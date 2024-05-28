Kocaeli, Bilişim Fuarı'nın başkenti olacak

Cumhuriyet’in 100'üncü yılında ulusal ve uluslararası fuarların önemi giderek artıyor. Buna paralel olarak katılımcı firma ve ziyaretçi sayısında da grafikte bir yükseliş gözleniyor. Türkiye'de çeşitli sektörlerde düzenlenen fuarlarla birlikte belirli fuar şehirleri ön plana çıkmaya başladı. Yerleşik bir fuar ve fuarcılık kültürü oluşmuş durumda.

Dünyadan Hannover, Basel, Milano, Karaçi gibi kentler artık 'fuar kenti' olarak akıllarda yer ediyor. Türkiye'de ise İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler her yıl çeşitli fuarlara ev sahipliği yapıyor ve hem yurtiçinden hem de yurtdışından katılımcı firma ve ziyaretçileri çekerek marka değerlerini artırıyorlar. Son dönemde düzenlenen fuarlar ile adından söz ettiren bir başka kent ise hiç kuşkusuz ki Kocaeli. Bundan sonra kentimizin, Hannover, Basel, Milano gibi Bilişim Fuarı'nın başkenti olarak anılacağına inanıyorum.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen hafta düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı açılışına katıldım. Fuar, iş dünyasının desteğiyle Kocaeli'de hayata geçirilen ilk fuar olma özelliğini taşıyor. Fuarda 65 firma, 20 start-up girişimci, 1 banka, 3 kamu kurumu, 4 büyükşehir iştiraki ve 6 okul stant kurarak çalışmaları hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakleriyle kurulan Kocaeli Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın, bilişim çağı ile önemli bir dönüşümün eşiğinde olan Kocaeli ve sektördeki firmalar için özel fırsatlar sunduğuna inanıyorum.

Fuarda dikkatimi çeken okul stantları idi; yaptıkları çalışmaları anlatan gençlerin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Yaşamın her alanında olduğu gibi, eğitim dünyasında da hızlı bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Okulların giderek birer yaşam alanı olarak konumlandığı süreçteki başarı, geleceğin doğru şekilde kurulabilmesine de imkan sağlayacak.

Stratejilerini belirlerken bilimden ve çağdaş sistemlerden beslenen kurumlar, dönüşümün mimarları olacak. Endüstri 4.0 ile birlikte tamamen bir dönüşüm yaşandığını biliyoruz. Kocaeli'de de bu fuar ile artık Endüstri 5.0 konuşulmaya başlandı.

Fuarın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kriz, Çince'de iki harfle yazılır. İlk harf okunduğunda tehdit anlamına gelir, ikinci harf okunduğunda fırsat anlamına gelir. Genel olarak bakıldığında kriz, tehditler ve fırsatlar bütünüdür. Yapay zeka uygulamaları büyük tehditler getirirken aynı zamanda büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Bu tür gelişmelerin hepsini tehditler ve fırsatlar olarak değerlendirmemiz gerekiyor" dedi. Yüksek teknolojiyi yakından takip eden bir kent olarak Kocaeli'ne Bilişim Fuarı'nın çok yakıştığını, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere organizasyona emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara tebriklerimi sunarım.