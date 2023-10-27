Kocaeli, robotik kodlama sınıflarıyla eğitimde yeni bir çığır açtı

Dünya artık farklı bir istikamete gidiyor. Yapay zeka, çevresel danışmanlık, bioteknoloji uzmanlığı gibi yeni ihtiyaçlar doğuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 7 Ekim’de başlayan “Kod Haftası 2023” etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de çeşitli etkinlik ve yarışmalarla kutlanmaya devam ediyor. Erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için Avrupa çapında yürütülen Code Week- Kod Haftası, Türkiye dâhil 70’i aşkın ülkede aktif olarak devam ediyor. 30 binden fazla bir katılımla devam eden Kod Haftası’nda Türkiye, 10 binden fazla etkinlik gerçekleştirerek en çok etkinlik düzenleyen ülke olma başarısını göstermiş oldu. Türkiye’de düzenlenen etkinliklerin belki de en kapsamlısı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu KODELİG’ 23 etkinlikleri birçok farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmalara sahne oldu. Eğitimde yenilikçi uygulamaları destekleyen ve kodlama eğitiminin önemine inanan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 330 okula kurduğu robotik kodlama sınıflarıyla eğitimde yeni bir çığır açtı. Cumhuriyetimizin 100. yılında ihtiyaçlar doğrultusunda kendi yazılımlarını gerçekleştiren yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Türkiye’de de uzay ve havacılığın, yüksek teknolojinin konuşulduğu bir dönemde sürecin doğru okunması gerektiğine, gençlerin kariyer planlarını da çağın gereklerine göre uyum sağlayarak üretken ve inovatif düşünceye sahip olmaları gerektiği kanısındayım.

Gebze Ticaret Odası’nın ise, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurduğu İnovasyon Akademisi de Sanayi 4.0 devriminin teknoloji ile birleştiği günümüzde, gençlerimizin ve çocuklarımızın üretken ve inovatif düşünceye sahip olmalarını sağlamak amacıyla Robotik Kodlama ve Maker eğitimleri veriyor. Öğrencilerin burada algoritmayı ve kodlamayı öğrenirken, bilgilerini de girişimci, yenilikçi ve yaratıcı işgücüne dönüştürerek, bu sayede, işgücü potansiyelinin sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliğe kavuşacağını düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki geleceğimiz teknolojiyle şekilleniyor, bu dönüşümün ilk basamağı da çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlara, yeni fikirler üretmelerini, geliştirmelerini ve icat etmelerini sağlayacak donanımlı ortamları oluşturmak da bizlerin görevi.

Kocaeli’nin de çocuklarımıza sağladığı bu altyapıyı güçlendirmek için eğitimde çığır açacak birçok çalışmaya daha imza atacağına inancım sonsuz. Kocaeli’nin çıtası yukarı çıktıkça, Türkiye’yi de yukarı çekecek. Biz buna inanıyoruz.