.

Bunların yanı sıra da lojistik sektöründe yapılan yatırımlar ile çözülen liman sıkışıkları ile düşmekte olan taşıma fiyatlarının da olumlu etkisi vurgulanıyor.

Kıssadan hisse / Hikâyeden ders çıkartalım

Küresel piyasalara geniş açı ile bakalım.

Başkalarının ayak izini takip ederek değil, düzgün analizler yaparak yola çıkalım. Geleneksel pazarlarımıza takılıp kalmayalım, olumlu etki yaratacağı belirtilen anlaşmaların ülkelerini yoklayalım.

Cebimizde hep B, C, D, E planlarımız ve gözümüz kulağımız küresel hareketlere açık olsun.

Kaynak:

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d4_en.pdf