Marble İzmir Fuarı rüzgar gibi geçti

Türkiye’de pek az sektör bir fuarla bu kadar çok özdeşleşmiştir. Mermer sektörü ile Marble İzmir Fuarı’nı birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Çünkü birlikte büyüdüler. Bebeklikleri, çocuklukları bir arada geçti, yetişkinliklerini de yan yana sürdürüyorlar. Sıkıntıları ve coşkuları da keza öyle. 28 yıl önce, yani ilk Marble İzmir Fuarı’nın düzenlendiği 1995’te mermer, sektör bile sayılmıyordu. Mermer denince akla hamamlar ve mezar taşları geliyordu. İhracat 70 milyon dolar düzeyindeydi. Çünkü sektör taş ocakları kanunu ile yönetiliyordu ve bu kanuna göre işletme süreleri çok kısaydı. Önce bu yasa değişti. Ardından ihracatta kıpırdanmalar başladı. O dönemde neredeyse hepsi KOBİ olan ve İzmir’de kurulu bulunan 47 firmanın katılımı ile açıldı ilk Marble. Arkasından da hızla büyüdü. Marble’ın büyümesi sektöre, sektörün büyümesi Marble’a yaradı ve bu pozitif döngü bugüne kadar devam etti.

Arada sıkıntılı dönemler olmadı değil. Ekonomik krizler sektörü ve fuarı da etkiledi zaman zaman. Sektör ve fuar en önemli sıkıntıyı ise pandemi döneminde yaşadı. Lojistikte yaşanan sorunlar, mal, hizmet ve yolcu dolaşımındaki kısıtlamalar doğal taş ticaretinde gerilemeye yol açsa da en büyük sıkıntıyı Marble yaşadı. İki yıl düzenlenemeyen fuar, önceki yıl da küresel salgının gölgesinde gerçekleştirildi. Geçen yılki fuar kısıtlamaların ve sağlığa dair endişelerin sürmesi nedeniyle istenen verimi sağlamasa da, bu yılki fuarın ipuçlarını vermişti. Ve o ipuçlarının gösterdiği gibi Marble Fuarı bu yıl rüzgar gibi geçti.

Dünya doğal taş sektörünü 26- 29 Nisan 2023 tarihleri arasında fuarizmir’de ağırlayan Marble, bu yıl rekor kırarak 150 bin metrekareyi aşan sergi alanında, bin 15 katılımcıyla gerçekleşti. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından fuara gelen profesyonel ziyaretçiler milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza attılar. EKONOMİ gazetesi olarak biz de her yıl olduğu gibi fuarda yerimizi alarak hem doğal taş konusunda çalışan okurlarımızla bir araya geldik, hem de sektörün nabzını tutmuş olduk. Gözlemlerimiz ve sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiler Marble’ın bu yıl çok başarılı olduğu yönündeydi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble, doğal taşın her haline ve makinelere ev sahipliği yaptı. Renk ve desen çeşitliliği ile tüm ihtiyaçları karşılayan fuarda blok, işlenmiş taş, tasarımlar ve makinelere kadar pek çok ürün grubu alıcılarını buldu. Marble İzmir, bir kez daha dünyada 15 milyar metreküp olan doğal taş rezervlerinin yüzde 33’üne yani 5,1 milyar metreküpüne sahip Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı oldu.