Malatya’da depremzede için ‘Dayanışma Mahallesi’ kurdu, yardımı 100 milyon lirayı buldu

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 6 Şubat 2023 saat 04.17’deki 7.7’lik Pazarcık depreminin ardından kriz masası oluşturdu, “Acil Eylem Planı” kapsamında çalışmaları başlattı.



Grubun üst yönetiminden bir ekip 6 Şubat 2023 saat 13.30’daki 7.6’lık Elbistan depremini de dikkate alarak bölgeye doğru yola çıktı. Bununla birlikte Acıbadem Mobil Sağlık şirketi, 7 adet tam donanımlı ambulansı Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’ya gönderdi.



Grubun Türkiye’deki 18 hastanesinde ve genel merkezinde deprem için tutulan sahra çadırları, 86 bin 500 adet konserve-kuru gıda, 19 bin adet küçük su, 5 bin 500 adet meyve suyu ve jeneratör de bölgeye ilk aşamada sevk edildi.



Devamında temel ihtiyaçlar ve gıda desteği kapsamında 9 TIR deprem bölgesine 20 ton makarna, 7 bin adet 8 litrelik su, binlerce bebek bezi ve bebek maması, süt, meyve suyu, çay, şeker gönderildi.



Temel sağlık ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 sağlık, 1 mutfak TIR’ı ve mutfak konteyneri hızla hazırlanıp Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’ya yönlendirildi.



Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde görevli gönüllü hekim ve hemşirelerden oluşan 12 kişilik ekip Adıyaman’a gitti, devlet hastanesinin yoğun bakımını devralıp çalıştı. Aynı günlerde bölgeye ilaç, sarf ve malzemeden oluşan tıbbi malzeme taşıyan bir TIR da gitti.



LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Özak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’a sorduğum soruyu Mehmet Ali Aydınlar’a da yönelttim:



- Memleketiniz Malatya’da deprem sonrası neler yaptınız?



Küçük, Çalık ve Akbalık’tan aldığım bilgileri yazmıştım. Yurt dışında olan Mehmet Ali Aydınlar’ın yanıtları bana yeni ulaştı. Aydınlar, depremin ilk günlerinde attıkları adımları anlatıp sürdürdü:



• Acıbadem Sosyal Komitenizin kampanyası ile kıyafetler satın alındı. Gönüllü arkadaşlarımızın katılımı ile kadın, erkek, çocuk (kız-erkek) kıyafetleri bedenlerine göre paketlenip 5 TIR’la deprem bölgesine ulaştırıldı. Dağıtımı da özenle yapıldı.



• 3 TIR ilaç, sarf ve ekipmandan oluşan tıbbi malzemeler başta Adıyaman, Malatya ve Hatay olmak üzere bölgeye yönlendirildi. Bölgedeki araçlarımızla ilçelere kadar dağıtım oldu.



• 64 adet tuvalet kabini Kırıkhan’a (Hatay) gönderdik.



Aydınlar, şu dökümü ortaya koydu:



- Deprem bölgesine hizmet veren sağlık TIR’larımız ve ambulanslarımızla 25 binin üzerinde poliklinik ve 1000’i aşkın vaka transferi ile 25 binden fazla insanımızın yaralarını sarmaya çalıştık.



Bölgeye toplamda gruptan 250 kişilik hekim, sağlık görevlisi, destek birimlerinden oluşan ekibin gittiğini belirtti:



- 250 kişilik sağlık ekibimiz Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde 1.5 ay görev yaptı. Ayrıca, İstanbul ve Anadolu’daki hastanelerimize gelen 2 bin 232 depremzede vatandaşımızın tedavileri gerçekleştirildi.



İstanbul ve Anadolu’daki hastanelerinde tedavisi gerçekleştirilen depremzedelere hizmet bedelini hesapladı:



- Yaklaşık 25 milyon lira dolayındaki tedaviler karşılığında depremzedelerden ücret alınmamıştır.



Malatya’daki mutfak TIR’ına işaret etti:



- Malatya’daki mutfak TIR’ı ve konteynerimizde 35 personel 2 ay 3 öğün yemek hazırladı. 275 bini aşkın vatandaşımıza 1 milyon 76 bin kap yemek servis etti. Ekip 7/24 çalıştı.



“Acıbadem Malatya Dayanışma Mahallesi”ne değindi:



- Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Üniversitesi’nin katkı ve koordinasyonuyla 1500 vatandaşımıza yuva olan 259 konteynerlik bir mahalle kurduk. Konteynerlerin mutfağında beyaz eşyaları, odalarında mefruşat da mevcut.



Mahallenin sosyal donatılarını da aktardı:



- İçinde çocuk parkı, çamaşırhane, yemekhane, mutfak ve bakkal bulunan mahallede ayrıca eğitim için 1 atölye, 1 derslik, 1 kütüphane de yer alıyor. Mahallede sağlık ocağı ve personel lojmanı da var.



Ben ısrar edince Malatya başta olmak üzere deprem bölgesine yaptıkları yardımların parasal bilançosunu paylaştı:



- Depremzede vatandaşlarımıza vermeye çalıştığımız desteğin toplamı 100 milyon lirayı aştı.



6 Şubat depremleri 50 bini aşkın canımız aldı, on binlerce vatandaşımızı yaraladı, aralarında ampüte kalanlar oldu. On binlerce vatandaşımızın evi, iş yeri yıkıldı, kullanılamaz hale geldi.



O zor günlerde özel sektörün yardımları ciddi boyutlara ulaştı. Üstelik, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman örneklerinden gördüğüm kadarıyla özel sektörün destekleri sürüyor.

Bu yılki güneş paneli üretiminin yüzde 90’ını satmış durumdayız

Mart ayının ilk günlerinde Koordinatör Başkanlığını Jak Eskinazi’nin yürüttüğü Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile EKONOMİ Gazetesi’nin Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlediği “İhracat Buluşmaları” için kente gittiğimizde Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, Aysel Yücel, Yaşar Kuş ve Gülsüm Erdem’le OSB’deki bazı sanayi tesislerini gezdik.



Manisa Temsilcimiz Gülsüm Erdem’le ayrıca HSA Enerji’ye uğradık, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Doğan’la sohbet ettik.



Mehmet Doğan, iş hayatına 1949’da madencilikle atılan Özderici Ailesinin şirketin sahibi olduğunu belirtip, sürdürdü:



- Güneş paneli üretimine yıllık 250 megavatlık kapasite ile başladık. 5 ay sonra kapasitemizi 500 megavatlık panele kadar çıkardık. Yani, kurulacak GES tesislerine dönük ürettiğimiz panellerin toplamı 500 megavat elektrik üretme kapasitesi sağlamış oluyor.

Manisa OSB’deki tesiste “Mavi Çam Güneş Panelleri” ürettiklerini kaydetti:

- JA Solar firmasının ürünlerini üretiyoruz. Panel kapasitemizi bu yıl 1000 megavata çıkarmak üzere de yatırımlarımızı sürdürdük. İkinci fabrikamızda test üretimlerimiz de başladı. Bu yıl 1000 megavatlık panel üretme kapasitesine ulaşmış olacağız.

Türkiye’nin güneş enerjisi konusunda fırsatının olduğuna işaret etti:

- Şu anda ülkemizde 25-26 panel üreticisi fabrika var. Hücre üretimini ise şimdilik sadece Kalyon gerçekleştiriyor. Smart’ın da hazırlıkları var.

Güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda önemli bir ivme yaşandığını vurguladı:



- Bizim 2023 yılı üretimimizin yüzde 90’ı satılmış durumda.

HSA Enerji’nin güneş paneli üretimine ilk başladığında 35 kişilik personelle yola çıktığını anımsattı:

- Şimdi 430 kişilik bir ekiple günde 3 vardiya, yani 7/24 üretim yapıyoruz.

HSA Enerji örneği, Türkiye’de güneş santrali kurulumlarının hızla sürdüğünü gösteriyor…