Bu sene “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek” teması ile düzenlenen Dönüşen Liderlik Zirvesi'nin üçüncüsü, CEO’larla birlikte, iş dünyasının ihtiyacı olan büyük resmi çizmeye çalışacak. 3-5 Ekim tarihlerinde Ekonomi Gazetesi evsahipliğinde PwC işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda düzenlenecek olan zirvede, sormamız gereken yeni sorulardan, ihtiyacımız olan işbirliklerine; yerelden küresele uzanan başarı hikayelerinden, döngüsel ekonomiye, rekabetin değişen yüzünden, riski anlamaya ve yönetmeye kadar çok sayıda başlık ele alınacak.

Günümüzün ekonomik ortamı, makroekonomik dalgalanmalarla şekilleniyor ve bu durum, mikro düzeydeki iş stratejilerini doğrudan etkiliyor.

Bu sene “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek” teması ile düzenlenen Dönüşen Liderlik Zirvesi üçüncüsü, CEO’larla birlikte, iş dünyasını ihtiyacı olan büyük resmi çizmeye çalışacak.

3-5 Ekim tarihlerinde Ekonomi Gazetesi evsahipliğinde PwC işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda düzenlenecek olan zirvede, sormamız gereken yeni sorulardan, ihtiyacımız olan işbirliklerine; yerelden küresele uzanan başarı hikayelerinden, döngüsel ekonomiye, rekabetin değişen yüzünden, riski anlamaya ve yönetmeye kadar çok sayıda başlık ele alınacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik bir ufuk turu

Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin ve yerel ekonomik değişimlerin arttığı bu dönemde, yeni yaklaşımlara ve çözümlere duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla.

Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik bir ufuk turu yapmayı hedefleyen Dönüşen Liderlik Zirvesi, bu ihtiyacı vurgulamak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla önemli bir platform oluşturuyor. Zirvenin vermek istediği mesaj ise son derece net ve etkileyici: “Değişen dünyada, yeni bir şeyler söylemek lazım.”

Bu ifade, sadece mevcut durumu analiz etmenin ötesine geçerek, geleceğe yönelik yenilikçi ve vizyoner fikirlerin ortaya konması gerektiğini hatırlatıyor.Liderlerin ve düşünce önderlerinin yeni stratejiler geliştirmesi, yaratıcı çözümler üretmesi ve günümüz sorunlarına yenilikçi bakış açıları kazandırması gerekiyor.

Dönüşen Liderlik Zirvesi, bu sürecin öncüsü olarak, katılımcılara global ve yerel ekonomik trendleri, yenilikçi iş modellerini ve stratejik yaklaşımları keşfetme fırsatı sunuyor. Zirvede masaya yatırılacak bazı başlıklar şöyle:

Riski anlamak ve yönetmek

Risk yönetimi, sadece ekonomik krizler ya da finansal dalgalanmalarla sınırlı kalmıyor. Şirketler, teknolojik değişimlerden düzenleyici değişikliklere kadar geniş bir risk yelpazesini değerlendirmek zorunda. Konferansta, makroekonomik faktörlerin mikro düzeydeki riskler üzerindeki etkileri ele alınacak.

Risklerin anlaşılmasının ardından, bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiği bir diğer önemli başlık. Şirketlerin karşılaşabileceği potansiyel riskler ve bu risklere karşı geliştirilmiş stratejiler detaylandırılacak. Kriz yönetimi, hızlı ve etkili karar alma mekanizmaları üzerine odaklanarak, katılımcılara risklerle başa çıkma konusunda pratik bilgiler sunulacak. Şirketlerin risklerini minimize etmek için uygulayabilecekleri yöntemler ve teknolojiler üzerine yenilikçi fikirler masaya yatırılacak.

Yeni fırsatlar ve döngüsel ekonomi

Makroekonomik baskılar, genellikle yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Ekonomik değişimlerin ve küresel trendlerin iş dünyasında yarattığı fırsatların ele alınacağı zirvede, . sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin yolları tartışılacak.

Döviz kurları, faiz oranları ve diğer makroekonomik göstergelerin para yönetimi üzerindeki etkileri analiz edilecek. Finansal riskler, yatırım stratejileri ve kaynak yönetimi konularında derinlemesine bilgiler paylaşılacak. Bu kapsamda; yatırım stratejileri, finansal riskler ve paranın etkin yönetimi konularında uzman isimleri dinleyeceğiz.

Zirvenin bir diğer önemli başlığı da, döngüsel ekonomi olacak. Döngüsel ekonomi prensipleri, kaynakların verimli kullanımı ve atıkların minimize edilmesi üzerine odaklanarak, sürdürülebilir iş modellerinin nasıl oluşturulabileceğini tartışacak.

Sağlam ve geleceğe dönük adımları teşvik etmek

“Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek” konferansı, CEO’lara ve üst düzey yöneticilere makroekonomik etkilerin mikro düzeydeki stratejilere nasıl yansıdığını kapsamlı bir biçimde anlatmayı hedefliyor. Riskler, fırsatlar ve finansal yönetim konularında derinlemesine bilgi ve deneyim paylaşımının yapılacağı zirvenin hedefi, daha önce de olduğu gibi iş dünyasının sağlam ve geleceğe dönük adımlar atılmasını teşvik etmek…

Değişen dünyada rekabet avantajını koruyabilmek ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek için yeni düşünme biçimlerine ve yaratıcı çözümlere olan ihtiyacı göz ardı etmemek gerekiyor. Dönüşen Liderlik Zirvesi, bu ihtiyacı karşılamak adına önemli bir adım atarak, bize gelecekteki liderlik anlayışının ve ekonomik stratejilerin nasıl şekillenebileceği konusunda değerli iç görüler sunmayı hedefliyor.

Birbirinden değerli konuşmacılar…

Moderasyonu Yatırım Finansman Kurumsal İletişim Direktörü ve Yazar Barış Esen tarafından yapılacak olan zirvenin konuşmacıları arasında şu isimler yer alıyor: Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Eski TCMB Başekonomisti; Cenk Alper, Sabancı Holding CEO’su; Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı; Ali Ekber Yıldırım, EKONOMİ Gazetesi Tarım Yazarı; Asım Akbaş, Eti Bakır Genel Müdürü; Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi CEO’su; Muhammet Özkan, Türk Telekom Ventures CEO'su; Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı; Prof. Dr. Naci Görür, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi; Onur Ünlü, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Ömer Önhon, Emekli Büyükelçi; Sencer Solakoğlu, Feyz Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı; Burak Kutluğ, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su; Burcu Ünüvar, TSKB Başekonomisti; Dr. Çağla Gül Şenkardeş, İstanbul Blockchain Woman Yönetim Kurulu Üyesi; Didem Duru, Cisco Türkiye Genel Müdürü; Emre Hatem, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji Grup Başkanı; Erdem Erkul, Celebrum Tech Kurucusu; Prof. Dr. Fatih Özatay, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi ; Fatih Uysal, Kariyer.Net; Hümeyra Gökçen Keskin, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ YK Başkanı; İnanç Kabadayı, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı; İsmail Kurtul, İSKUR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili; Mustafa Çomu, Sunar Mısır Yönetim Kurulu Başkanı; Zeynep Gürcanlı, Ekonomi Gazetesi Dış Politika Yazarı; Zeynep Aktaş, Paranın Yönü Genel Yayın Yönetmeni.

Zirvesinin gala gecesi ardından; Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın “Burada Olan Burada Kalır” isimli gösterisi olacak.