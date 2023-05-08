Togg, yeni yüzyılın önemli bir sembolü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, EKONOMİ gazetesi öncülüğünde geçtiğimiz hafta düzenlenen “Türkiye’nin katma değer merkezi: Kocaeli” zirvesine yeni makam aracı olan Togg’u kullanarak geldi.

Milli ve yerli üretimimiz olan Togg’un çıkışını şöyle bir hatırlayalım. 24 Mayıs 2017’de Ankara’da yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73’üncü genel kurulunda Erdoğan, “Bir teklifim var. Bu milletin evladı olarak buna hasretim. Gelin, şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB yüzde 100 yerli otomobili ‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın. Biz bu konuda yanınızdayız. Montajcılık bu millete yakışmıyor. Artık bu millet üretebilecek beyine de ürüne de sahip” dedi ve çağrısına o gün yanıt buldu. Togg aslında kimin eseri sorusunun yanıtı çok açık. Bu sanayi devriminin kemale ermesinde en büyük pay tabii ki ‘güçlü siyasi irade koyarak’ ısrarla çaba harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait ki onun iradesi olmasa zaten ülke gündemine böyle bir proje hiç gelmezdi. Ancak, bu eserde ikinci en büyük pay da Türk özel sektörü adına bu projeye inanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ait.

Mühendislerimiz otomobilden daha fazlasını yapmak için yola çıktı. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde 100 fikri mülkiyetine sahip olduğu mobilite markasını oluşturmaktı. İkincisi cep telefonun başına gelen her şeyin otomobilin de başına geleceğine işaret ediyordu. Sadece otomobil yapmak bizim için seçim değildi. Akıllı cihaz yapıp, ekosisteme bağlamak ve dünyaya açmaktı. Şimdi bunu başarmanın gururunu, onurunu yaşıyoruz.

Tahir Büyükakın’ın makam arabası Togg ile gelişini davetlilerle birlikte adeta nefesimizi tutarak bir hayalin gerçekleşme anını, mutluluğunu, heyecanını, gururunu yaşadık. Yeni makam aracıyla ilgili konuşan Büyükakın, “Togg gerçekten de bir otomobilden daha fazlası, İçine bindiğinizde tamamen yazılımlarla güçlendirilmiş bir yeni nesil aracın içine biniyorsunuz. Motor sesinin olmaması, elektrikli ve güçlü motoru sayesinde başka bir konfor daha sağlıyor. Bu aslında gerçekten Türkiye’nin yeni yüzyılının önemli sembollerinden biri” dedi. Büyükakın’ın “Doğru zamanda yola çıktık ve 60 yıllık hayali gerçekleştirdik” dercesine üretmenin, başarmanın sevinci gözlerinden okunuyordu. Yerli otomobili Kocaeli’nde yollarda gördükten sonra kanaatim şu ki, sadece Türkiye’de değil dünyada üretilecek otomobilimizin markası, patenti ve tasarımı bizim. Bundan sonra lisans almayacağız, lisans satacağız. Milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan babayiğitlere teşekkürü borç biliriz.