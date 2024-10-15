Sanayi şehri Kocaeli, kültürel açıdan da merkez olma yolunda

Türkiye’nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı açısından en büyük kitap fuarı Kocaeli’de14. kez geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Bu yıl, “Savaşın ve Acının Edebiyatı” temasıyla düzenlenen kitap fuarı, 9 gün boyunca okurlarının güçlü ilgisiyle buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, kentimiz için en önemli fuarlardan. Dile kolay, 14 yıl boyunca süren ve her yıl katlanarak devam eden bir rağbet var.

Fuar, bu yıl kitap dostlarını çeşitli sürprizlerle karşıladı. Kitaplara mesafeli olanlar için de fuarı cazip kılacak birçok seçenek sunuldu. Türkiye’nin en büyük yayınevlerinin buluştuğu fuarda ziyaretçilere; indirimli kitap avantajı, yazarlarla tanışma imkânı ve söyleşiler, hem yeni çıkan hem de unutulan kitaplara erişim imkânı gibi sayısız alternatifler sağlandı.

Kocaeli ile bütünleşen, kentimizin marka değerinin yükselmesinde çok önemli bir mihenk taşı olan kitap fuarı, bölge ve şehir ekonomisine hatırı sayılır katkılar sağlıyor. Kitabın insan yaşamındaki vazgeçilmezliği, kitap fuarlarını da kent vizyonunun vazgeçilmezleri arasına sokuyor ve ekonomiye katma değer sağlayan bir enstrüman haline getiriyor.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda bu yıl 530 yayınevi, sahaf ve STK’lar stant açtı. 980 söyleşi, panel ve imza etkinliğinin yapıldığı fuar, İstanbul’dan ve bölge illerden de ilgi gördü. Kocaeli Kitap Fuarı’nın her geçen gün büyüdüğünü ve Türkiye’nin en önemli fuarları arasına girdiğini görüyoruz. Kocaeli bir sanayi şehri olarak bilinse de bunun aksine kültürel açıdan da çok hızlı gelişen önemli bir merkezdir. Bu bir aşikâr ki kitap fuarımız bu kültürel gelişimine en güzel örneklerinden birisidir. Fuar Kocaeli’nde bir kültür iklimi oluşturdu. Bine yakın söyleşi kentimiz ile buluştu, gençlerimiz için büyük farkındalıklar oluşturdu. Yüzlerce konuğun katıldığı söyleşilerde, büyük ilgi gören Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan Prof. Dr. Sadettin Ökten ise konuşmasında; derin edebi ve medeniyet perspektifiyle, medeniyetlerin derin izlerini nasıl takip etmemiz gerektiğinin bilgisini gençlerle paylaştı.

Fuar dünyanın dört bir yanında savaşların ve direnişlerin edebiyatını bir araya getirdi. Bu yıl fuardan 1 milyon ziyaretçi geçti. Burada esen kültür rüzgârının Gazze’ye ulaşmasını diliyor, İsrail’in katliamlarının ve tüm savaşların biran önce bitmesini temenni ediyorum.