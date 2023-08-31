Gebze TTO’nun hedefi KOBİ’leri teknolojiyle buluşturmak

İçinde bulunduğumuz dönemde ciddi bir değişim ve dönüşüm etkisi altındayız, bu değişim ve dönüşümün gücünü en çok teknolojiden alıyoruz. 2023 yapay zekâyı hemen hepimizin deneyimlemeye başladığı bir yıl oldu. Şimdi sanayicilerimizi ve KOBİ’lerimizi yapay zekâyı etkin ve verimli şekilde kullanarak rekabetten nasıl ayrıştıracağımızı netleştirmek için de dijitale ve teknolojiye yani; Teknoloji Transfer Ofisleri’ne (TTO) ihtiyacımız var.

Gebze Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürlüğü’ne atanan Önder Başkaya’yı geçen günlerde ziyaret ettim. Sektörde uzun yıllardır çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenmiş. Yapay zekâya olan ilgisinden dolayı İTÜ’de bir yıl eğitim almış, cep telefonunu Türkiye’ye ilk getiren mühendislerden biri. Sırası ile Vodafone Telekomünikasyon Mühendisliği, Vodafone Marmara Bölge Müdürü, İTÜ Yapay Zeka Merkezi’nde Koordinatör Müdür olarak görev yapmış. Şimdi ise Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin başında.

2013 yılında üniversite yönetim kurulu kararı ile kurulan TTO, Gebze Teknik Üniversitesi’nin akademik altyapısı ile bölge coğrafyasının var olan güçlü sanayi altyapısı arasındaki koordinasyonun sağlıyor ve bir köprü olarak çalışıyor ve yanı başında bulunan Bilişim Vadisi’nin de güçlü ortaklarından. İTÜ’de görev aldığı sürede yaklaşık 257’ye yakın bir çok şirketle yapay zeka projesi gerçekleştiren Başkaya, “TTO’da amacımız üniversite ile sanayi iş birliğini güçlendirmek. KOBİ’leri teknoloji ile buluşturmak. Verimliliği artırmak, yüksek teknolojide ürün üretmek. Üniversite olarak üstünde durduğumuz çok önemli iki konu var, devlet projelerini yaparak hayata geçirmek, KOBİ’lere teknoloji transferi sağlamak” dedi.

GTÜ sanayinin kalbinde, Avrupa’yla Asya’yı birleştiren son derece önemli kilit bir noktada konumlanmış. Yaklaşık 20 milyonluk nüfusun merkezine konumlanan üniversite, kurulduğu günden beri ülkesi için evrensel seviyede bilim üretiyor ve başarılı projelere imza atıyor. GTÜ TTO’da devlet projelerinin çatısının oluştuğunu hepimiz biliyoruz. TOGG’un altyapısı akademisyenler tarafından geliştirildi, sonra devredildi. Üniversitede bilişim, yapay zekâ, yazılım alanlarında yapılabilecek pek çok projeler var. Sanayiyi düşünürsek yüzde 99,8’ini KOBİ, binde 2’sini de holding oluşturuyor. Ümit ediyorum ki geçmişi başarı ve ilklerle dolu olan Başkaya TTO’da başarılı projelere imza atarak sanayi ile üniversite arasında köprü kuracak