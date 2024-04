Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gece gündüz demeden çalışmasıyla, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle, halkın, sanayicinin yanında oluşuyla gönüllere dokunuyor. Halkla ve sanayiciyle iç içe olmayı ve onların dertlerini dinlemeyi kendisine bir borç biliyor. Daima bu düsturla yoluna devam eden Vali Yavuz’un, başarıyla yürüttüğü birçok özel projesi var. Türkiye’ye örnek olan benim için en önemli projesi ise eşi Selda Yavuz ile birlikte yürüttüğü, “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele” (ÖNEM) projesidir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak katıldığım teleferik tanıtım programında Valimiz Seddar Yavuz ile ayaküstü sohbet ederken ÖNEM projesinden bahsettik. 2021 yılında yazmış olduğum “gönülden gönüle projesi kalplere dokunuyor” yazım aklıma geldi. O günden bugüne kaç gönüle dokunmuşlar? Yavuz çiftinin, bugüne kadar kentte 18 bin aileyi evlerinde ziyaret ettiği gönüllere dokunduğu hiç şüphesiz ki şehrin her köşesinde bir gönül köprüsü kurduğu biliniyor.

Kocaeli’de sevgi, şefk at ve sosyal açıdan dezavantajlı olan çocuk ve gençlerimize yönelik oluşabilecek olumsuzlukları kişilik gelişimi, sorun çözme ve iletişim, akademik, kültürel ve spor faaliyetleri yoluyla gidermek amacıyla Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz başkanlığında 2020 yılında başlatılan ÖNEM projesi kapsamında, Kocaeli genelinde 1 milyonun üzerinde çocuğa ulaşıldığı aşikar. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2009 yılından beri görev yaptığı her yerde, fikri ve uygulaması bizzat kendisine ait olan “Ulaşamadığımız her çocuk bizim için bir kayıptır” anlayışı ile ÖNEM projesi çalışmalarını geliştirerek devam ettiriyor. Bağımlılıkla mücadeleye de önemli katkılar sağlayan ÖNEM projesi sayesinde, Kocaeli genelinde öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla günümüze kadar birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 15 bin 860 hami ve 18 başlıkta gerçekleştirilen 14 bin 682 faaliyetle 1 milyonun üzerinde çocuğa ulaşmak hiç kolay değil. İdarecisinden öğretmenine emeği geçen herkese müteşekkirim. Projeyle, toplumsal duyarlılık oluşturulduğu ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesinin artırılmasına katkı sunulduğu da bir gerçek. Ayrıca, devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi, sorunların yerinde incelenerek kalıcı çözümler üretilmesi, maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi ve toplumsal değerlerin varlığının hissettirilmesi için oldukça yararlı ve örnek bir proje olduğu kanısındayım.