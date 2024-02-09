Özka Lastik’in başarı hikayesinde bir göçün derin izleri var

Her fabrikanın bir fiziksel varlık tabanı vardır. Fiziksel taban dikkate almadan yapılar oluşturulamaz. Her yapının bir işlevi ve kültürü olacaktır; o işlev ve kültürü oluşturan, yapıların içine hayat katan insanların kültürel bağları ve yeni kültür oluşturma istekliliği de dikkate alınmalıdır. Bu ülkenin insanının önemli bir bölümünün başarı hikâyesini biraz dinlesek, altında bir göç hikâyesinin derin izlerine rastlarız, tıpkı Özka Lastik kurucularının hayat hikâyesi gibi. Geçtiğimiz günlerde Özka Lastik’in ikinci nesil yöneticileri olan Nur Kanık, Ömer Faruk Kanık ve Mehmet Arif Kanık‘ın misafiri olduk.

Sohbetimiz esnasında Özka Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, “Biz kalabalık bir aileyiz, kökenimiz Çerkez ama büyük dedelerimiz Kafkasya’dan göçüyor, Bitlis’e yerleşiyorlar. Dolayısıyla hem Doğu kültürü hem Çerkez kültürüne hâkimiz. Kanık Şirketler Grubu bünyesinde başarı yolculuğumuza 1983’te İlka Plastik ile başlıyoruz. 1991 yılında İlka Plastik içinden Özka Lastik markası doğuyor. Aynı zamanda şirket 4 erkek kardeş tarafından kuruluyor. Özka Lastik Kurucu ve Onursal Başkanı Mehmet Şerif Kanık, 4 kardeşin en büyükleri. Onu emekliliğe hazırladık. İkinci nesil olarak biz yönetimi çeşitli aşamalarda devralmak üzereyiz. Bizim amacımız teknolojiyi yakından takip ederek, ‘Bir şirketi nasıl daha ileriye taşırız? Gelecek kuşaklara nasıl vizyonlar koyarız?’ şeklindeki soruları düşünerek yazılı bir anayasa çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Zirai ve iş makineleri lastikleri sektöründe faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 70’ini 90’dan fazla ülkeye ihraç eden Özka Lastik, Turquality Destek Programı’na dahil olduktan sonra uluslararası arenada hedef büyüttü. Global bir oyuncu olmak istediklerini ifade eden Nur Kanık, “Küresel arenanın hareketlerini yakından takip etmek zorundayız. Biz 30 yıllık bir firmayız. Rakiplerimiz ise 250 yıllık. Dolayısıyla şampiyonlar liginde top koşturmak zorundayız” dedi.

Şu bir aşikâr ki ekonomide üretici, üretim yöntemleri ve ürünler de yapı bileşenleridir. Özellikle ikinci nesil işletmeciler sayısal teknolojinin gündeme getirdiği akıllı ve bağlantılı ürünler, süreçlerin başlangıçtan sonuna kadar gözetimi ve denetimini takip etmektedir. Özka’da ikinci nesil 2024’te yaklaşık 8 milyar TL ciro hedefliyor, 60 milyon dolar ek yatırımla da 2025 yılı sonunda günlük üretimini 360 tona çıkarmayı planlıyor. Aileden gelen yatırımları onlardan alsanız bile yine sıfırdan yatırım oluşturabilirler. Çünkü eğitimleri, vizyonları, büyüklerinden öğrendikleri ticari ahlak ve çalışkanlıkları, onları her yerde başarılı kılacağına inanıyorum.