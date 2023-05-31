Mehmet Şimşek’i nasıl bilirsiniz?

Erdoğan ile Şimşek pazartesi günü görüştü. Ekonominin patronluğu için uzun süredir adı dillendiriliyor. Seçimden önce görev alma konusunda renk vermiyordu. Seçimden hemen sonra görüşme olunca spekülasyon arttı.

Şimşek’in bakanlık yaptığı dönemlerden yaklaşımı bellidir. Serbest piyasa ekonomisini savunur. Mali disipline önem verir. Uzun yıllar yurt dışında çalıştığından, yabancı yatırımcıların gelişen ülkelere bakış açısını iyi bilir. Görev yaptığı dönemlerde, Türkiye’ye portföy yatırımları ve doğrudan yatırımlar güçlüydü.

Türkiye’de politika yapıcılar, bir tercih olarak, sıcak paranın son yıllarda gelmesini istemediler. Faiz politikasının ve regülasyonların belirsizliği artırdığını düşünen yabancı yatırımcılar da Türk finansal varlıklarından çıktılar. Şimşek, tebliğler ve düzenlemeler üzerine inşa edilen ekonomi politikasından vazgeçilmezse görev almaz. Aksi hâlde dışarıdaki kredibilitesi aşınır.