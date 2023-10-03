Lozan, ‘büyük suikastın’ çöküşünü anlatan belge ve siyasal zafer eseridir

ŞİŞLİ Belediye Başkanı Muammer Keskin’in danışmanı Okhan Şentürk, İsviçre’nin Lozan kentinde açılan “A Century of Peace” (Barış Yüzyılı) sergisiyle ilgili bilgi notlarını gönderdi:

● Şişli Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yılına özel olarak hayata geçirdiği “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” sergisini İstanbul’un ardından Lozan’a taşıdı. Forum de I’Hotel de Ville’de açılan sergi 23 Ekim 2023’e kadar gezilebilecek.

● Şişli Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. Yılı kutlamalarına 2021’de başladı. 2021 yılı Ekim ayında Boyut yayınları işbirliği ile 24 yazarın ve bilim insanın katkı verdiği Lozan Antlaşması’nı geniş yelpazede ele alan bir kitap yayınladı.

● Lozan’daki açılış törenine Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Belediye Başkanı Gregoire Jonud, Batı İsviçre Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Bayar, İsviçre Türk Derneği Başkanı İnci de Boccard Özalp, BM Diplomatı Şafak Pavey katıldı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, serginin açılışında Lozan Antlaşması’nın önemine değindi:

- Lozan, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bağımsızlık sevdalıları için büyük bir zafer olmuştur.

- Lozan, dayatmalara boyun eğmeyen bir antlaşmadır.

- Lozan, özgürlüğün, bağımsızlığın ruhudur.

- Lozan barışı, Cumhuriyet devrimiyle taçlanan kurtuluş savaşımızın tamamlayıcı parçasıdır.

Keskin, Lozan Barış Antlaşması’nın Şişli’ye uzanan yanını ortaya koydu:

- Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin özgür ve bağımsız gelecek planlarını Halaskargazi Caddesi’ndeki evinde tasarladı. O nedenle Lozan’a uzanan bu büyük tarihsel yolculuğun ilk durağının Şişli olması bizler için çok büyük bir onur.

Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod, Muammer Keskin ile aynı heyecan ve mutluluk hissini paylaştığını bildirdi:

- Böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmak bizi son derece mutlu etti. Şişli Belediyesi ile kurulan yakın ilişki, bu antlaşmanın sunduğu barış yolunun en güzel ifadesidir.

Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, serginin İsviçre ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendireceğini umduğunu kaydedip ekledi:

- Bu antlaşma, bölgemizde 100 yıldır devam eden barış ve istikrarın temelidir. Bazı kötü niyetli çevrelerin Lozan Barış Antlaşması’nı karalamaya yönelik faaliyetlerinin yurt dışında destek bulması, bizi hiçbir şekilde yıldırmayacaktır.

Lozan’da açılan sergiyle ilgili notlardan sonra İnönü Vakfı’nın internet sitesine girdim, İsmet İnönü’nün Lozan Antlaşması’nda taraflar karşısındaki kararlılığını gösteren şu sözlerini yeniden okudum:

- Biz “Barış İstiyoruz” dediğimiz zaman “Tam bağımsızlık istiyoruz” dediğimizi herkesin bilmesi lazımdır. Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır.

Lozan Antlaşması’nın imzalandığı günlerde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı değerlendirmenin altını çizdim:

- Bu antlaşma Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü anlatan bir belgedir. Osmanlı dönemi tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer eseridir.

Şişli Belediyesi, Lozan’da açtığı “A Century of Peace” (Barış Yüzyılı) sergisiyle, Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir işe imza atmış oldu…

Lozan’ın dünya barışı için taşıdığı eşsiz değer belgelerle anlatılıyor

İSVİÇRE’nin Lozan kentinde Şişli Belediyesi tarafından açılan “A Century of Peace” (Barış Yüzyılı) sergisinin anlattıkları, verilen mesajlar şöyle sıralandı:

● Sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında hem antlaşmanın önemini, hem de dünya barışı için taşıdığı eşsiz değeri anlatırken, bu zorlu sürecin temel aşamalarını ve yüz yıllık kazanımlarını tarihi belgeler, fotoğraflar, haritalar ve tanıklıklarla ele alıyor.

● Sergi, içeriği bakımından evrensel bir özellik taşıyor. Antlaşmayla sağlanan barışın temellerinin ne denli sağlam ve sağlıklı olduğunu ortaya koyarak, Avrupa ülkelerini faşizm karanlığına ve İkinci Dünya Savaşı’na sürükleyen diğer antlaşmalardan farkını vurguluyor.

● Bu bakımdan sergi, Lozan’a giden sürecin be bugüne uzanan etkilerinin Türkiye, dünya ve özellikle de Avrupa tarihi açısından karşılaştırmalı bir değerlendirmesini sunuyor.

● Sergi, antlaşmanın imzalandığı Lozan’a ve İsviçre’ye de bir kapı açıyor. Korkunç savaşlarla sarsıldığı sırada bile Avrupa’nın ortasında bir barış adası olarak kalan İsviçre’nin tarafsızlığına ve dünya barışına katkılarına vurgu yapıyor.

● Sergi ayrıca, izleyicileri barış görüşmelerine sahne olan mekânlarıyla Lozan kentinin o günlerdeki atmosferine götürüyor.

Limon, üreticiden geçen yıldan düşük fiyata alınabilir mi

MUĞLALI limon üreticisi, ürününü toplama zamanı geldiğinde tüccardan fiyat konusunda ses çıkmayınca yıllardır ürün verdiği tüccarın kapısını çaldı:

- Limonu bu sezon kaç liradan alacaksınız? Neden tüccardan fiyat konusunda ses çıkmıyor?

Tüccar utana sıkıla yanıtladı:

- Ben geçen yıl kilosunu 5 liraya aldığım limona bu yıl nasıl 3.5 lira teklif edeyim?

Üretici şaşırdı:

- Enflasyon hepimizin malumu. Bizim maliyetlerimiz çok arttı. Limona geçen yılın altında fiyat düşünmek hangi akla, mantığa sığar?

Tüccar şu yanıtı verdi:

- Maalesef piyasa böyle şimdilik…

Limon üreticisinin yaşadığı sıkıntıyı Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği “Ege İhracat Buluşmaları”nın Muğla durağında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonundaki toplantıda dinledik.

Toplantıya EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan, Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Turhan Kaçar da katıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın açılış konuşmaları sonrası Handan Sema Ceylan’ın moderatörlüğünde Şeref Oğuz ve Ali Ekber Yıldırım’la birlikte gündemdeki konuları değerlendirdik.

Toplantının bitiminde bir limon üreticisi yanımıza geldi, derdini açtı:

- Tüccar, limonla ilgili fiyat bile vermiyor. En sonunda ben tüccara gidip sordum, “Limona geçen yılın altında fiyat vermeye çekindik, o yüzden yavaş davrandık” dedi.

Ali Ekber Yıldırım, Şeref Oğuz, Handan Sema Ceylan ve benden sıkıntıyı duyurmamız konusunda destek istedi:

- Gazetenizde yazın, TV ekranlarından, Youtube yayınlarınızdan söyleyin, belki sıkıntımızı bir duyan çıkar.

Üreticinin dert yanması sonrası dün bir kez daha bazı market zincirlerinin online satışlarından limon fiyatını kontrol ettim, 19.90 lira olduğunu gördüm.

Fiyatlarının uygun olduğunu iddia eden marketlerde bile 19.90 liraya satılan limonu çiftçiden 3.5 liraya almaya kalkmak hangi vicdana sığar?