Kurumlarda körelme, bir organizasyonun zamanla yenilik üretme, değişime uyum sağlama ve rekabet avantajını sürdürme yeteneğini kaybetmesi durumudur. Bu durum bireysel çalışanlardan başlayarak organizasyonel kültüre ve liderlik anlayışına kadar birçok faktörden kaynaklanabilir.

Kurumlarda körelme nasıl oluşur?

Eğer, birimlerde sürekli aynı iş yapış şekillerinin tekrar ediliyorsa, çalışanlar ve yöneticiler risk almaktan kaçınıyorsa ve mevcut başarıların korunmasına odaklanıp gelişim, değişim ve dönüşüm göz ardı ediliyorsa;

Eğer, çalışanların gelişimi için yeterli eğitim ve kaynak sağlanmıyorsa, yeni fikirler desteklenmiyor veya engelleniyorsa, "Biz zaten her şeyi biliyoruz" anlayışıyla öğrenmeye kapalı bir kültür oluşmuşsa;

Eğer, çalışanlar fikirlerini dile getirme konusunda çekimser kalıyorsa, "Böyle gelmiş böyle gider" yaklaşımının hâkim olmuşsa, yaratıcılığı ve girişimciliği teşvik eden mekanizmaların bulunmuyorsa;

Eğer, yönetim değişime direnç gösteriyorsa, karar alma süreçleri ağır işliyor ve bürokrasi artmışsa, çalışanlara güven yerine sıkı kontrol anlayışının benimsenmişse;

Eğer, çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınmıyorsa, performans değerlendirme süreçleri yüzeysel veya yetersiz ise, eleştirinin bir gelişim aracı olarak değil, bir tehdit olarak görülüyorsa;

Eğer, kurum dijitalleşmeye ayak uyduramıyorsa, müşteri beklentilerini anlamıyorsa ve değişen pazar dinamiklerine geç yanıt veriyorsa, rekabet avantajını kaybetmiş ve sektörde geri kalma durumu söz konusu ise, kurumda körleşme oluşmuştur.

Bir kurumda körelme başladığında, genellikle çalışan motivasyonu düşer, verimlilik azalır ve şirket pazardaki rekabet gücünü kaybeder. Bunun önüne geçmek için proaktif stratejiler geliştirmek kritik önem taşır.

Kurumlarda körelmeyi önlemek için neler yapılabilir?

· Sürekli öğrenme ve gelişim kültürü teşvik edilmelidir,

· Yeniliği destekleyen açık bir iletişim ortamı oluşturulmalıdır,

· Çalışanların yaratıcı fikirlerini paylaşmalarına fırsat tanınmalıdır,

· Liderlik anlayışı esnek ve yenilikçi bir yapıya dönüştürülmelidir,

· Dijital dönüşüme ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlanmalıdır,

· Çalışanlara anlamlı geri bildirimler vererek gelişimlerini desteklenmelidir,

· Gereksiz ve uzun süren toplantılardan kaçınılmalıdır,

· Çalışanların başarıları ödüllendirilmeli ve başarılar artan sorumluluklar verilerek desteklenmelidir,

· Kurumda mentorluk ve koçluk mekanizmaları devreye alınmalıdır,

· Stajyer ve yeni çalışanların eğitimlerine ağırlık verilmeli ve fikirleri alınmalıdır,

· Her türlü yenilikçilik ve inovasyon desteklenmelidir,

· Klasik organizasyon yapılarından işe ve sektöre bağlı olarak yatay, proje, matriks veya sanal organizasyonlara dönüşülmelidir.

Kaynakça

Collins, J. (2001). Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't. HarperBusiness.

Hamel, G. (2007). The Future of Management. Harvard Business School Press.