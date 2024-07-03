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İSO 500’de tutar analizi yapılırsa Kocaeli 1. sırada

Sabiha TOPRAK
Sabiha TOPRAK KOCAELİ'den

Kocaeli’nin, sanayide Türkiye’nin en büyük şehirlerinden olması nedeniyle, ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) son açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması, sanayinin Anadolu’ya taşındığını gösteriyor. Geçen hafta açıklanan sonuçlara göre Kocaeli, bu yıl 80 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl üçüncü sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl ikinci sırada yer aldı. Oysaki İlk 500 içinde Kocaeli’nde üretim yapan 80 firma var. Bunların üretimden rakamsal olarak satışlarına, tutar analizlerine bakarsak sıralama olarak Kocaeli, İstanbul’dan önde yer alıyor. Ancak Kocaeli hak ettiği değeri alamıyor. Çünkü Kocaeli’de üretim yapan firmalar, vergisini İstanbul’a yatırıyor. Hal böyle olunca Kocaeli değil, İstanbul kazanıyor.

Burada Kocaeli’nin büyük bir kaybı var. Kocaeli’ne ödenen gelir ve kurumlar vergisinin iki katını İstanbul alıyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 2023 verilerine göre, Kocaeli’den 80 firma yer aldı. Fakat vergi dairelerinin başka şehirlerde olması nedeniyle resmi olarak sadece 38 firma bulunuyor. Ne yazık ki Kocaeli’nin birinci sırada İstanbul’un ikinci sırada olması gerekiyor. Kocaeli halkının ve kanaat önderlerinin Cumhurbaşkanımızdan, Kocaeli’de üretim yapan firmaların vergilerini buradan yatırmaları hususunda bir isteği var. Konuşulan, yürürlükte bulunan ve çıkacak olan yasanın biran önce imzalanarak yürürlüğe girmesini talep ediyorlar.

Üretim yapan firmaların, vergilerini ürettikleri ilde ödemeleri noktasında imkân tanınmasını istiyorlar. Çünkü bir ilde üretim yapıldığında o ilin alternatif maliyetleri de artıyor. Kuruluşlara iyi hizmet edilebilmesi için ve aynı zamanda sanayicinin de üretim kapasitesini en üst seviyede sürdürebilmesi için, o ile ödenen vergi miktarı büyük önem arz ediyor. Kocaeli halkı bu konuda Cumhurbaşkanımızdan biran önce müjdeli haber bekliyor. 2024 yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Kocaeli adını 1. sırada yazdırmak istiyor.

Kocaeli’nde İSO 500 içerisinde 42 fabrikası ve üretimi bulunan firmalar yolu, suyu ve teneff üs ettikleri havayı Kocaeli’nden alıyor, ne yazık ki vergisini İstanbul’a yatırıyor. Gelişmiş sanayisi ile Türkiye ekonomisine her dönem katkı sağlayan Kocaeli, 1. sırada yer almayı hak ediyor.

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