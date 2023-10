Makine İhtisas OSB, açtığı resim sergisiyle örnek oldu

Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık, çok daha güçlü şekilde yeni bir döneme adım atıyoruz. Geçen 100 yıla baktığımızda; önemli altyapı, üst yapı ve sosyal hizmet yatırımlarının tamamlanması, gelişmiş ve çeşitlenmiş bir sanayi yapısının kurulması ve küresel ticaretten aldığımız payın yüzde 1’in üzerine çıkarılması, başarıları yakalamamız, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması adına ekonomik yönden son derece önemli gelişmeler.



Kocaeli’nde bulunan, Makine İhtisas OSB yönetimi tarafından Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılında sanatsal üretimi desteklemek, gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen Cumhuriyet’in 100. Yılı Sergisi’ne geçtiğimiz günlerde katıldım. Bizler resim sergilerini hep resim galerilerinde gezmişizdir. Cumhuriyet’in 100. yılında OSB yönetim binasında açılan serginin bütün OSB’lere örnek olduğuna inanıyorum. Her türlü yaratıcı düşüncenin temelinde sanatın olduğunu düşünüyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için 100 yılın deneyiminin yanı sıra bu topraklarda bugüne kadar var olmuş sayısız medeniyetin içinde sanatın ve sanatçının izlerini de taşıyarak, bugüne güvenle ulaştık. Cumhuriyetin 2. yüzyılında, sanayi yapısının arasına sanata ve sanatçıya daha ağırlık vererek bu yüzyılın birikim ve deneyimini korumak için yapamayacağımız fedakârlık, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını biliyoruz.



Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur” sözlerini Makine İhtisas OSB yönetimi de benimseyerek, sanayinin, sanat alanında kimlik kazanmasının bir parçası olarak OSB’lere örnek oldu.

Makina İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu ile sohbet ederken şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşarken, ülkemizin çağdaş ressamlarını destekliyor olmak, üretim ve sanatın birlikteliğinin en güzel örneklerini sergilemek bizler için onur verici. Bu sebeple sanat ve üretimin olduğu her alanda yer almayı kendimize ilke edindik. Bölgemizde üretim yapan firmalar uluslararası piyasada çok önemli yerlere sahip. Dileğimiz sanatçılarımızın ve eserlerinin global piyasada yerlerini en üst seviyede almalarıdır.”



Makine İhtisas OSB yönetimi bununla da kalmayarak her yıl bu projeye destek vererek, bilim ve sanat müzesi kuruyor. Şu bir aşikar ki sanayiciler sanat ve üretimin olduğu her alanda daha fazla yer almalı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sanata ve sanatçılara daha çok ağırlık verilmesi gerektiği kanaatindeyim.